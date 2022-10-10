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Auf der Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds (IWF) diskutieren Zentralbankenvertreter, internationale Finanzinstitute, Finanz- und Entwicklungsminister, Führungskräfte aus der Privatwirtschaft sowie Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft über globale Themen.

Dieses Jahr nahm eine EIB-Delegation unter der Leitung von Präsident Werner Hoyer und der Vizepräsidenten Ambroise FayolleTeresa CzerwińskaRicardo Mourinho und Thomas Östros daran teil. Sie trafen sich mit Vertreterinnen und Vertretern von Einrichtungen für internationale Entwicklung und Finanzinstituten zu Gesprächen über eine Themenpalette, die vom Ukrainekrieg über Europas Energieunabhängigkeit, die UN-Nachhaltigkeitsziele und globale Partnerschaften bis hin zur Beschleunigung der grünen Wende reichte.

  Zu den Highlights der EIB auf der Frühjahrstagung

Highlights der Veranstaltung

Gemeinsame Initiative mit dem WRI zum Schutz der Erde
Die EIB und das World Resources Institute wollen sich gemeinsam für Klimaschutz und Biodiversität einsetzen.
Die EIB auf CNBC International TV
„Die Ukraine ist auf bestem Weg in die EU.“
Die EIB auf Quest Means Business von CNN
„Je später wir mit dem Wiederaufbau der Ukraine beginnen, desto teurer wird er.“
DFC und EIB unterzeichnen Kooperationsvereinbarung
Mit dem Memorandum of Understanding wollen beide Seiten ihre Zusammenarbeit bei Entwicklungsprojekten intensivieren.
Neues Ukraine-Hilfspaket der EIB
Hilfe beim Wiederaufbau und Neustart der Ukraine
Werner Hoyer, Präsident der EIB
„Das Überleben der Ukraine hängt nicht nur von Waffen ab; wir müssen auch die Wirtschaft am Laufen halten.“
Die EIB auf der Frühjahrstagung
Engere Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutzion

Wichtige Veranstaltungen mit Beteiligung der EIB-Gruppe


Mittwoch, 12. April 2023

  • Dritte Ministerrunde zur Unterstützung der Ukraine, 20.00–20.30 Uhr (GMT+2)
    EIB-Teilnehmende: Präsident Werner Hoyer und Vizepräsidentin Teresa Czerwińska
      Zur Rede von Präsident Hoyer
      Zum aufgezeichneten Livestream
  • Entwicklungsausschuss der Weltbankgruppe, 22.00–00.30 Uhr (GMT+2)
    EIB-Teilnehmende: Vizepräsident Ambroise Fayolle

Donnerstag, 13. April 2023

  • Center for Global Development: Investing in a Sustainable Future in an Age of Disorder and Uncertainty, 17.00–18.00 Uhr (GMT+2)
    Teilnehmende: Werner Hoyer, EIB-Präsident, María Shaw-Barragán, bei der EIB Global zuständig für Finanzierungen in Afrika, Asien, Lateinamerika, der Karibik und im Pazifik, Masood Ahmed, Präsident des Center for Global Development, und Mikaela Gavas, Managing Director Europe und Senior Policy Fellow beim Center for Global Development
      Zum aufgezeichneten Livestream
      Mehr zum Thema

Freitag, 14. April 2023

  • Treffen der Koalition der Finanzminister für den Klimaschutz, 20.00–22.00 Uhr (GMT+ 2)
    EIB-Teilnehmer: Vizepräsident Ambroise Fayolle

Samstag, 15. April 2023

  • Treffen der MDB-Spitzen, 14.00–16.00 Uhr (GMT+2)
    EIB-Teilnehmer: Präsident Werner Hoyer und Vizepräsident Ambroise Fayolle

Montag, 17. April 2023

  • Immediate needs and long-term structural challenges: what solutions can sustainable ocean finance offer? (Side Event des Forums zur Entwicklungsfinanzierung 2023)
    EIB-Teilnehmer: Werner Hoyer, Präsident
      Zum aufgezeichneten Livestream

Auswahl der Redaktion

Investitionsumfrage der EIB: Warum investieren Unternehmen in den Klimaschutz?
EIB-Klimaumfrage: Globale Erwartungen an den Klimaschutz
Wege aus der Klimakrise 2122: Ein Podcast 100 Jahre aus der Zukunft
Chance auf Veränderung: Eine Videoreihe zu globalen Lösungen
What’s the Matter: Eine Videoreihe gibt Einblick, wie es um Europa und die Welt bestellt ist.
Debatte: Wie können Europa und Afrika erneuerbare Energien fördern?

Unsere Aktivitäten

 

Die EIB Global

Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind globaler Natur. Die EIB finanziert Investitionen auf der ganzen Welt. Sie fördert damit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und den Klimaschutz.

 

Solidarität mit der Ukraine

Ein Jahr nach der russischen Invasion stehen wir unerschütterlich an der Seite der Ukraine und mobilisieren weiterhin Mittel für den Wiederaufbau des Landes.

 

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Die Menschheit ist mit einem Klima- und Umweltnotstand konfrontiert. Wir sind im weltweiten Kampf gegen Klimawandel und Umweltzerstörung ganz vorn dabei.

 

Nachhaltige Energie

Durch die Förderung sauberer Energien und innovativer Lösungen senken wir Emissionen und Energiekosten. So machen wir die Welt für kommende Generationen grüner.

 

Gemeinsam für das Klima

Wir arbeiten mit Unternehmen, Denkfabriken, gemeinnützigen Organisationen, öffentlichen Einrichtungen und anderen internationalen Finanzierungsinstituten zusammen. Gemeinsam finanzieren wir Klimaprojekte, die unter anderem zur Bekämpfung der Ursachen und der Folgen des Klimawandels beitragen.

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10 Oktober 2022

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Auf der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbankgruppe diskutieren Zentralbanken, Finanz- und Entwicklungsministerien, Führungskräfte aus der Privatwirtschaft sowie Zivilgesellschaft, Medien und Wissenschaft im Zeichen der Coronapandemie und des Kriegs in der Ukraine über Themen rund um die Weltwirtschaft, die internationale Entwicklung und die globalen Finanzmärkte.
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