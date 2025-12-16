Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

BARCLAYS PAN-EU WIND POWER PACKAGE RS

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 250.000.000 €
Energie : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2025 : 150.000.000 €
18/12/2025 : 250.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
BARCLAYS PAN-EU WIND POWER PACKAGE RS
Andere Links
Übersicht
BARCLAYS PAN-EU WIND POWER PACKAGE RS
Übergeordnetes Projekt
PAN-EU WIND POWER PACKAGE RISK SHARING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2025
20250198
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BARCLAYS PAN-EU WIND POWER PACKAGE RS
BARCLAYS BANK IRELAND PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 6400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is an underlying operation under the PAN-EU WIND POWER PACKAGE RISK SHARING Lending Envelope with Barclays Bank Ireland PLC to enable new investment in wind energy in Germany and other EU Member States through counter-guarantees on advance payment and performance bonds associated with supply contracts of EU manufacturers (Original Equipment Manufacturers or "OEMs") of wind energy equipment including grid interconnectors.

The lending envelope consists of sub-operations in the form of partial delegation-linked risk sharing with acceptable financial intermediaries, which support the EU Green Deal objectives and REPowerEU plan.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

N/A

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
16 Dezember 2025
18 Dezember 2025
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PAN-EU WIND POWER PACKAGE RISK SHARING
Link zum projekt
Übersicht
BARCLAYS PAN-EU WIND POWER PACKAGE RS
Andere Links
Datenblätter
BARCLAYS PAN-EU WIND POWER PACKAGE RS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen