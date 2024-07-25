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WINDPARK SPANNBERG IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.868.501,55 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 20.868.501,55 €
Energie : 20.868.501,55 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2024 : 61.875 €
31/07/2024 : 763.125 €
31/07/2024 : 1.503.262,62 €
31/07/2024 : 18.540.238,93 €
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EIB finanziert Windpark in Niederösterreich
Übergeordnetes Projekt
ONSHORE WIND GREEN ENERGY PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/07/2024
20240108
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WINDPARK SPANNBERG IV
WEB WINDENERGIE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 74 million
EUR 114 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the implementation and operation of a 62,8 MW wind farm in Spannberg / Lower Austria.

The main goal is to reduce carbon and air pollution emissions, which are externalities that the market fails to address. The wind farm will also foster the integration of new, variable renewable generation technologies in the market. Therefore, the EIB's loan will fill the unmet demand of projects developing new renewable capacity, including those with market-exposed structures and instruments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Wind farms fall under Annex II of the Environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending 2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. The project was subject to an EIA. During appraisal, the project's authorization procedures will be further assessed. This includes a verification of compliance of authorisation processes with relevant EU Directives.

The European Commission has exempted all contracts which are being awarded to implement electricity generation projects in Austria from the scope of the Utilities Directive. No public procurement is required.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
25 Juli 2024
31 Juli 2024
Weitere Unterlagen
10/07/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag zum Schutzgut Mensch – Siedlungsraum
10/07/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - Gegenständliche Planung
16/07/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - Fachgutachten Tiere, Pflanzen, Lebensräume
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10/07/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - Änderung der UVP-Genehmigung - Fachbeitrag Schutzgut Boden
10/07/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - Änderung der UVP-Genehmigung
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10/07/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag zum Schutzgut Boden
10/07/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag: Tiere, Pflanzen, Lebensräume
10/07/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag zum Schutzgut Wasser
10/07/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag zum Schutzgut Mensch - Umweltabhängige Nutzungen
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ONSHORE WIND GREEN ENERGY PROGRAMME LOAN
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EIB finanziert Windpark in Niederösterreich

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag zum Schutzgut Mensch – Siedlungsraum
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2024
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224375470
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - Gegenständliche Planung
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2024
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224364099
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - Fachgutachten Tiere, Pflanzen, Lebensräume
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2024
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224375763
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - Änderung der UVP-Genehmigung - Schalltechnischer Bericht – Betriebsphase
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2024
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224368390
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - Änderung der UVP-Genehmigung - Fachbeitrag Schutzgut Boden
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2024
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224378369
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - Änderung der UVP-Genehmigung
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2024
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224361593
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Zusammenfassung
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2024
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224375469
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - Änderung der UVP-Genehmigung - Schattenwurftechnische Untersuchung
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2024
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224378368
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag zum Schutzgut Landschaft
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2024
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224370434
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WINDPARK SPANNBERG IV
Datum der Veröffentlichung
13 Aug 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
210762935
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag zum Schutzgut Boden
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2024
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224368391
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag: Tiere, Pflanzen, Lebensräume
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2024
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224370435
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag zum Schutzgut Wasser
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2024
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224348806
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK SPANNBERG IV - UVE-Fachbeitrag zum Schutzgut Mensch - Umweltabhängige Nutzungen
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2024
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224370433
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20240108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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