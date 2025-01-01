Die diesjährige Jahrestagung der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds (IWF) fand unter dem Eindruck des verheerenden Erdbebens in Marokko vom 8. September 2023 statt. Dies zeigte erneut, wie dringend starke Partnerschaften zur Bewältigung globaler Krisen benötigt werden.
Die Delegation der Europäischen Investitionsbank (EIB) unter der Leitung von Präsident Werner Hoyer bestand aus Vizepräsidentin Teresa Czerwińska und den Vizepräsidenten Ambroise Fayolle, Thomas Östros und Ricardo Mourinho. Sie diskutierte mit Zentralbankern, Finanz- und Entwicklungsministerinnen, Führungskräften aus der Privatwirtschaft sowie Vertretern der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft über Themen wie den Ausblick für die Weltwirtschaft, Armutsbekämpfung, die Wirtschaftsentwicklung, den Kampf gegen den Klimanotstand, die Reform der globalen Finanzarchitektur sowie über mögliche Lösungen.