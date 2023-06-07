We step into Brazil’s dynamic energy sector and discover how Neoenergia’s pioneering Electricians School is transforming women's lives. This groundbreaking programme empowers women with the skills to succeed in a traditionally male-dominated field, creating pathways to gender equality and economic independence.
Als Investitionsbank kennen wir uns gut mit Zahlen aus. Das hilft uns bei unseren Projekten weltweit, auch bei der Kontrolle und Bewertung. Eines aber können Zahlen nicht erfassen: Gefühle. Wie fühlt es sich an, zum ersten Mal den Wasserhahn aufzudrehen? Das Handy mit Solarstrom aufzuladen? Zu sehen, wie sich die Lebensbedingungen verbessern?
In „Vor Ort“ fahren wir zu den Menschen und zeigen, was unsere Projekte jenseits der Zahlen bewirken.
WOMEN’S EMPOWERMENT
A woman electrician in Brazil? Yes!
Sauberes Wasser
Sauberes, sicheres Wasser für Fidschi
Wir besuchen Fidschi, einen der bevölkerungsreichsten Inselstaaten im Pazifik. Die Hälfte der 900 000 Einwohnerinnen und Einwohner lebt in Städten. Dort steigt der Wasserbedarf, und die Abwasserentsorgung stößt an ihre Grenzen. Wir treffen Frauen und Männer, die eine neue Anlage bauen für sicheres Trinkwasser im Großraum der Hauptstadt Suva.
Klimaresilienz
Ein klimasicheres Madagaskar
2015 hat ein Sturm in Madagaskar für schlimme Überschwemmungen gesorgt und dabei einen wichtigen Damm zerstört. Im Gespräch erzählen die Menschen in Antananarivo, wie sich ihr Leben veränderte, nachdem sie von der EIB 40 Millionen Euro für den Wiederaufbau und mehr Klimaresilienz erhalten hatten.
Sauberes Wasser
Sauberes Wasser für Dörfer in Ecuador
Wir nehmen Sie mit nach Ecuador in die Provinz Manabí, zu einem der landesweit größten Projekte für sauberes Wasser. Die Menschen im abgelegenen Portoviejo erzählen bewegend, wie das EIB-Projekt ihr Leben verändert hat. Fließendes Wasser eröffnet besonders den Frauen im Dorf bessere Chancen.
Saubere Energie, sauberes Wasser
Saubere Energie und sauberes Wasser für Bergdörfer in Bolivien
Wir fahren in ein entlegenes Dorf in den bolivianischen Anden. Dort treffen wir Josefina und Desiderio. Sie erzählen uns, wie sich ihr Leben durch das Projekt Cosechando Agua Sembrando Luz (Wasser ernten, Licht säen) verändert hat. Damit brachten der bolivianische Staat, die Entwicklungsbank FONPLATA und die EIB saubere Energie und fließend Wasser in die Häuser.