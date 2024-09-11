EIB finanziert Windpark in Niederösterreich

Klaus Rockenbauer

Europäische Investitionsbank vergibt € 20,1 Millionen an WEB Windenergie AG

Darlehen ermöglicht den Bau von vier Windrädern in der niederösterreichischen Gemeinde Spannberg

In einer zweiten Bauphase sind sieben weitere Windräder geplant, deren Finanzierung potenziell auch von der EIB unterstützt werden kann

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert den Bau eines neuen Windparks in Niederösterreich mit vorerst € 20,1 Millionen Euro an die WEB Windenergie AG (W.E.B). Der Windpark in der Gemeinde Spannberg ist der vierte seiner Art und wird aus insgesamt elf Windrädern bestehen. In einem ersten Schritt werden vier Windräder errichtet, die 2027/28 durch sieben weitere ergänzt werden sollen. Insgesamt wird der Windpark etwa 62 Megawatt Leistung erzeugen. Das entspricht dem durchschnittlichen Bedarf von circa 40 000 Haushalten.

Die W.E.B ist eine österreichische Firma für erneuerbare Energien, einer der größten Windpark-Entwickler des Landes und international in weiteren sieben Ländern aktiv. Die Firma betreibt auch Photovoltaikanlagen und zwei Wasserkraftwerke. Für den Windpark in Spannberg, für den der europäische Hersteller Vestas die Turbinen liefert, wurde eine Projektgesellschaft gegründet. Die EIB beteiligt sich an der ersten Bauphase mit der Hälfte der Projektkosten. Die Gesamtprojektkosten für den Windpark mit elf Windrädern werden voraussichtlich bei etwa € 115 Millionen Euro liegen.

„Seit mehr als zehn Jahren arbeiten wir mit österreichischen Windpark-Entwicklern zusammen,“ sagte EIB-Vizepräsident Thomas Östros. „Diese Kooperation funktioniert wunderbar. Unsere Finanzierungen unterstützen nicht nur Europas Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen, sondern auch Österreichs ambitioniertes Ziel, bereits 2030 seinen gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Energien zu decken.“

2021 verabschiedete das österreichische Parlament das Erneuerbaren Ausbau Gesetz. Es hat zum Ziel, den Anteil der Erneuerbaren Energien an der österreichischen Stromproduktion bis 2030 auf 100% zu steigern und bis 2040 die Klimaneutralität des Landes zu erreichen. Das Bundesland Niederösterreich hat zudem im Jahr 2022 ein Energiewende-Beschleunigungspaket geschnürt, um die Genehmigungsverfahren für Erneuerbare zu verkürzen.

„Gerade Windenergie gehört zu den effizientesten Formen der Stromproduktion und essentiellen Bausteinen der Energieunabhängigkeit“, erläutert Michael Trcka, Finanzvorstand der W.E.B. „Die Investition in neue Windkraftwerke leistet daher wesentliche wirtschaftliche und ökologische Beiträge für Europa. Wir freuen uns, dass wir den Ausbau der Windenergie in Spannberg mit der EIB, einem der wichtigsten Geldgeber für den Klimaschutz, vorantreiben werden.“

Der Bau des Windparks hat im Mai begonnen. Die ersten vier Windräder sollen binnen eines Jahres ans Netz gehen. Jedes der (ohne Rotoren) knapp 150 Meter hohen Windräder wird dann Strom für etwa 3800 Haushalte liefern. Der Windpark unterstützt den REPowerEU-Plan der Europäischen Union, der das Ziel hat, möglichst schnell die europäische Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Die EIB-Gruppe stellt bis 2027 zusätzlich 45 Milliarden Euro für REPowerEU bereit. Bis Ende 2023 hatte die Bank bereits 21 Milliarden Euro unter dem Plan finanziert.

Hintergrundinformationen

EIB-Gruppe

Die EIB-Gruppe ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen, und arbeitet eng mit anderen Organen und Einrichtungen der EU zusammen, um gemeinsame Prioritäten wie faires Wachstum und einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität voranzubringen. Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete letztes Jahr neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro, davon 1,26 Milliarden Euro in Österreich.

Alle neuen Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Investitionen in fossile Brennstoffe ohne CO 2 -Minderung kommen nicht für eine Förderung infrage. In ihrem Klimabank-Fahrplan hat die EIB-Gruppe zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 rund 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und sie ist auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe wird für Projekte unterzeichnet, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen. Etwa die Hälfte der EIB-Mittel in der EU fließen in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Damit fördert die Bank ein gerechtes Wachstum, um die Lebensstandards anzugleichen.

WEB Windenergie AG (W.E.B)

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft und Photovoltaik. Die derzeit mehr als 330 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von rund 735 MW (Stand: 31.07.2024). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, Tschechien, der Slowakei, Kanada und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist ein Energiewende- und Bürgerbeteiligungsunternehmen in breitem Streubesitz. Aktuell sind mehr als 6.700 Aktionär:innen an der W.E.B beteiligt.