Klimaschutz am Río de la Plata

Die EIB Global arbeitet mit der Entwicklungsbank FONPLATA zusammen, um in Argentinien, Bolivien, Brasilien, Paraguay und Uruguay die Entwicklung in Dörfern und Städten zu fördern. Mithilfe der Investitionsfazilität für Lateinamerika (LAIF) haben wir im brasilianischen Corumbá die Entwässerung verbessert und für Straßenbeleuchtung und mehr Grünflächen in São Gonçalo do Amarante gesorgt. In entlegenen Dörfern der bolivianischen Anden stehen heute mit unserer Unterstützung Solarmodule und Sammeltanks für Regenwasser.
Entdecken Sie in unseren Videos, was wir für die Lebensqualität der Menschen leisten.
Wandel in den bolivianischen Anden
In den entlegenen Dörfern der bolivianischen Anden gibt es keine Strom- oder Wasseranschlüsse. Bis vor Kurzem mussten die Menschen dort ganz ohne Strom und oft mit verunreinigtem Wasser aus natürlichen Quellen zurechtkommen.
Mit unserem Darlehen konnte die bolivianische Regierung über ihr Projekt „Cosechando Agua Sembrando Luz“ schon 1 283 Regenwasser-Sammeltanks und mehr als 3 500 Solarmodule für Haushalte, Schulen und Gesundheitsposten installieren, um so den Alltag in den Dörfern zu erleichtern.
Die Solarmodule liefern den Menschen zuverlässig sauberen Strom und leisten einen Beitrag gegen den Klimawandel.
Strom und Wasser für Marta und die Schulkinder
Marta ist Lehrerin in Ukhira, einem abgelegenen Dorf in den bolivianischen Anden. Das Leben im Departamento Potosí war nicht immer einfach, Wasser knapp und die Häuser ohne Strom. Aber jetzt hat sich vieles zum Besseren gewendet.
Seit 2018 hat Ukhira Sammeltanks für Regenwasser und Solarmodule, die Strom liefern. Heute müssen die Kinder und ihre Lehrerin einfach nur den Wasserhahn aufdrehen, und Strom erhalten sie zu Hause wie in der Schule dank der Solarmodule.
Angélica: Solarmodul verbessert Gesundheitsversorgung in den Anden
Angélica ist Krankenschwester im Gesundheitsposten von Collpa, einem kleinen Dorf in den bolivianischen Anden. Um ihr Handy oder ihren Laptop aufzuladen, musste sie bis vor Kurzem in den nächsten Ort gehen, und Licht spendeten Kerzen.
Seit 2022 ist das anders: Bei ihrem Gesundheitsposten wurde ein Solarmodul installiert, das für Strom sorgt und zuverlässig Kommunikation ermöglicht. Davon profitieren alle, die Angélica ihre Gesundheit anvertrauen.
Sauberer Strom und Frischwasser für Felicia und Pedro
Felicia und Pedro gehört ein kleiner Hof in den bolivianischen Anden, zwei Stunden Fußweg vom nächsten größeren Ort entfernt. Bis 2018 musste sich Felicia tagein tagaus auf die mühsame Suche nach sauberem Wasser machen. Dann wurde ein Sammeltank für Regenwasser auf dem Hof installiert. Seit 2022 ein Solarmodul dazukam, haben die beiden im Haus auch zuverlässig Strom aus einer sauberen Quelle.
Nachhaltigere Städte in Brasilien
Zunehmende Trockenheit bedeutet für viele Städte weniger Wasser für mehr Menschen, weil es die Bevölkerung aus dem Umland in die Zentren zieht.
Mithilfe der Investitionsfazilität für Lateinamerika (LAIF) fördern wir mit unserem Partner FONPLATA die Klimaresilienz brasilianischer Städte wie São Gonçalo do Amarante und Corumbá.
Nachhaltige Entwicklung in Corumbá
Was gefällt Ihnen in Corumbá am besten? Entdecken Sie, wie wir eine nachhaltige Entwicklung in brasilianischen Städten fördern, damit sie sich an den Klimawandel anpassen und ein lebenswertes Umfeld bieten können.
Bessere Luft für Corumbá
Als Krankenschwester in Corumbá musste Suellen mit ansehen, wie der Staub in der Trockenzeit den Kindern das Atmen erschwerte. Wir haben geholfen, die Luftqualität zu verbessern – für die Gesundheit der Menschen. Außerdem wird die Stadt so fit für den Klimawandel.
Corumbá – Schutz gegen Trockenheit und Überschwemmungen
Als Benedito nach Corumbá zog, machten Überschwemmungen in der Regenzeit und Staub in der Trockenzeit den Alltag beschwerlich. Jetzt schützt sich die Stadt besser gegen klimabedingte Trockenheit und Überschwemmungen.
Klimaanpassung in São Gonçalo do Amarante
São Gonçalo do Amarante wird zu einer grünen Stadt – mit neuen Parks, Radwegen und einer zuverlässigen Trinkwasserversorgung. Das Video zeigt, wie wir die Behörden vor Ort bei der Klimaanpassung begleiten.
Sichere Viertel mit mehr Grün in Brasilien
Hitzewellen werden durch den Klimawandel immer häufiger. Deshalb sind Wasser, Grünflächen und weniger Verkehr für das Leben in der Stadt wichtiger denn je. Unser Video zeigt, wie wir im brasilianischen São Gonçalo do Amarante Wasserinfrastruktur, neue Radwege sowie gut beleuchtete öffentliche Parks und Erholungsgebiete finanzieren. Damit die Stadt für Lavínia und alle anderen lebenswerter wird.
Die Investitionsfazilität für Lateinamerika
Die Investitionsfazilität für Lateinamerika (LAIF) finanziert wichtige Projekte, die zu einer nachhaltigen und chancengerechten Entwicklung in Lateinamerika beitragen. Sie fördert Projekte, die die Infrastruktur verbessern, die Umwelt schützen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterstützen. Über die EU-Entwicklungsfinanzierung mobilisiert die LAIF weitere Gelder von Entwicklungsbanken, Gebietskörperschaften und dem Privatsektor.