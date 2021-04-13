Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
>@WECF+Climate
© WECF+Climate

Die Niederlande und der finnische Innovationsfonds Sitra luden am 15. und 16. April 2021 Regierungen, internationale Organisationen, Wissenseinrichtungen, den Privatsektor sowie Bürgerinnen und Bürger aus aller Welt ein, digital über die zentrale Rolle der Kreislaufwirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität zu diskutieren.

Die Europäische Investitionsbank, vertreten durch Präsident Werner Hoyer und Vizepräsident Ambroise Fayolle, machte deutlich, wie sie einen gerechten Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft aktiv unterstützt.

Weitere Informationen über die Veranstaltung finden Sie im Programm des Forums.

EIB-Beteiligung

15. April

  • Circular Cities: Financing for a Just Circular Transition, 16.00–16.15 MESZ, mit Beteiligung von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle.
    Bei diesem Veranstaltungspunkt ging es vor allem um den Mehrwert, den eine Kreislaufwirtschaft im Kontext von Städten bietet. Welche Vorteile entstehen Städten aus der Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft? Welche Hindernisse gibt es, und wie lassen sie sich beseitigen?
    Mehr dazu

16. April

  • CE Champions Commitments, 11.45–12.15 Uhr MESZ
    Videoerklärung von EIB-Präsident Werner Hoyer über das Engagement der EIB für eine Kreislaufwirtschaft

Videoerklärung von Präsident Hoyer

So fördert die EIB die Kreislaufwirtschaft

Die EIB und die Kreislaufwirtschaft

Die EIB weiß, welches Potenzial die Kreislaufwirtschaft birgt und unterstützt daher öffentliche und private Investoren auf ihrem Weg dorthin.

13 April 2021

Kreislaufwirtschaft – Überblick 2020

Diese Veröffentlichung gibt einen Überblick über die Arbeit der Europäischen Investitionsbank im Bereich der Kreislaufwirtschaft.

Kreislaufwirtschaft Klima und Umwelt
30 November 2020

Grüner Stahl aus heißer Luft

Der Stahlriese ArcelorMittal fängt mit einem neuen Verfahren CO2 ein – und macht daraus Biokraftstoffe
Risikokapital und Eigenkapital Infrastruktur Risikokapital Klima Venture Debt Dekarbonisierung Kreislaufwirtschaft Belgien Europäische Union Klima und Umwelt

