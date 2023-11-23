Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN

Innovative Finanzierung gibt Mailänder Schule neue pädagogische Impulse

Neue Grundschule in Mailands Norden zeigt, wie innovative Finanzierungen Bildung und Lernen fördern

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
22/12/2016
Betrag
EUR 908.393.003,52
Länder
Italien
Sektor(en)
Bildung
Unterzeichnung(en)

Betrag
908.393.003,52 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 908.393.003,52 €
Bildung : 908.393.003,52 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2016 : 163.654.679,6 €
24/11/2015 : 294.738.323,92 €
23/07/2015 : 450.000.000 €
Datenblätter
SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN
Übersicht
SCHOOL UPGRADE EXTRAORDINARY PROGRAMME
Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2015
20140506
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCHOOL UPGRADE EXTRAORDINARY PROGRAMME
MINISTERO UNIVERSITA E RICERCASCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 940 million
EUR 1672 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Programme loan for safety, energy efficiency and upgrade of primary and secondary education infrastructure in Italy.

Improving the learning environment for students and working conditions for teachers reinforces the formation of human capital. An estimated share of 35% of the investments will take place in less-developed regions in Italy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schools are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. During appraisal the Bank’s services will review the procedures in place to guarantee the implementation of the applicable EU directives on environmental matters, notably with specific attention to Directive 2011/92/EU.
Overall a positive impact is expected on education and social cohesion as the new School Strategy aims to put schools at the centre of community life, as well as to combat forms of social exclusion and degradation.

The Bank will require the promoter to ensure that the contracts to be implemented have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EC and 1992/12/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Übersicht
SCHOOL UPGRADE EXTRAORDINARY PROGRAMME
Datenblätter
SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN
Datum der Veröffentlichung
29 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59389380
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140506
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Environmental and Social Completion Sheet - SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
180383249
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140506
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Übersicht
SCHOOL UPGRADE EXTRAORDINARY PROGRAMME
Datenblätter
SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Mehr Mittel für Schulgebäude: EIB und CDP stellen 905 Millionen Euro bereit
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Programm La Buona Scuola - EIB stellt weitere 530 Millionen Euro für Schulgebäude bereit
Datenblätter
SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN
Übersicht
SCHOOL UPGRADE EXTRAORDINARY PROGRAMME
Wie und warum

Optimierung von Unterricht und Lernumfeld

Warum

  • Durch millionenschwere Investitionen sollen Kinder unter optimalen Lernbedingungen die Kompetenzen erwerben, die sie für ihr späteres Leben brauchen
  • Höhere Bildungsqualität durch bessere Schulinfrastruktur und -ausstattung
  • Lehrkräften und Kindern wird die Angst vor dem Umzug in eine neue Schule genommen, und das Lehrpersonal kann sich schneller auf die neue Umgebung einstellen

Wie

  • Ein innovatives Konzept für die Finanzierung von Bildungsinfrastruktur, das den Unterricht und das Lernumfeld für Kinder verbessert
  • Das Bildungsforschungsinstitut INDIRE leistete den Beschäftigten der Viscontini-Schule Orientierungshilfe
  • Die Universität Mailand-Bicocca stand den Lehrkräften zwei Jahre lang mit Schulungen und Beratung zur Seite

Sektoren und Länder

Italien

Italien Italien Entwicklung weltweit

Wirkung

Sicheres und gesundes Umfeld für Kinder

  • Lernen findet überall statt. Deshalb müssen Schulen so konzipiert sein, dass die Kinder immer und überall etwas lernen.
  • Dank größerer Flexibilität und neuer Räumlichkeiten können die Lehrkräfte besser auf die individuellen Lernbedürfnisse eingehen.
  • Moderne Schulgebäude verbrauchen außerdem weniger Energie und schaffen ein sichereres und gesünderes Umfeld für Kinder.

9 Mrd. Euro

EIB-Kredite für Bildungsinfrastruktur in den letzten 5 Jahren

Video abspielen

3:30

custom-preview

Story

Pilotprojekt für moderne Bildungsinfrastruktur

Der Neubau der Viscontini-Schule gehört zu einem landesweiten Programm zur Schulmodernisierung, das die EIB zum Großteil über die italienische Förderbank Cassa depositi e prestiti finanziert. Die Bank der EU vergibt für dieses Projekt 1,255 Milliarden Euro; weitere 300 Millionen Euro kommen von der Entwicklungsbank des Europarates.

Das von den beiden Instituten kofinanzierte Pilotprojekt testet einen neuen Ansatz zur Finanzierung von Bildungsinfrastruktur, der das Lernumfeld in den Mittelpunkt stellt.

Die neue Viscontini-Schule besticht durch hohe Decken, eine Vielzahl von Fenstern und Glasfassaden sowie eine fließende Raumstruktur mit wenigen Innenwänden oder hinter Türen verborgenen Klassenzimmern. Mit Schiebewänden lassen sich die Unterrichtsräume variabel anpassen. Die Flure sind breiter und erleichtern so die Orientierung.

„Unser Erfolg bemisst sich am Erfolg unserer Schülerinnen und Schüler.“
Cristina Colombo

Grundschullehrerin, Viscontini-Schule

„Lehrkräfte bereiten Kinder maßgeblich auf ihr späteres Leben vor.“
Yael Duthilleul

Technische Beraterin für Bildung bei der Entwicklungsbank des Europarates

Moderne Schulen bauen

1 270

Quadratmeter

Grünflächen, unterteilt in thematische Bereiche

Die neue Viscontini-Schule für 6- bis 11-Jährige öffnete im Juni 2021 ihre Pforten. Sie wurde mit nachhaltigen Materialien gebaut und hat eine gute Belüftung. Sie verfügt über:

  • 20 Klassen- und 8 Laborräume, darunter Fachräume für Musik, Naturwissenschaften und Kunst
  • einen Raum für Umweltunterricht
  • eine Turnhalle mit Kletterwand und eine Tribüne mit 450 Sitzplätzen
  • ein Auditorium mit 100 Sitzplätzen
  • eine Dach-Fotovoltaikanlage, die den Energieverbrauch der Schule senkt und ihre Umweltbilanz verbessert

Medien zum Thema

23 November 2023

Schule neu denken

Neue Grundschule in Mailands Norden zeigt, wie innovative Finanzierung Bildung voranbringen und Lernen fördern kann
Allgemeine und berufliche Bildung Italien Europäische Union Soziale Infrastruktur
21 Dezember 2023

Der finnische Weg

Finnland landet bei den PISA-Studien regelmäßig weit vorne. Das Land macht vor, wie man mit hochmodernen Schulen bessere Ergebnisse erzielt
Finnland Europäische Union
30 Juli 2020

Entwicklungslösungen: Atmen, Essen und Lernen

Nachhaltige Entwicklung, Gewaltbekämpfung, Geschlechtergerechtigkeit, eine starke Wirtschaft – all das erfordert Bildung. Wir stellen einige Projekte in Tunesien, Ecuador und Serbien vor.
Institutional Partner Economic resilience Migration Allgemeine und berufliche Bildung Entwicklungslösungen Montenegro Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
Datenblätter
SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN
Übersicht
SCHOOL UPGRADE EXTRAORDINARY PROGRAMME
19 Dezember 2025

New green financing model launched in Serbia

In partnership with Serbia’s Ministry of Environmental Protection and the European Investment Bank’s EIB Global arm, the United Nations Development Programme (UNDP) has launched a new green financing model under the EU for Green Agenda in Serbia initiative.

Biotechnology TechEU Institutional European Commission Health and life sciences Partners Serbia EU enlargement countries Western Balkans Digitalisation and technological innovation Capital Markets Union Social infrastructure
18 Dezember 2025

Ilunion boosts environmental performance with EIB Advisory support

Spanish company saves on energy and water with EU advice, increasing its profits and the social impact of employing disabled people

Employment Water Institutional Wastewater Climate Advisory services Energy savings EIB policies Water, wastewater management Climate action Sustainability Spain European Union Climate and environment Social infrastructure Energy
17 Dezember 2025

Small businesses on the front lines of security

How EIB Group financing, funds and bank partnerships unlock growth for Europe’s defence SMEs, boosting innovation, resilience and security across the EU

Cybersecurity SMEs Technology European Union Digitalisation and technological innovation Security and defence

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

