Die EIB-Gruppe auf der Hannover Messe 2024

Die Hannover Messe ist die weltweit wichtigste Industriemesse und findet jedes Jahr auf dem Messegelände Hannover statt. Sie hat sich zu einer international führenden Ausstellung für Technologie und Innovation entwickelt und vereint führende internationale Handelsmessen unter einem Dach. Mehr als 4 000 Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft zeigten Spitzentechnologien und ‑lösungen für eine vernetzte klimaneutrale Industrie.
In diesem Jahr war die EIB-Gruppe gemeinsam mit der Europäischen Union mit einem Stand vertreten, an dem zahlreiche Podiumsdiskussionen stattfanden.
Veranstaltungen
Beratung zur Dekarbonisierung, 13.00–13.15 Uhr – Halle 12, Stand D05. Die Präsentation stellte den Beratungsdienst der EIB für den öffentlichen und den privaten Sektor vor. Der Schwerpunkt lag auf dem Privatsektor. Anhand von Fallstudien wurde erläutert, wie die Beratung der EIB genutzt werden kann. Die EIB bietet eine breite Palette von Beratungsleistungen an, die den Projektzyklus und darüber hinaus gehende Phasen abdecken, um Projekte in der EU und weltweit zum Erfolg zu führen.
- Podiumsdiskussion über Investitionen in Rohstoffe und Batterien, 11.00–12.00 Uhr – Bei der Podiumsdiskussion ging es um den Investitionsbedarf und das Potenzial für die Zusammenarbeit EU-Norwegen bei Rohstoffen und Batterie-Wertschöpfungsketten.
- How to ensure clean, secure and affordable energy for Industry, 14.00–16.30 Uhr– Keynote und Podiumsdiskussion mit Nicola Beer, EIB-Vizepräsidentin, Kerstin Jorna, Generaldirektorin der Europäischen Kommission; Moderation: Mechthild Wörsdörfer, stellvertretende Generaldirektorin der Europäischen Kommission.
Keynote von EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer
- Zugang zu EU-Finanzmitteln für KMU zur Bewältigung des Übergangs, 09.15–10.45 Uhr – Hier erfuhren Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie EU-geförderte Finanzierungen beantragen und den Berichtspflichten der EU zur Nachhaltigkeit entsprechen.
- Podiumsdiskussion: Unterstützung für KMU bei der grünen Wende, 09.45–10.35 Uhr – Hier erfuhren Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie EU-geförderte Finanzierungen beantragen und den Berichtspflichten der EU zur Nachhaltigkeit entsprechen.
- Podiumsdiskussion: Grüne Innovation: Wie europäische Unternehmen die grüne und digitale Wende schaffen, 13.30–14.15 Uhr – Es wurden die zahlreichen Finanzierungsinstrumente und Beratungsleistungen der EIB vorgestellt, die mit EU-Unterstützung Firmen bei der grünen und digitalen Wende helfen.
- Flash talk Robotics, 14.30–15.15 Uhr – Wie EU-Garantien den Robotiksektor in Europa voranbringen.
Highlights von der Hannover Messe
Digitalisierung in Europa 2022–2023: Ergebnisse der Investitionsumfrage der EIB
Die EU schließt die Digitalisierungslücke gegenüber den USA. Mehr als die Hälfte der europäischen Firmen reagierte mit Investitionen in Digitalisierung auf die Pandemie. Bei der Nutzung moderner Digitaltechnologien schließen sie rasch zu den US-Unternehmen auf. Dennoch ist Europa bei der digitalen Innovation nicht gut aufgestellt. Es läuft Gefahr, bei einigen kritischen Technologien in Abhängigkeit zu geraten.
Unsere Ressourcen
Wir arbeiten mit einem breiten Netzwerk von Partnern zusammen, um kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen.
Wir beteiligen uns an Projekten, die Technologieinnovationen und ‑services vorantreiben.
Wir finanzieren weltweit nachhaltige Energieprojekte.
Die passende Finanzierung für Ihr Projekt
Die EIB arbeitet mit zahlreichen Partnerinstituten zusammen, über die sie Produkte für kleine und mittelgroße Projekte anbietet. Dabei profitieren wir vom Know-how unserer Partner, von ihrer Kenntnis des Umfelds und ihrer Nähe zu den Projekten.
Über unsere Karte finden Sie unsere Partnerinstitute in Ihrer Umgebung.