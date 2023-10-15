Auf der Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds (IWF) diskutieren Spitzen von Zentralbanken, internationalen Finanzinstituten, Finanz- und Entwicklungsministerien und aus der Privatwirtschaft sowie Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft über globale Themen.
Präsidentin Nadia Calviño und die Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros leiteten die diesjährige Delegation der EIB-Gruppe. Sie trafen sich mit internationalen Entwicklungs- und Finanzakteuren zu Gesprächen über Themen, die vom Ukrainekrieg über Europas Energieunabhängigkeit, die UN-Nachhaltigkeitsziele und globale Partnerschaften zur Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen bis hin zur Beschleunigung der grünen Wende reichten.
Erfahren Sie mehr über unsere Teilnahme in unserer Medieninformation.
Veranstaltungen
Kamingespräch mit Nadia Calviño – Center for Global Development
MITTWOCH, 17. APRIL 2024, 16.30–17.30 Uhr (MESZ)
CGD-Präsident Masood Ahmed und Mikaela Gavas, Managing Director CGD Europe, sprachen mit EIB-Präsidentin Nadia Calviño über ihre Herangehensweise an anstehende Aufgaben und über die neue Strategie der EIB-Gruppe, der Europas 27 Finanzministerinnen und -minister kürzlich zugestimmt haben.
Informationen zur Veranstaltung
Erfahren Sie mehr über die acht Kernprioritäten der EIB-Gruppe
Fünfte Ministerrunde zur Unterstützung der Ukraine
MITTWOCH, 17. APRIL 2024, 19.15–20.15 Uhr (MESZ)
Russlands Einmarsch in die Ukraine ist eine Tragödie und verursacht dort immenses menschliches und wirtschaftliches Leid. Die internationale Gemeinschaft steht vereint hinter den Menschen in der Ukraine.
Bei der fünften Ministerrunde diskutierten wir mit unseren wichtigsten Partnern, wie wir die Ukraine mittelfristig unterstützen können, und sprachen über notwendige Wiederaufbauprojekte und Bereiche der internationalen Zusammenarbeit.
Erfahren Sie mehr über die EIB-Hilfe für die Ukraine
Gespräch mit Nadia Calviño – Atlantic Council
DONNERSTAG, 18. APRIL 2024, 14.30–15.30 Uhr (MESZ)
Das Bretton Woods 2.0 Project des Atlantic Council GeoEconomics Center organisiert Interviews mit Finanzministerinnen und Zentralbankgouverneuren aus der ganzen Welt zum Ausblick für 2024 und darüber hinaus.
Präsidentin Nadia Calviño äußerte sich in dieser Reihe zur Rolle der EIB bei der Finanzierung der grünen Wende und des Wiederaufbaus der Ukraine.
Healthy Women Help Everyone to Rise
FREITAG, 19. APRIL 2024, 16.00–17.00 Uhr (MESZ) – Kamingespräch mit Jutta Urpilainen, Nadia Calviño und Melinda French Gates
Wenn Frauen und Mädchen gesund sind, gedeihen auch Familie, Gesellschaft und Wirtschaft. Deshalb haben die Europäische Kommission, die EIB und die Bill & Melinda Gates Foundation den Human Development Accelerator (HDX) ins Leben gerufen. Dieser bietet Zuschüsse und Risikofinanzierungen für eine robuste Forschungs- und Entwicklungspipeline und für die Herstellung von wichtigen Produkten für die Gesundheitsversorgung und Ernährung in Ländern mit niedrigem und mit mittlerem Einkommen im unteren Bereich.
Nadia Calviño im Gespräch mit John Lipsky– Johns Hopkins FPI
FREITAG, 19. APRIL 2024, 18.30–19.30 Uhr (MESZ)
Das Event beleuchtete die Rolle der EIB bei den Klimazielen der EU und bei der Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine inmitten der geopolitischen Herausforderungen. Das Gespräch wurde von John Lipsky moderiert, Senior Fellow des Foreign Policy Institute (FPI) und erster stellvertretender geschäftsführender Direktor des IWF von 2006 bis 2011.
Über die Veranstaltung
Aufzeichnung ansehen
Unsere Hilfe für die Ukraine
Blueprints for Renewal: Reconstructing Ukraine – Council on Foreign Relations und Peterson Institute for International Economics
FREITAG, 19. APRIL 2024, 20.45–22.00 Uhr (MESZ)
Präsidentin Calviño, der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident Oleksandr Kubrakow und EBWE-Präsidentin Odile Renaud-Basso diskutierten über die globalen Finanzierungsanstrengungen für den Wiederaufbau der Ukraine und die Infrastruktur und Wirtschaft des Landes nach dem Angriff Russlands.
Unsere Aktivitäten
Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind globaler Natur. Mit Investitionen auf der ganzen Welt fördern wir Stabilität, nachhaltiges Wachstum und den Klimaschutz.
Ein Jahr nach der russischen Invasion stehen wir unerschütterlich an der Seite der Ukraine und mobilisieren weiterhin Mittel für den Wiederaufbau des Landes.
Die Menschheit steht vor einem Klima- und Umweltnotstand. Wir sind im weltweiten Kampf gegen Klimawandel und Umweltzerstörung ganz vorn dabei.
Durch die Förderung sauberer Energien und innovativer Lösungen senken wir Emissionen und Energiekosten. So machen wir die Welt für kommende Generationen grüner.
Wir arbeiten mit Unternehmen, Denkfabriken, gemeinnützigen Organisationen, öffentlichen Einrichtungen und anderen internationalen Finanzierungsinstituten zusammen. Gemeinsam finanzieren wir Klimaprojekte, die unter anderem zur Bekämpfung der Ursachen und der Folgen des Klimawandels beitragen.