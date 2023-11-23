Innovative Finanzierung gibt Mailänder Schule neue pädagogische Impulse

Der Neubau der Viscontini-Schule gehört zu einem landesweiten Programm zur Schulmodernisierung, das die EIB zum Großteil über die italienische Förderbank Cassa depositi e prestiti finanziert. Die Bank der EU vergibt für dieses Projekt 1,255 Milliarden Euro; weitere 300 Millionen Euro kommen von der Entwicklungsbank des Europarates.

Das von den beiden Instituten kofinanzierte Pilotprojekt testet einen neuen Ansatz zur Finanzierung von Bildungsinfrastruktur, der das Lernumfeld in den Mittelpunkt stellt.

Die neue Viscontini-Schule besticht durch hohe Decken, eine Vielzahl von Fenstern und Glasfassaden sowie eine fließende Raumstruktur mit wenigen Innenwänden oder hinter Türen verborgenen Klassenzimmern. Mit Schiebewänden lassen sich die Unterrichtsräume variabel anpassen. Die Flure sind breiter und erleichtern so die Orientierung.