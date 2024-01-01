Nicola Beer

Weitere Informationen
Lebenslauf und Interessenerklärung
Vizepräsidentin Beer hat die Aufsicht über folgende Bereiche:
Prioritäten
- Kritische Rohstoffe
- Mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) der EU
EIB Global: Finanzierungen in Süd-, Südost- und Ostasien
Gesamtverantwortung für institutionelle Beziehungen zu Deutschland und Beitrag zur Geschäftsentwicklung im Interesse der EIB-Gruppe
Interne Projekte und Funktionen
- Effiziente Auftragsvergabe
- Mandatsstraffung
- Vorsitzende des Lenkungsausschusses für die Mandatsverwaltung
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat des EIF
Interinstitutionelle Beziehungen und externe Positionen
- Beziehungen zur Asiatischen Entwicklungsbank
- Beziehungen zur Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank