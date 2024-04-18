EIB und Europäische Kommission wollen das Circular City Centre (C3) ausbauen – ein Kompetenzzentrum, das EU-Städte kostenlos zur Kreislaufwirtschaft berät

Das C3 hilft vor allem beim Entwickeln von Kreislaufstrategien und bei der Auswahl und Vorbereitung geeigneter Projekte

C3-Pilotphase zeigt erste Erfolge: In sieben EU-Städten wurden mehr als 20 Kreislaufprojekte identifiziert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Europäische Kommission haben beim World Circular Economy Forum 2024 den Ausbau des Circular City Centre (C3) angekündigt. Das C3 ist ein Kompetenz- und Ressourcenzentrum, das Städte beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft begleitet. Ziel ist es, Produkte und Rohstoffe so lange wie möglich zu verwenden, um möglichst wenig Abfall zu produzieren. Nach einer 15-monatigen Pilotphase wird das C3 seine Arbeit jetzt ausweiten und mindestens bis 2027 fortsetzen. Finanziert wird das Kompetenzzentrum unter dem Mandat der InvestEU-Beratungsplattform.

Die Leistungen des C3 erbringt ein interdisziplinäres Team aus EIB-internen und externen Spezialistinnen und Experten. Sie erstellen Leitfäden und andere Hilfsmittel, bieten bilaterale Beratung und technische Hilfe und begleiten Städte auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft – für mehr Ressourceneffizienz und weniger Abfall. Städte und öffentliche Einrichtungen, die an städtischen Projekten arbeiten, erhalten die Beratung von C3 kostenlos.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in den Bereichen Klima und Kreislaufwirtschaft: „Die Pilotphase des Circular City Centre war ein voller Erfolg. Ich freue mich, dass die Arbeit dank des InvestEU-Programms jetzt ausgeweitet werden kann und mehr EU-Städte davon profitieren. Die Kreislaufwirtschaft steckt noch in den Kinderschuhen. Da braucht es Beratung, um die nötigen Kompetenzen, Fähigkeiten und Strategien für die richtigen Projekte zu entwickeln.“

Die vier Schwerpunkte des C3

Das vergrößerte C3 konzentriert sich auf vier Bereiche:

Sensibilisierung und Mobilisierung für den Auf- und Ausbau der Kreislaufwirtschaft, mit Leitfäden und anderen Materialien, Tools und Know-how

Events zum Thema und breit angelegte Kommunikation über die Kreislaufwirtschaft

Beratungsprogramme für Kreislaufstrategien und die Identifikation und Vorbereitung von Projekten

Maßgeschneiderte Beratung bei der Entwicklung der Projekte

Nützliche Ressourcen und Tools stehen auf der C3-Website bereit. Per Mail ist das C3-Team unter C3@eib.org zu erreichen.