EIB vergibt 243 Mio. Euro an ERG für Ausbau der Erneuerbaren in Italien, Frankreich und Deutschland

ERG

Grüner Kredit fließt in neue Onshore-Windparks in Frankreich, die Modernisierung von Windparks in Italien und Deutschland sowie Solarparks in Süditalien

Bauarbeiten werden 2025 abgeschlossen und betreffen größtenteils (97 %) Kohäsionsregionen

Finanzierung fördert Erzeugung von sauberer Energie für den Bedarf von über 200 000 Familien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 243 Millionen Euro an die ERG Group, einen führenden unabhängigen Betreiber von Wind- und Solarparks. Damit fördert die Bank den Ausbau erneuerbarer Energien in Italien, Frankreich und Deutschland. Die Finanzierung wird dazu beitragen, dass die EU ihre Ziele für erneuerbare Energien erreicht und die genannten Länder ihre Zusagen aus den nationalen Energie- und Klimaplänen erfüllen.

Mit dem grünen Kredit finanziert ERG Investitionen, die Teil des Geschäftsplans für 2024–2026 sind. Konkret will die Gruppe ihr Wind- und Solar-Portfolio ausbauen und dazu ihre Finanzierungsquellen erweitern und optimieren. Der EIB-Kredit fließt in drei neue Onshore-Windparks in Frankreich, die Modernisierung von zwei Windparks in Italien und einem in Deutschland sowie die Modernisierung und Umgestaltung von sieben Solarparks in Italien. Damit fördert die Bank eine installierte Gesamtleistung von rund 270 Megawatt – genug für den Energiebedarf von über 200 000 Familien. Fast die gesamte installierte Leistung entsteht in Kohäsionsregionen, d. h. weniger entwickelten oder Übergangsregionen unter der Kohäsionspolitik der EU. Sie wird die Wirtschaft dort spürbar stärken.

Der EIB-Kredit deckt mehr als die sonst üblichen 50 Prozent der Projektkosten ab, weil er die Ziele des REPowerEU-Plans unterstützt, für den die Bank zusätzliche Finanzierungen von 45 Milliarden Euro bis 2027 zugesagt hat. Um Kredite für den Energiesektor noch attraktiver zu machen, kann die Bank bei solchen Projekten eine höhere erste Auszahlung und längere Laufzeiten anbieten und zudem bis zu 75 Prozent der Projektkosten finanzieren.

ERG ist ein Erfolgsbeispiel für einen Ölkonzern, der sein Geschäftsmodell ganz auf Wind- und Solarenergie umgestellt hat. Die EIB hilft dem Unternehmen, sein Ziel zu erreichen und bis 2040 entlang der gesamten Wertschöpfungskette emissionsneutral zu werden. Seit dem Ausstieg aus der Thermoelektrik im Jahr 2023 erzeugt die ERG Group ihren gesamten Strom aus erneuerbaren Quellen.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Dieses Projekt unterstreicht das Engagement der EIB-Gruppe für Nachhaltigkeit und weniger Treibhausgasemissionen. Es entspricht den Zielen des europäischen Grünen Deals und von REPowerEU. Wir müssen die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen ausbauen. Das ist der einzige Weg für Europa, die Öl- und Gasimporte zu senken und strategisch autonom zu werden.“

ERG-CEO Paolo Merli: „Wir freuen uns über diese Vereinbarung. Ich glaube, das ist erst der Anfang unserer Partnerschaft mit der EIB für einen gemeinsamen Ausbau der Erneuerbaren. Der Kredit gibt der Gruppe mehr finanzielle Flexibilität zu wettbewerbsfähigen Konditionen. Er zeigt, dass wir Fremdkapital für unsere Wachstumsziele gewinnen können.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität. Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt. Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen. In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Dies unterstreicht den Willen der Bank, ein gerechtes Wachstum zu fördern und die Lebensstandards anzugleichen.

ERG

Die ERG Group ist ein führender unabhängiger Erzeuger von Energie aus erneuerbaren Quellen mit Anlagen in neun europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten. Die Gruppe ist der führende Windpark-Betreiber in Italien und einer der zehn größten in Europa. Daneben betreibt sie auch Solarparks (auch hier unter den Top Ten in Italien) und ist im Bereich der Energiespeicherung aktiv. Innerhalb von gut zehn Jahren hat ERG sein Geschäft grundlegend umgebaut. Mit Blick auf die langfristige Entwicklung im Energiesektor hat die Gruppe erfolgreich den Schritt vom Ölgeschäft in die Wind- und Solarkraft geschafft.