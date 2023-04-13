EIB vergibt Darlehen von 100 Millionen Euro an illimity; die Gruppe stellt über ihre digitale Bank b-ilty zusätzliche 100 Millionen Euro für KMU bereit

30 Prozent der Mittel gehen an KMU in Kohäsionsregionen (vor allem Molise, Kampanien, Apulien, Basilikata, Kalabrien, Sizilien, Sardinien, Abruzzen, Umbrien und Marken)

20 Prozent der Mittel finanzieren Investitionen von KMU in die Klimawende, etwa die Erzeugung sauberer Energie, die Verringerung der CO 2- Emissionen und Energieeffizienzverbesserungen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der illimity Bank S.p.A. (illimity) eine Vereinbarung über 200 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel finanzieren den Betriebskapital- und Liquiditätsbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), mit besonderem Schwerpunkt auf nachhaltigen Investitionen und Unternehmen in Kohäsionsregionen.

Im Rahmen der Vereinbarung, mit der beide Banken an ihre hervorragende Zusammenarbeit anknüpfen, sollen in diesem Jahr jeweils 100 Millionen Euro für günstige KMU-Kredite mobilisiert werden.

illimity stellt dabei über b-ilty, ihre digitale Bank, die auf Finanzdienstleistungen und Kredite für Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 2 und 15 Millionen Euro spezialisiert ist, 100 Millionen Euro bereit. Durch ihre vollständig digitale Plattform und flexible Struktur ist b-ilty nicht an bestimmte Regionen gebunden. So kann sie unterschiedlich großen Unternehmen in Italien die bestmögliche Unterstützung bieten.

Die Vereinbarung sieht vor, dass mindestens 30 Prozent der Mittel an Unternehmen in Kohäsionsregionen vergeben werden (Molise, Kampanien, Apulien, Basilikata, Kalabrien, Sizilien, Sardinien, Abruzzen, Umbrien und Marken), in Einklang mit dem Querschnittsziel der Europäischen Union für wirtschaftliche, soziale und territoriale Entwicklung.

Außerdem müssen mindestens 20 Prozent der neuen Mittel Investitionen italienischer Unternehmen in die Energiewende finanzieren. Ein besonderer Fokus liegt auf Projekten, die den vorrangigen EU-Zielen für ökologische Nachhaltigkeit entsprechen, etwa Ausbau erneuerbarer Energien (Fotovoltaik), Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität (Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur) sowie nachhaltige Wasser- und Abfallwirtschaft.

Dies ist die zweite Vereinbarung zwischen der EIB-Gruppe und illimity. Die beiden Banken hatten bereits 2021 eine Vereinbarung unterzeichnet, dank der illimity mehr als eine Milliarde Euro für den Liquiditätsbedarf italienischer KMU bereitstellen konnte.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Mit dieser Finanzierung an illimity wollen wir zwei Querschnittsziele der EU fördern – Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt. Dafür stellen wir neue günstige Mittel für kleine und mittlere Unternehmen bereit, die in eine nachhaltige und gerechte Zukunft investieren wollen.“

Corrado Passera, CEO und Gründer von illimity: „illimity wurde mit dem Ziel gegründet, das Unternehmertum in Italien zu fördern. Unser Engagement für Unternehmen wird durch diese Vereinbarung weiter bekräftigt. Sie ermöglicht es uns, in der momentan sehr schwierigen Zeit neue Mittel für KMU bereitzustellen. Dank unserer erneuten Zusammenarbeit mit der EIB können wir vielversprechende Unternehmen noch besser beim Wachstum unterstützen. Damit tragen wir zu einem positiven wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wandel in ihrer Region bei.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2022 vergab die EIB-Gruppe mehr als 45 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

illimity Bank S.p.A.

illimity ist eine Hightech-Bankengruppe, die der CEO Corrado Passera gründete, um mit einem innovativen, spezialisierten Geschäftsmodell bestimmte Marktbedarfe zu decken. Sie vergibt Mittel an KMU mit besonderem Potenzial, kauft notleidende Unternehmenskredite auf, die über die eigene Plattform ARECneprix verwaltet werden, und bietet über illimitybank.com digitales Direktbanking an. Zur Gruppe gehört außerdem illimity SGR, ein Spezialist für alternative Investmentfonds, dessen erster Fonds sich auf Unlikely-to-pay-Kredite konzentrierte. Die Geschichte der illimity Group begann im Januar 2018 mit der Gründung der SPAXS S.p.A., einer Special Purpose Acquisition Company, für die eine Rekordsumme von 600 Millionen Euro am Markt eingesammelt wurde. SPAXS erwarb die Banca Interprovinciale S.p.A. Durch die Fusion der beiden Unternehmen entstand die illimity Bank S.p.A., die seit dem 5. März 2019 an der Borsa Italiana S.p.A. notiert ist, zunächst am MTA (Mercato Telematico Azionario) und seit September 2020 im STAR-Segment (Ticker: ILTY). Die Mailänder Bankengruppe beschäftigt inzwischen über 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schloss 2022 mit einer Bilanzsumme von rund 6,3 Milliarden Euro ab.