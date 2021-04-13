© WECF+Climate

Die Niederlande und der finnische Innovationsfonds Sitra luden am 15. und 16. April 2021 Regierungen, internationale Organisationen, Wissenseinrichtungen, den Privatsektor sowie Bürgerinnen und Bürger aus aller Welt ein, digital über die zentrale Rolle der Kreislaufwirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität zu diskutieren.

Die Europäische Investitionsbank, vertreten durch Präsident Werner Hoyer und Vizepräsident Ambroise Fayolle, machte deutlich, wie sie einen gerechten Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft aktiv unterstützt.

EIB-Beteiligung

15. April

Circular Cities: Financing for a Just Circular Transition, 16.00–16.15 MESZ, mit Beteiligung von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle.

Bei diesem Veranstaltungspunkt ging es vor allem um den Mehrwert, den eine Kreislaufwirtschaft im Kontext von Städten bietet. Welche Vorteile entstehen Städten aus der Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft? Welche Hindernisse gibt es, und wie lassen sie sich beseitigen?

16. April