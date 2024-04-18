EIB Adaptation Days

Programm-Highlights
Wo liegen die Probleme?
09:15–09:45 (GMT + 2)
- Der EU-Kontext
- Der europäische Klimazustandsbericht
- Was hat die erste Klimabewertung ergeben?
Klimaanpassung planen
11:15–13:00 (GMT + 2)
- Was tut die EIB?
- Podiumsdiskussion zur Anpassung an den Klimawandel
Klimaanpassung finanzieren
14:45–17:40 (GMT + 2)
- Gespräch: Investitionsbarrieren überwinden
- Das Produktangebot der EIB
- Kamingespräch: Innovative Finanzprodukte zur Klimaanpassung
Anpassung in der Praxis – beratende Unterstützung
09:10–11:00 (GMT + 2)
- Verfügbare Ressourcen für Strategien, Planung und Umsetzung der Anpassung
- Projektdurchführung: Der luxemburgische Hochwasser- und Wassermanagementplan
Klimaanpassung planen
13:30–15:30 (GMT + 2)
- Video-Session: Was, wenn ...?
- Podiumsdiskussion
IM FOKUS
Dem Klimawandel begegnen
Der Klimawandel ist da, jetzt. Im vergangenen Jahr waren 98 Prozent der Weltbevölkerung extremer Hitze ausgesetzt. Wir können aber noch handeln.
Unsere Aktivitäten
Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind globaler Natur. Mit Investitionen auf der ganzen Welt fördern wir Stabilität, nachhaltiges Wachstum und den Klimaschutz.
Die Menschheit steht vor einem Klima- und Umweltnotstand. Im weltweiten Kampf gegen Klimawandel und Umweltzerstörung sind wir ganz vorn dabei.
Durch die Förderung sauberer Energien und innovativer Lösungen senken wir Emissionen und Energiekosten. So machen wir die Welt für kommende Generationen grüner.