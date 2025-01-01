© IMF/WB

Auf der Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds (IWF) diskutieren Zentralbanken, Finanz- und Entwicklungsministerien, Führungskräfte aus der Privatwirtschaft sowie Zivilgesellschaft, Medien und Wissenschaft im Zeichen der Coronapandemie und des Kriegs in der Ukraine über Themen rund um die Weltwirtschaft, die internationale Entwicklung und die globalen Finanzmärkte.

Die EIB-Delegation unter der Leitung von Präsident Werner Hoyer, Vizepräsident Ambroise Fayolle und Vizepräsident Thomas Östros traf Schlüsselakteure für Entwicklung und Investitionen, um die Zusammenarbeit zu fördern und darüber zu sprechen, wie alle gemeinsam zur Bewältigung der weltweiten Herausforderungen wie Klimakrise, Coronapandemie oder Ernährungssicherheit beitragen können.

Der Blog-Artikel von Präsident Hoyer informiert genauer über die Haltung der EIB zu Multilateralismus, Partnerschaften und dem weltweiten Kampf gegen diese Probleme.