© World Circular Economy Forum

Auf dem jährlichen World Circular Economy Forum, einer globalen Initiative Finnlands und des finnischen Innovationsfonds Sitra, informieren sich internationale Fachleute und Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft über die weltweit besten Lösungen für eine zirkuläre Wirtschaft.

Im Mittelpunkt standen dieses Jahr die ehrgeizigen Maßnahmen, die den Übergang zur Kreislaufwirtschaft beschleunigen und Kreislauflösungen für Natur und Wirtschaft voranbringen.

Die Delegation der Europäischen Investitionsbank unter Leitung von Vizepräsident Ambroise Fayolle erläuterte, wie die Bank den Übergang zur Kreislaufwirtschaft unterstützt. Mehr über die Teilnahme der EIB an der Veranstaltung.