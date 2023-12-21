© Smart Reporting

Beispiel Thorax-CT. Fast 40 Prozent aller Aufnahmen des Brustkorbs betreffen Lungenkrebs. Dazu gibt es eine passende Vorlage, die für die Untersuchung ausgewählt wird. Sie enthält vorgegebene Felder für relevante Angaben sowie klinische Hintergrundinformationen und aktuelle Forschungsergebnisse zum Thema. So muss man nicht für jeden Befund bei null anfangen.

Und da die Software vollständig sprachgesteuert arbeitet, geht alles ohne einen einzigen Klick.

Digitalisierung der Medizin

Knapp zehn Jahre später ist das Unternehmen längst über die Radiologie hinausgewachsen und firmiert jetzt unter dem Namen Smart Reporting. Über 80 Beschäftigte, darunter zahlreiche Ärztinnen und Ärzte mit Klinikerfahrung, arbeiten für die mehr als 15 000 Nutzer ihrer Software in über 90 Ländern.

Die Europäische Investitionsbank unterstützt Smart Reporting bei der Expansion – mit einer Venture-Debt-Finanzierung von 15 Millionen Euro, abgesichert über InvestEU. Mit dem Programm fördert die EU Investitionen innovativer europäischer Unternehmen, die zur Nachhaltigkeitsagenda der Union passen.

Wie bei Eigenkapital ist bei Venture Debt die Rückzahlung erfolgsabhängig, aber die Gründer müssen keine Anteile abgeben. „Im Gesundheitssektor schlummert noch viel Potenzial für Effizienzgewinne“, sagt Gergely Krajcsi, der als Investment Officer bei der EIB mit dem Projekt zu tun hat. „Und diese Software ist ein großer Schritt nach vorne bei der dringend notwendigen Digitalisierung.“

„Außerdem sehen wir Chancen für medizinische Verbesserungen durch datengestützte Verfahren, die Diagnosen erleichtern und genauer machen“, ergänzt Life-Sciences-Expertin Cristina Niculescu von der EIB.

Das System des Unternehmens „könnte sehr hilfreich sein für weniger spezialisierte Ärzte in kleineren Krankenhäusern. Mit den passenden Vorlagen können sie fundiertere Diagnosen stellen und Entscheidungen fällen“, sagt Krajcsi.

Arzt und KI arbeiten Hand in Hand

Nach Aussage von Smart Reporting spart die Software bis zu 90 Prozent Zeit bei der Dokumentation und 30 Prozent bei den überweisenden Ärztinnen und Ärzten, die die Berichte lesen und danach entscheiden müssen. Und das ist wirklich eine Frage von Leben und Tod. Forschungsergebnisse belegen einen Rückgang der Patientensterblichkeit um 4,3 Prozent, nachdem standardisierte Berichte in der Pathologie eingeführt wurden.