Delegation der EIB-Gruppe unter Leitung von Präsidentin Calviño reist nach Washington, um Zusammenarbeit mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken und Partnern aus aller Welt zu vertiefen

Es geht um gemeinsame strategische Investitionen, neue Partnerschaften und Initiativen für globalen Klimaschutz, gerechte Energiewende, Gesundheit, Innovation, Frieden und Sicherheit und die Ukraine

Weitere Themen: Reform der globalen Finanzarchitektur und nachhaltige Investitionen mit mehr Wirkung

Eine Delegation der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) unter der Leitung von Präsidentin Nadia Calviño nimmt diese Woche in Washington an der Frühjahrstagung 2024 des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbankgruppe teil. Präsidentin Calviño und die Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros treffen dort mit wichtigen internationalen Entwicklungs- und Finanzierungspartnern zu Gesprächen zusammen.

Im Mittelpunkt des Austauschs sollen Lösungen und gemeinsame Antworten auf große Herausforderungen stehen, aber auch die Reform des internationalen Finanzsystems und eine tiefere Zusammenarbeit zwischen multilateralen Entwicklungsbanken.

EIB-Präsidentin Nadia Calviño sagte im Vorfeld der Frühjahrstagung:

„Ich freue mich, mit unseren Partnern auf der Frühjahrstagung von IWF und Weltbankgruppe über eine engere Zusammenarbeit zu sprechen – um die Finanzstabilität zu stärken, auf gemeinsame Herausforderungen zu reagieren und zum weltweiten Wohlstand beizutragen.“

„Die EIB-Gruppe ist eine der weltweit größten multilateralen Entwicklungsbanken und ein wichtiger Akteur für die grüne Wende und für Frieden und Sicherheit in allen Teilen der Welt. Wir müssen die Frühjahrstagung nutzen, um unsere Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern auszubauen. Auf der Basis gegenseitigen Vertrauens können unsere strategischen Investitionen rund um den Globus noch mehr bewirken.“

Am Rande der Frühjahrstagung will die EIB unter der europäischen Global-Gateway-Initiative neue Investitionsabkommen mit der Ukraine, die Förderung von Unternehmerinnen in Kenia und umfassende neue Investitionen in erneuerbare Energien in Bhutan bekannt geben. Zusammen mit den Führungsspitzen anderer multilateraler Entwicklungsbanken wird Präsidentin Calviño Maßnahmen beraten, um die kollektive Wirkung ihrer Finanzierungen überall auf der Welt zu erhöhen.

Am 17. April 2024 nimmt die EIB-Präsidentin an der fünften Ministerrunde zur Unterstützung der Ukraine teil. Sie wird die Partner über den Beitrag der EIB-Gruppe zur EU-Ukraine-Fazilität von 50 Milliarden Euro informieren, die kürzlich grünes Licht erhielt. Als Teil der EU-Antwort hat die EIB seit der russischen Invasion zwei Milliarden Euro ausgezahlt und zugesagt, die Finanzierung des Wiederaufbaus und verstärkte Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors in kritische Infrastruktur der Ukraine zur obersten Priorität außerhalb der EU zu machen.

Im Februar verabschiedeten die europäischen Finanzministerinnen und ‑minister die neue Strategie der EIB-Gruppe. Top-Priorität der Klimabank der EU bleibt der Klimaschutz; sie tritt für eine gerechte grüne Wende ein und will bis Ende dieses Jahrzehnts Investitionen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit von 1 Billion Euro mobilisieren, um saubere Energie und die internationalen Klimaziele voranzubringen.

2021 richtete die EIB-Gruppe als erste öffentliche Entwicklungsbank ihre gesamten Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus. Im vergangenen Jahr vergab die EIB-Gruppe grüne Finanzierungen von 49 Milliarden Euro – für ökologische Nachhaltigkeit, saubere Energie und Klimaschutz.

Weitere Informationen über die EIB-Gruppe auf der Frühjahrstagung von IWF und Weltbankgruppe:

Die EIB auf der Frühjahrstagung 2024 von IWF und Weltbankgruppe

Präsidentin Calviño nimmt an folgenden Veranstaltungen teil:

Kamingespräch mit Nadia Calviño

Organisation: Center for Global Development

Mittwoch, 17. April 2024, 17.30–18.30 Uhr (GMT+2)

Gespräch mit Nadia Calviño – Atlantic Council

Organisation: Bretton Woods 2.0 Project des Atlantic Council GeoEconomics Center

Donnerstag, 18. April 2024, 14.30–15.30 Uhr (GMT+2)

Healthy Women Help Everyone to Rise: Innovative financing to save lives and unlock the potential for women and girls around the world

Kamingespräch über den Human Development Accelerator (HDX) und seine Unterstützung für Frauen und Mädchen – mit Nadia Calviño, der EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften Jutta Urpilainen und Melinda French Gates, Vorsitzende der Bill & Melinda Gates Foundation

Freitag, 19. April 2024, 16.00–17.00 Uhr (GMT+2)

Nadia Calviño im Gespräch mit John Lipsky

Organisation: Johns Hopkins Foreign Policy Institute

Freitag, 19. April 2024, 18.30–19.30 Uhr (GMT+2)

Blueprints for Renewal: Reconstructing Ukraine

Gespräch über die weltweiten Finanzierungsanstrengungen für den Wiederaufbau der Ukraine – mit Nadia Calviño, dem stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidenten Oleksandr Kubrakow und EBWE-Präsidentin Odile Renaud-Basso

Organisation: Council on Foreign Relations mit dem Peterson Institute for International Economics

Freitag, 19. April 2024, 20.45–22.00 Uhr (GMT+2)

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank-Gruppe

Zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) gehören die Europäische Investitionsbank (EIB), eines der größten multilateralen Finanzinstitute der Welt, und der Europäische Investitionsfonds (EIF). Wir vergeben Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU innerhalb und außerhalb der Union beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für Finanzierungen außerhalb der EU. Sie ist zentraler Partner der Global-Gateway-Strategie der EU. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von mindestens 100 Milliarden Euro anschieben – das ist ein Drittel des Gesamtziels der Initiative. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.