Auf der Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds (IWF) diskutieren Spitzen von Zentralbanken, internationalen Finanzinstituten, Finanz- und Entwicklungsministerien und aus der Privatwirtschaft sowie Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft über globale Themen.

Präsidentin Nadia Calviño und die Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros leiteten die diesjährige Delegation der EIB-Gruppe. Sie trafen sich mit internationalen Entwicklungs- und Finanzakteuren zu Gesprächen über Themen, die vom Ukrainekrieg über Europas Energieunabhängigkeit, die UN-Nachhaltigkeitsziele und globale Partnerschaften zur Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen bis hin zur Beschleunigung der grünen Wende reichten.

Erfahren Sie mehr über unsere Teilnahme in unserer Medieninformation.