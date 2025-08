Roberto Stasi ist Kreditreferent bei der EIB. Eines Morgens – er saß in seinem Büro in Luxemburg und schrieb an einem Bericht – ruft ihn ein Unternehmer an und fragt nach einem Kredit für digitale Bankdienstleistungen für kleine Firmen.

„Es wäre schön, wenn das Betriebe im Mezzogiorno wären“, meinte Stasi. „Dort braucht man unsere Hilfe am dringendsten.“

„Mezzogiorno“ ist der italienische Name für den Süden Italiens einschließlich Sizilien und Sardinien. Stasi kommt selbst von dort, aus der Region Basilikata. Die Gegend ist bekannt für ihre gute Küche, ihre alten Städte, malerische Strände und Nationalparks, aber sie ist auch eine der ärmsten Regionen des Landes.

Der Anrufer war Amiran Tsintsadze, ein Georgier, der seit seiner Kindheit in Italien lebt. Tsintsadze verantwortet das digitale Kreditgeschäft und Produktmanagement bei illimity, der ersten voll digitalen, cloudbasierten Bank Italiens. Ergebnis des Telefonats war eine EU-Finanzierung, die illimity mächtig Schub gab.

„Die EIB war ein Katalysator für unsere Mittelbeschaffung“, freut sich Tsintsadze.