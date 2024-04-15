Auf dem World Circular Economy Forum 2024 haben die multilateralen Entwicklungsbanken (MDBs) ihre neue, von einer Arbeitsgruppe entwickelte Gemeinsame Vision für die Kreislaufwirtschaft präsentiert. Darin wird aufgezeigt, welche Rolle die MDBs beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft spielen können.

Das Dokument wurde auf einer Veranstaltung zum Thema „Shaping a global vision for circular finance“ vorgestellt. Dabei betonten die Direktorinnen und Direktoren der beteiligten MDBs, wie wichtig ihre Unterstützung für Kunden ist, die auf Kreislaufmodelle umstellen wollen. Für die MDBs ist klar, dass die Menschheit im 21. Jahrhundert nur über die Kreislaufwirtschaft eine nachhaltige und gerechte Entwicklung erreichen kann.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft: „Für den erfolgreichen Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft brauchen wir starke Partnerschaften und ein gemeinsames Verständnis darüber, welchen Weg wir einschlagen wollen. Mit dieser gemeinsamen Vision für die Kreislaufwirtschaft rücken die MDBs noch enger zusammen, um weltweit Investitionen in Ressourceneffizienz und Abfallminimierung voranzubringen. Als Klimabank der EU haben wir uns das Ziel gesetzt, in den zehn Jahren bis 2030 eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen zu mobilisieren. Dazu wollen wir auch die Kreislaufwirtschaft noch stärker fördern.“

Auf dem Weg zu mehr Kreislaufwirtschaft will die Arbeitsgruppe der MDBs auch künftig:

ihre internen Kapazitäten stärken, um Kreislaufmodelle weiterhin nachfrageorientiert mit Krediten und Beratung zu unterstützen

untersuchen und sich darüber austauschen, wie Kreislauflösungen einen volkswirtschaftlichen Nutzen generieren und gleichzeitig eine gerechte und für alle nachhaltige Entwicklung fördern können

bei allen Finanzierungen in den verschiedenen Wirtschaftszweigen die Ressourceneffizienz stärker berücksichtigen

den Wissensaustausch mit der Privatwirtschaft, der Zivilgesellschaft sowie mit kommunalen, regionalen und nationalen Behörden fördern

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. In den vergangenen fünf Jahren (2019–2023) vergab die EIB 3,8 Milliarden Euro für 132 Kreislaufprojekte in verschiedenen Sektoren.

Das World Circular Economy Forum

Auf dem jährlichen World Circular Economy Forum informieren sich Wirtschaftsspitzen, Entscheiderinnen und Entscheider sowie Fachleute aus der ganzen Welt über die besten Lösungen für eine zirkuläre Wirtschaft. Mit Kreislaufmodellen können Unternehmen neue Chancen nutzen und Wettbewerbsvorteile erlangen. Gleichzeitig trägt die Kreislaufwirtschaft zu den UN-Nachhaltigkeitszielen bei. Das World Circular Economy Forum 2024 wird vom finnischen Innovationsfonds Sitra organisiert und zusammen mit der Circle Economy Foundation (Programmpartner), dem International Resource Panel (Wissenschaftspartner) und anderen internationalen Partnerorganisationen durchgeführt.