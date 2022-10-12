Klimaschutz am Río de la Plata

Die EIB Global arbeitet mit der Entwicklungsbank FONPLATA zusammen, um in Argentinien, Bolivien, Brasilien, Paraguay und Uruguay die Entwicklung in Dörfern und Städten zu fördern. Mithilfe der Investitionsfazilität für Lateinamerika (LAIF) haben wir im brasilianischen Corumbá die Entwässerung verbessert und für Straßenbeleuchtung und mehr Grünflächen in São Gonçalo do Amarante gesorgt. In entlegenen Dörfern der bolivianischen Anden stehen heute mit unserer Unterstützung Solarmodule und Sammeltanks für Regenwasser.

