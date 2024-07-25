WINDPARK SPANNBERG IV

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
The project concerns the implementation and operation of a 62,8 MW wind farm in Spannberg / Lower Austria.
The main goal is to reduce carbon and air pollution emissions, which are externalities that the market fails to address. The wind farm will also foster the integration of new, variable renewable generation technologies in the market. Therefore, the EIB's loan will fill the unmet demand of projects developing new renewable capacity, including those with market-exposed structures and instruments.
Wind farms fall under Annex II of the Environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending 2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. The project was subject to an EIA. During appraisal, the project's authorization procedures will be further assessed. This includes a verification of compliance of authorisation processes with relevant EU Directives.
The European Commission has exempted all contracts which are being awarded to implement electricity generation projects in Austria from the scope of the Utilities Directive. No public procurement is required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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