Auf dem jährlichen World Circular Economy Forum, einer globalen Initiative Finnlands und des finnischen Innovationsfonds Sitra, informieren sich internationale Fachleute und Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft über die weltweit besten Lösungen für eine zirkuläre Wirtschaft.

Im Mittelpunkt standen dieses Jahr die ehrgeizigen Maßnahmen, die den Übergang zur Kreislaufwirtschaft beschleunigen und Kreislauflösungen für Natur und Wirtschaft voranbringen.

Die Delegation der Europäischen Investitionsbank unter Leitung von Vizepräsident Ambroise Fayolle erläuterte, wie die Bank den Übergang zur Kreislaufwirtschaft unterstützt. Mehr über die Teilnahme der EIB an der Veranstaltung.

 

EIB-Beiträge

30. Mai

  • Unlocking finance for a circular and regenerative economy, 13.30–14.45 Uhr (Ortszeit) – mit Nicola Pochettino, Direktor der Abteilung Umwelt und natürliche Ressourcen.
    Thema der Veranstaltung war die Rolle von Roadmaps für den Finanzsektor bei der Bewältigung der Herausforderungen und zur Förderung kohärenter Maßnahmen, die weltweit das Risiko von Investitionen in Kreislaufinitiativen abbauen. Vertreter multilateraler Banken, des Privatsektors, nationaler Regierungen und lokale Entscheider berichteten über ihre Erfahrungen mit den Möglichkeiten und Herausforderungen bei Investitionen in eine kreislauforientierte Zukunft.

31 May

  • Money talks – what enables a systemic shift for corporates and investors?, 9.00–10.00 Uhr (Ortszeit) – mit Ambroise Fayolle, Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in den Bereichen Klimaschutz und Umwelt.
    Zwar fließen jedes Jahr schon Milliarden in Kreislauflösungen, aber immer noch Billionen in lineare Geschäftsmodelle. In der Plenarsitzung wurde das wirtschaftliche Potenzial der Kreislaufwirtschaft demonstriert und erörtert, was Unternehmen und Investoren von einem Paradigmenwechsel abhält.
      Read Vice-President Fayolle's speech

1 June

  • Cities and regions accelerating the circular transition, 10.00–11.30 Uhr (Ortszeit)
    Städte und Regionen fragen sich vielleicht, warum sie auf Kreislaufwirtschaft umstellen sollen, wie sie vorgehen müssen und wer sie dabei unterstützen kann. Die Veranstaltung beantwortete diese Fragen und bot Städten und Regionen die Möglichkeit, über inspirierende Beispiele und Erfahrungen zu berichten.
      Mehr

Wie wir die Kreislaufwirtschaft fördern

26 Mai 2023

Kreislaufwirtschaft Überblick 2023

Diese Veröffentlichung gibt einen Überblick über die Arbeit der Europäischen Investitionsbank im Bereich der Kreislaufwirtschaft.
Kreislaufwirtschaft Klima und Umwelt
26 Mai 2023

The EIB circular economy guide

The EIB Circular Economy Guide highlights the need and rationale for a circular economy transition, with the aim of inspiring circular change. The guide presents how the EIB supports the circular economy through financing, advisory and awareness raising. It is regularly updated in response to our evolving understanding of circular economy needs and opportunities, reflecting changes in the policy framework.
Circular economy Climate and environment
22 Mai 2023

Die Kreislaufwirtschaft leben

Wir müssen unsere Wirtschaft von einem linearen Modell („Nehmen, Herstellen, Entsorgen“) auf eine Kreislaufwirtschaft umstellen. In den letzten fünf Jahren vergab die EIB mehr als drei Milliarden Euro für Kreislaufwirtschaftsprojekte.
ZsT0ICiH9I4
Ozeane Umwelt Kreislaufwirtschaft Klima und Umwelt

