Ambroise Fayolle

Vizepräsident Fayolle hat die Aufsicht über folgende Bereiche:
Prioritäten
- Klimaschutz und gerechter Übergang
- KMU und Energieeffizienz
EIB Global: Finanzierungen in Subsahara-Afrika (gemeinsam mit VP Östros) und im pazifischen Raum
Gesamtverantwortung für institutionelle Beziehungen zu Frankreich und Beitrag zur Geschäftsentwicklung im Interesse der EIB-Gruppe
Interne Projekte und Funktionen
- Mittelbeschaffung und Treasury
- Einheitliches Regelwerk – Harmonisierung der Verträge
- Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrats des EIF
Interinstitutionelle Beziehungen und externe Positionen
- Beziehungen zur Afrikanischen Entwicklungsbank
- Ratingagenturen