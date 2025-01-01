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Auf der Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds (IWF) diskutieren Zentralbanken, Finanz- und Entwicklungsministerien, Führungskräfte aus der Privatwirtschaft sowie Zivilgesellschaft, Medien und Wissenschaft im Zeichen der Coronapandemie und des Kriegs in der Ukraine über Themen rund um die Weltwirtschaft, die internationale Entwicklung und die globalen Finanzmärkte.

Die EIB-Delegation unter der Leitung von Präsident Werner Hoyer, Vizepräsident Ambroise Fayolle und Vizepräsident Thomas Östros traf Schlüsselakteure für Entwicklung und Investitionen, um die Zusammenarbeit zu fördern und darüber zu sprechen, wie alle gemeinsam zur Bewältigung der weltweiten Herausforderungen wie Klimakrise, Coronapandemie oder Ernährungssicherheit beitragen können.

  Der Blog-Artikel von Präsident Hoyer informiert genauer über die Haltung der EIB zu Multilateralismus, Partnerschaften und dem weltweiten Kampf gegen diese Probleme.

Wichtige Veranstaltungen mit Beteiligung der EIB

19. April

  • 7th Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Action mit Beteiligung von Präsident Werner Hoyer und Vizepräsident Ambroise Fayolle, 13.00–15.00 Uhr MESZ

20. April

  • 2nd Finance Ministers and Central Bank Governor Meeting mit Beteiligung von Präsident Werner Hoyer, Vizepräsident Ambroise Fayolle und Vizepräsident Thomas Östros, 16.00–21.00 Uhr MESZ

21. April

  • V20 Ministerial Dialogue VIII mit Beteiligung von Präsident Werner Hoyer, 18.00–20.00 Uhr MESZ
      Pressemitteilung
  • Klimafinanzierung und Ukraine
    Gespräch mit Präsident Werner Hoyer über den russischen Angriff auf die Ukraine und Klimafinanzierung. Das Interview wird vom Atlantic Council organisiert und von Julia Friedlander moderiert, 19.30–20.30 Uhr MESZ
     Wiederholung des Livestream und weitere Informationen dazu

22. April

  • Treffen von Präsident Werner Hoyer und Vizepräsident Ambroise Fayolle mit OECD-Generalsekretär Mathias Corman15.00–15.30 Uhr MESZ
  • Treffen von Präsident Werner Hoyer mit dem US-Klimasonderbeauftragten John Kerry19.30–20.00 Uhr MESZ
  • Unterzeichnung einer Mutual-Reliance-Vereinbarung mit der Interamerikanischen Entwicklungsbank mit Beteiligung von Präsident Werner Hoyer, 23.00–00.30 Uhr MESZ
      Pressemitteilung

23. April

  • Third meeting of Heads of Multilateral Development Banks unter dem Vorsitz von EIB-Präsident Werner Hoyer und in Anwesenheit von Vizepräsident Ambroise Fayolle, 14.00–15.30 Uhr MESZ
     Artikel

25. April

  • Financing for Development Forum mit Beteiligung von Präsident Werner Hoyer, 20.00–23.00 Uhr MESZ
     Artikel
  •  

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