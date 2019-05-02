Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Ambroise Fayolle

Vizepräsident der EIB

Weitere Informationen

  Lebenslauf und Interessenerklärung

  Fotogalerie

  Videogalerie

Vizepräsident Fayolle hat die Aufsicht über folgende Bereiche:

Prioritäten

  • Klimaschutz und gerechter Übergang
  • KMU und Energieeffizienz

EIB Global: Finanzierungen in Subsahara-Afrika (gemeinsam mit VP Östros) und im pazifischen Raum

Gesamtverantwortung für institutionelle Beziehungen zu Frankreich und Beitrag zur Geschäftsentwicklung im Interesse der EIB-Gruppe

Interne Projekte und Funktionen

  • Mittelbeschaffung und Treasury
  • Einheitliches Regelwerk – Harmonisierung der Verträge
  • Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrats des EIF

Interinstitutionelle Beziehungen und externe Positionen

  • Beziehungen zur Afrikanischen Entwicklungsbank
  • Ratingagenturen

Aktuelle News und Reden

1 Juli 2025

Entwicklungsbanken sagten 2024 insgesamt 19,6 Mrd. US-Dollar für Wasserprojekte zu

Zehn multilaterale Entwicklungsbanken (MDBs) haben 2024 weltweit insgesamt 19,6 Milliarden US-Dollar (17 Milliarden Euro) für Wasserprojekte genehmigt. In Sevilla stellten sie am Rande der 4. UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung ihren ersten gemeinsamen Bericht vor. Wie aus dem Water Security Financing Report 2024 hervorgeht, fließen fast drei Viertel der Mittel in Länder mit niedrigem, niedrigem mittleren und oberem mittleren Einkommen.
Wasser Wasser-/Abwassermanagement Ambroise FAYOLLE Direktorium Klima und Umwelt
30 Juni 2025

Global-Gateway-Strategie mobilisiert Partner für mehr wirtschaftliche Teilhabe von Frauen und starke Gemeinschaften weltweit

Am Rande der 4. UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung haben die Europäische Investitionsbank (EIB), die Europäische Kommission, die luxemburgische Regierung und weitere wichtige Partner beschlossen, mit strategischen Investitionen die Teilhabe von Frauen, frauengeführte Unternehmen sowie wirtschaftliche Tätigkeiten in der Landwirtschaft zu fördern. Weitere Schwerpunkte sind Klimaschutz und Energie. Dafür wollen sie auch den Privatsektor ins Boot holen.
Ambroise FAYOLLE Diversität und Geschlechterfragen Direktorium Nadia Calviño
16 Juni 2025

EIB fördert Stromleitung zwischen Spanien und Frankreich durch Golf von Biskaya mit 1,6 Mrd. Euro

Die Europäische Investitionsbank (EIB) fördert den Bau eines Stromverbunds zwischen Spanien und Frankreich im Golf von Biskaya mit 1,6 Milliarden Euro. Dazu vergibt sie Kredite an die spanischen und französischen Übertragungsnetzbetreiber Red Eléctrica und Réseau de transport d’électricité (RTE).
Strom Ambroise FAYOLLE Direktorium Nadia Calviño Spanien Frankreich Europäische Union Energie
Mehr  

Folgen Sie Ambroise Fayolle auf den sozialen Medien

