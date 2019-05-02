Ambroise Fayolle

Am Rande der 4. UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung haben die Europäische Investitionsbank (EIB), die Europäische Kommission, die luxemburgische Regierung und weitere wichtige Partner beschlossen, mit strategischen Investitionen die Teilhabe von Frauen, frauengeführte Unternehmen sowie wirtschaftliche Tätigkeiten in der Landwirtschaft zu fördern. Weitere Schwerpunkte sind Klimaschutz und Energie. Dafür wollen sie auch den Privatsektor ins Boot holen.