Washington D.C.
15
-
20
apr 2024

Die EIB-Gruppe auf der Frühjahrstagung 2024 von IWF und Weltbank

Ort: Washington D.C. , us

Auf der Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds (IWF) diskutieren Spitzen von Zentralbanken, internationalen Finanzinstituten, Finanz- und Entwicklungsministerien und aus der Privatwirtschaft sowie Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft über globale Themen.

Präsidentin Nadia Calviño und die Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros leiteten die diesjährige Delegation der EIB-Gruppe. Sie trafen sich mit internationalen Entwicklungs- und Finanzakteuren zu Gesprächen über Themen, die vom Ukrainekrieg über Europas Energieunabhängigkeit, die UN-Nachhaltigkeitsziele und globale Partnerschaften zur Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen bis hin zur Beschleunigung der grünen Wende reichten.

  Erfahren Sie mehr über unsere Teilnahme in unserer Medieninformation.

Veranstaltungen

Kamingespräch mit Nadia Calviño – Center for Global Development

MITTWOCH, 17. APRIL 2024, 16.30–17.30 Uhr (MESZ)

CGD-Präsident Masood Ahmed und Mikaela Gavas, Managing Director CGD Europe, sprachen mit EIB-Präsidentin Nadia Calviño über ihre Herangehensweise an anstehende Aufgaben und über die neue Strategie der EIB-Gruppe, der Europas 27 Finanzministerinnen und -minister kürzlich zugestimmt haben.

  Informationen zur Veranstaltung

  Aufzeichnung ansehen

  Erfahren Sie mehr über die acht Kernprioritäten der EIB-Gruppe

Fünfte Ministerrunde zur Unterstützung der Ukraine

MITTWOCH, 17. APRIL 2024, 19.15–20.15 Uhr (MESZ)

Russlands Einmarsch in die Ukraine ist eine Tragödie und verursacht dort immenses menschliches und wirtschaftliches Leid. Die internationale Gemeinschaft steht vereint hinter den Menschen in der Ukraine.

Bei der fünften Ministerrunde diskutierten wir mit unseren wichtigsten Partnern, wie wir die Ukraine mittelfristig unterstützen können, und sprachen über notwendige Wiederaufbauprojekte und Bereiche der internationalen Zusammenarbeit.

  Erfahren Sie mehr über die EIB-Hilfe für die Ukraine

Gespräch mit Nadia Calviño – Atlantic Council

DONNERSTAG, 18. APRIL 2024, 14.30–15.30 Uhr (MESZ)

Das Bretton Woods 2.0 Project des Atlantic Council GeoEconomics Center organisiert Interviews mit Finanzministerinnen und Zentralbankgouverneuren aus der ganzen Welt zum Ausblick für 2024 und darüber hinaus.

Präsidentin Nadia Calviño äußerte sich in dieser Reihe zur Rolle der EIB bei der Finanzierung der grünen Wende und des Wiederaufbaus der Ukraine.

  Aufzeichnung ansehen

Healthy Women Help Everyone to Rise

FREITAG, 19. APRIL 2024, 16.00–17.00 Uhr (MESZ) – Kamingespräch mit Jutta UrpilainenNadia Calviño und Melinda French Gates

Wenn Frauen und Mädchen gesund sind, gedeihen auch Familie, Gesellschaft und Wirtschaft. Deshalb haben die Europäische Kommission, die EIB und die Bill & Melinda Gates Foundation den Human Development Accelerator (HDX) ins Leben gerufen. Dieser bietet Zuschüsse und Risikofinanzierungen für eine robuste Forschungs- und Entwicklungspipeline und für die Herstellung von wichtigen Produkten für die Gesundheitsversorgung und Ernährung in Ländern mit niedrigem und mit mittlerem Einkommen im unteren Bereich.

Nadia Calviño im Gespräch mit John Lipsky– Johns Hopkins FPI

FREITAG, 19. APRIL 2024, 18.30–19.30 Uhr (MESZ)

Das Event beleuchtete die Rolle der EIB bei den Klimazielen der EU und bei der Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine inmitten der geopolitischen Herausforderungen. Das Gespräch wurde von John Lipsky moderiert, Senior Fellow des Foreign Policy Institute (FPI) und erster stellvertretender geschäftsführender Direktor des IWF von 2006 bis 2011.

  Über die Veranstaltung
  Aufzeichnung ansehen
  Unsere Hilfe für die Ukraine

Blueprints for Renewal: Reconstructing Ukraine – Council on Foreign Relations und Peterson Institute for International Economics

FREITAG, 19. APRIL 2024, 20.45–22.00 Uhr (MESZ)

Präsidentin Calviño, der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident Oleksandr Kubrakow und EBWE-Präsidentin Odile Renaud-Basso diskutierten über die globalen Finanzierungsanstrengungen für den Wiederaufbau der Ukraine und die Infrastruktur und Wirtschaft des Landes nach dem Angriff Russlands.

  Über die Veranstaltung
  Aufzeichnung ansehen

Multilaterale Entwicklungsbanken vertiefen Zusammenarbeit
Die Spitzen von zehn multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) haben heute gemeinsame Schritte angekündigt, um bei dringlichen Entwicklungszielen besser zusammenzuarbeiten. Dadurch wollen sie die Wirkung und den Umfang ihrer Aktivitäten steigern.
Video
Eine Woche, eine Minute: Frühjahrstagung in Washington

Aktuelle Informationen über die EIB-Gruppe bei der Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des IWF in Washington D.C.

EIB und ukrainische Regierung machen Tempo bei finanzieller Unterstützung und Projektumsetzungen
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die ukrainische Regierung haben eine strategische Kooperation vereinbart, um den Wiederaufbau der Ukraine und die EU-Integrationsbemühungen des Landes zu unterstützen. Im Rahmen der gestärkten Partnerschaft sind Investitionen in wichtige öffentliche und private Initiativen geplant. Die nötigen Mittel kommen aus dem EIB-Fonds „EU für die Ukraine“ und von der 50 Milliarden Euro schweren Ukraine-Fazilität der EU, bei der die EIB ein wichtiger Umsetzungspartner ist.
EIB und Bill & Melinda Gates Foundation starten Pilotprogramm für besseren Kapitalzugang afrikanischer Unternehmerinnen
Tausende Frauen in Kenia profitieren vom neuen 30 Mio. Euro schweren Mikrofinanzprogramm
Interview
Präsidentin Calviño auf CNBC

Präsidentin Calviño spricht über ihr Mandat für die EIB und über die Pläne der Bank für die europäische Sicherheit und Verteidigung.

Zuverlässige grüne Energie für Bhutan: EIB fördert Investitionen in erneuerbare Energien mit 150 Mio. Euro
Die Europäische Investitionsbank (EIB), die größte multilaterale Bank der Welt und der global führende Geldgeber für erneuerbare Energien, hat heute ihren ersten Kredit für Investitionen in Bhutan unterzeichnet.

