Nicola Beer

Vizepräsidentin der EIB

Weitere Informationen

  Lebenslauf und Interessenerklärung

  Fotogalerie

  Videogalerie

Vizepräsidentin Beer hat die Aufsicht über folgende Bereiche:

Prioritäten

  • Kritische Rohstoffe
  • Mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) der EU

EIB Global: Finanzierungen in Süd-, Südost- und Ostasien

Gesamtverantwortung für institutionelle Beziehungen zu Deutschland und Beitrag zur Geschäftsentwicklung im Interesse der EIB-Gruppe

Interne Projekte und Funktionen

  • Effiziente Auftragsvergabe
  • Mandatsstraffung
  • Vorsitzende des Lenkungsausschusses für die Mandatsverwaltung
  • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat des EIF

Interinstitutionelle Beziehungen und externe Positionen

  • Beziehungen zur Asiatischen Entwicklungsbank
  • Beziehungen zur Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank

Aktuelle Informationen und Reden

8 Juli 2025

Deutschland: EIB-Kredit für Hamburgs neue U-Bahnen

Die Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) hat einen Kreditvertrag zur Finanzierung von insgesamt 41 DT6-Fahrzeugen mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) abgeschlossen. Jetzt wurde der Vertrag in Anwesenheit des Hamburger Verkehrssenators Anjes Tjarks von Nicola Beer, EIB-Vizepräsidentin, und Robert Henrich, Vorstandsvorsitzender der HOCHBAHN unterzeichnet.
Verkehr Direktorium Nicola Beer Deutschland Europäische Union Soziale Infrastruktur
8 Juli 2025

Deutschland: EIB und landeseigene ZUG.SH schließen Partnerschaft für moderne Elektrozüge im regionalen Bahnverkehr

Zukunftsträchtige Weichenstellung für den regionalen Bahnverkehr in Schleswig-Holstein, Hamburg und Dänemark: Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt einen Investitionskredit von 250 Millionen Euro bereit, um dem Land die Anschaffung von 42 hochmodernen Elektrozügen zu ermöglichen, die den Schienenpersonen-Nahverkehr in Schleswig-Holstein verbessern und den Wettbewerb im Bahnverkehr fördern werden. Das gab heute (7. Juli) EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer bei einem Treffen mit Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen und dem Vorstand der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Schleswig-Holstein (ZUG.SH), Bernhard Wewers, bekannt. „Wir unterstützen bundesweit Gesamtinvestitionen in Höhe von fünf Milliarden  Euro in neue Regionalzüge und freuen uns über die Partnerschaft mit Schleswig-Holstein“, sagte Beer.
Strom Energieeffizienz Direktorium Nicola Beer Deutschland Europäische Union Energie
30 Juni 2025

Deutschland: Größte EIB-Finanzierung für EWE: Über 2.600 Kilometer neue unterirdische Stromleitungen und mehr als 1.100 Umspannwerke für die Energiewende in Niedersachsen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die EWE AG haben im Rahmen einer feierlichen Zeremonie anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des EIB-Vertretungsbüros in Berlin die größte EIB-Finanzierung in der EWE-Geschichte unterzeichnet. Im Beisein von Bundesministern, Projektpartnern und zahlreichen Stakeholdern wurde ein langfristiger Kreditrahmen von bis zu 450 Millionen Euro besiegelt.
Direktorium Nicola Beer Deutschland Europäische Union Energie
Mehr  

Offizielle Portraitfotos

Vice-President Nicola Beer
©EIB
Vice-President Nicola Beer
Vice-President Nicola Beer
©EIB
Download original
EIB Vice-President
Nicola Beer
EIB Vice-President
©EIB
Download original
EIB Vice-President
Nicola Beer
EIB Vice-President
©EIB
Download original

