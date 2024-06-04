Der neue Kredit hilft Percze und Agroloop, mehr Geld in die Entwicklung neuer Technologien und die Erweiterung ihrer Produktion zu stecken.

„Ab Ende dieses Jahres können wir jährlich 3 000 Tonnen Proteinmehl, 600 Tonnen Öl und 6 000 Tonnen Dünger produzieren”, sagt Percze. „Aber unsere Vision geht über die Rentabilität hinaus. Wir wollen Teil einer nachhaltigen technologischen Innovation sein und Talente in Ungarn fördern.“

KMU-Förderung in Ungarn

In Ungarn gab es 2021 insgesamt 892 106 Unternehmen. Davon waren 99,89 Prozent kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Mit 75 Prozent der Beschäftigten und 61 Prozent der Wertschöpfung sind sie das Rückgrat der ungarischen Wirtschaft.

Viele KMU haben jedoch Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzierungen. Das begrenzt ihr Wachstum und schränkt ihre Wettbewerbsfähigkeit ein. Und es trübt die wirtschaftlichen Aussichten der einheimischen Bevölkerung, vor allem in benachteiligten Regionen.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, der wirtschaftliche Schockwellen in der Region auslöste und die ungarische Wirtschaft hart traf, gab es weitere Probleme. Kleine und mittlere Unternehmen hatten mit steigenden Energie- und Transportkosten zu kämpfen, und es kam zu Engpässen bei der Versorgung mit Grund- und Rohstoffen und weiteren Produkten.