World Circular Economy Forum 2024

Das jährliche World Circular Economy Forum (WCEF) ist eine globale Initiative Finnlands und des finnischen Innovationsfonds Sitra. Es ist eine weltweit führende Veranstaltung zur Kreislaufwirtschaft. Das WCEF dient dem Austausch von Wissen und Erfahrung und fördert den Aufbau von Netzwerken und Partnerschaften. Es richtet sich an Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft vorantreiben.

Auf der diesjährigen Veranstaltung ging es vor allem darum, welche Vorteile die Finanzierung von Kreislaufprojekten bringt und wie die Politik die Weichen für den Wandel stellen kann.

Die Delegation der Europäischen Investitionsbank unter Leitung von Vizepräsident Ambroise Fayolle zeigte, wie die Bank den Übergang zur Kreislaufwirtschaft unterstützt.

Dieses Jahr nahmen 1 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (8 000 online zugeschaltet) aus 100 Ländern am WCEF teil. Die EIB-Gruppe, die sich schon seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2017 aktiv an dem Forum beteiligt, war dieses Jahr Partner.