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Luxembourg
24
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25
apr 2024

EIB Adaptation Days

Ort: Luxembourg , lu

„Wir müssen mehr tun“

Auf den ersten EIB Adaptation Days forderten Klimafachleute zusammen mit Spitzen aus Wirtschaft, Forschung, dem öffentlichen Bereich und dem Non-Profit-Sektor eine bessere Regulierung, mehr Klimaanpassung in der Wirtschaft und ein größeres Bewusstsein für die finanziellen Folgen der Erderwärmung.

Mehr dazu  

Programm-Highlights

Mittwoch, 24. April Donnerstag, 25. April

Wo liegen die Probleme?

09:15–09:45 (GMT + 2)

  • Der EU-Kontext
  • Der europäische Klimazustandsbericht
  • Was hat die erste Klimabewertung ergeben?
     

Klimaanpassung planen

11:15–13:00 (GMT + 2)

  • Was tut die EIB?
  • Podiumsdiskussion zur Anpassung an den Klimawandel

 Zu den Präsentationen des Vormittags
 

Klimaanpassung finanzieren

14:45–17:40 (GMT + 2)

  • Gespräch: Investitionsbarrieren überwinden
  • Das Produktangebot der EIB
  • Kamingespräch: Innovative Finanzprodukte zur Klimaanpassung
Zu den Präsentationen des Nachmittags
Aufzeichnung Tag 1  

Anpassung in der Praxis – beratende Unterstützung

09:10–11:00 (GMT + 2)

  • Verfügbare Ressourcen für Strategien, Planung und Umsetzung der Anpassung
  • Projektdurchführung: Der luxemburgische Hochwasser- und Wassermanagementplan
Zu den Präsentationen des Vormittags

Klimaanpassung planen

13:30–15:30 (GMT + 2)

  • Video-Session: Was, wenn ...?
  • Podiumsdiskussion
Zu den Präsentationen des Nachmittags
 
Aufzeichnung Tag 2  

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Weitere Informationen

IM FOKUS

Dem Klimawandel begegnen

Der Klimawandel ist da, jetzt. Im vergangenen Jahr waren 98 Prozent der Weltbevölkerung extremer Hitze ausgesetzt. Wir können aber noch handeln.

VOR ORT

Wie verleihen wir der Anpassungsfinanzierung einen Schub?

„Wir müssen die Wirtschaft anpassen“

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank

„Wir müssen Anpassung neu denken“

Carlo Buontempo, Direktor des Copernicus-Klimawandeldienstes – Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage

„Die Gesellschaft muss vorbereitet sein“

Blaz Kurnik, Leiter der Abteilung Klimafolgen und Klimaanpassung bei der Europäischen Umweltagentur

„Wir brauchen Führung“

Elena Višňar Malinovská, Leiterin des Referats Klimaanpassung und Klimaresilienz bei der Europäischen Kommission

„Wir brauchen Bewusstsein“

Geeke Feiter, Mitglied der Geschäftsleitung des niederländischen Versicherungsverbands

Unsere Publikationen und Storys

Klimaanpassung: Nichts tun wird teuer
Anpassung an den Klimawandel
Podcast: Wege aus der Klimakrise
Luxemburg: Platz für Flüsse zum Schutz vor Hochwasser
Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit – Überblick 2024
Investitionen in naturbasierte Lösungen

Unsere Aktivitäten

EIB Global

Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind globaler Natur. Mit Investitionen auf der ganzen Welt fördern wir Stabilität, nachhaltiges Wachstum und den Klimaschutz.

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Die Menschheit steht vor einem Klima- und Umweltnotstand. Im weltweiten Kampf gegen Klimawandel und Umweltzerstörung sind wir ganz vorn dabei.

Energie

Durch die Förderung sauberer Energien und innovativer Lösungen senken wir Emissionen und Energiekosten. So machen wir die Welt für kommende Generationen grüner.

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