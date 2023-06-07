Als Investitionsbank kennen wir uns gut mit Zahlen aus. Das hilft uns bei unseren Projekten weltweit, auch bei der Kontrolle und Bewertung. Eines aber können Zahlen nicht erfassen: Gefühle. Wie fühlt es sich an, zum ersten Mal den Wasserhahn aufzudrehen? Das Handy mit Solarstrom aufzuladen? Zu sehen, wie sich die Lebensbedingungen verbessern?

In „Vor Ort“ fahren wir zu den Menschen und zeigen, was unsere Projekte jenseits der Zahlen bewirken.