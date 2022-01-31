Die EIB-Gruppe auf der Hannover Messe 2024

Die Hannover Messe ist die weltweit wichtigste Industriemesse und findet jedes Jahr auf dem Messegelände Hannover statt. Sie hat sich zu einer international führenden Ausstellung für Technologie und Innovation entwickelt und vereint führende internationale Handelsmessen unter einem Dach. Mehr als 4 000 Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft zeigten Spitzentechnologien und ‑lösungen für eine vernetzte klimaneutrale Industrie.

In diesem Jahr war die EIB-Gruppe gemeinsam mit der Europäischen Union mit einem Stand vertreten, an dem zahlreiche Podiumsdiskussionen stattfanden.