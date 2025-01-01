Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung unter dem gemeinsamen Vorsitz der ukrainischen Regierung, der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds standen die finanzielle Unterstützung für die Ukraine, ihre Wirkung und die weltweit gemachten Erfahrungen mit der Unterstützung. Für die EIB nahm Vizepräsidentin Czerwińska teil.

Bei der von Economical Impact organisierten und von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung geförderten Veranstaltung am Rande der Jahrestagung ging es um Hindernisse für die Einführung und Skalierung digitaler öffentlicher Infrastruktur, gemeinsame Best Practice von Vorreiterländern auf diesem Gebiet und die Anregung einer Zusammenarbeit der politischen Entscheider für zielgerichtete zukünftige Investitionen. Für die EIB nahm Vizepräsident Mourinho teil.

Enabling a Just Transition 17.30–19.30 Uhr (GMT +1)

Am Rande der Jahrestagung veranstalteten Foreign Policy und der Environmental Defense Fund eine öffentliche Informationsveranstaltung darüber, was für einen gerechten Übergang zu kohlenstoffärmeren und klimaresilienteren Volkswirtschaften weltweit erforderlich ist. EIB-Vizepräsident Fayolle war einer der Teilnehmer der Podiumsdiskussion „Banking on Justice: Reforming Financial Systems for Climate Equity.“

Europe: Competitiveness, Macro Challenges and Global Competition – Start der EIB-Investitionsumfrage 11.50–13.15 Uhr (GMT +1)

Am Rande der Jahrestagung organisierte das Marrakesh Economic Festival eine Podiumsdiskussion zur aufkommenden Angst vor einer Stagflation in Europa. Dabei ging es um Fragen wie: Welche Prioritäten muss Europa setzen und wie kann Europa die nötigen langfristigen Investitionen fördern und aufrechterhalten? EIB-Chefvolkswirtin Debora Revoltella nahm an der Veranstaltung teil.

The Pivotal Role of Banks in Supporting Sustainable Socio-Economic Development Strategies: From Poly-Crisis to Poly-Opportunities 13.00–16.00 Uhr (GMT +1)

Diese von der marokkanischen Bankenvereinigung (Groupement Professionnel des Banques du Maroc) organisierte Nebenveranstaltung bestand aus zwei Podiumsdiskussionen: Die erste behandelte den internationalen Kontext und die neuen Herausforderungen einer nachhaltigen sozioökonomischen Entwicklung angesichts der Polykrisen (Corona, Energiekrise und Klimaschutz), die zweite befasste sich mit der Rolle des Bankensektors bei der Förderung sozioökonomischer Entwicklungsstrategien. Vizepräsident Fayolle war einer der Redner.

Turmoil in the Sahel: Challenges and perspectives for development partner engagement 15.00–16.30 Uhr (GMT +1)

Als Vorsitzende der Führungsgremien der Sahel-Allianz leiteten Deutschland und die Weltbank gemeinsam ein hochrangiges Treffen, um die aktuelle Lage in der Sahelzone sowie Herausforderungen und Einstiegsmöglichkeiten für ein internationales Engagement in der Region zu erörtern. Die Diskussion konzentrierte sich auf die Frage, wie man in der Sahelzone mit einem auf den Menschen ausgerichteten Ansatz engagiert bleiben kann und wie Entwicklungsmaßnahmen als Teil des Spannungsfelds humanitäre Hilfe, Entwicklungshilfe, Frieden zu einer Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung beitragen können. Für die EIB nahm Vizepräsident Fayolle teil.