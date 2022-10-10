Auf der Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds (IWF) diskutieren Zentralbankenvertreter, internationale Finanzinstitute, Finanz- und Entwicklungsminister, Führungskräfte aus der Privatwirtschaft sowie Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft über globale Themen.

Dieses Jahr nahm eine EIB-Delegation unter der Leitung von Präsident Werner Hoyer und der Vizepräsidenten Ambroise Fayolle, Teresa Czerwińska, Ricardo Mourinho und Thomas Östros daran teil. Sie trafen sich mit Vertreterinnen und Vertretern von Einrichtungen für internationale Entwicklung und Finanzinstituten zu Gesprächen über eine Themenpalette, die vom Ukrainekrieg über Europas Energieunabhängigkeit, die UN-Nachhaltigkeitsziele und globale Partnerschaften bis hin zur Beschleunigung der grünen Wende reichte.

Zu den Highlights der EIB auf der Frühjahrstagung