Innovative Finanzierung gibt Mailänder Schule neue pädagogische Impulse

Programme loan for safety, energy efficiency and upgrade of primary and secondary education infrastructure in Italy.
Improving the learning environment for students and working conditions for teachers reinforces the formation of human capital. An estimated share of 35% of the investments will take place in less-developed regions in Italy.
Schools are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. During appraisal the Bank’s services will review the procedures in place to guarantee the implementation of the applicable EU directives on environmental matters, notably with specific attention to Directive 2011/92/EU.
Overall a positive impact is expected on education and social cohesion as the new School Strategy aims to put schools at the centre of community life, as well as to combat forms of social exclusion and degradation.
The Bank will require the promoter to ensure that the contracts to be implemented have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EC and 1992/12/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
Optimierung von Unterricht und Lernumfeld
- Durch millionenschwere Investitionen sollen Kinder unter optimalen Lernbedingungen die Kompetenzen erwerben, die sie für ihr späteres Leben brauchen
- Höhere Bildungsqualität durch bessere Schulinfrastruktur und -ausstattung
- Lehrkräften und Kindern wird die Angst vor dem Umzug in eine neue Schule genommen, und das Lehrpersonal kann sich schneller auf die neue Umgebung einstellen
- Ein innovatives Konzept für die Finanzierung von Bildungsinfrastruktur, das den Unterricht und das Lernumfeld für Kinder verbessert
- Das Bildungsforschungsinstitut INDIRE leistete den Beschäftigten der Viscontini-Schule Orientierungshilfe
- Die Universität Mailand-Bicocca stand den Lehrkräften zwei Jahre lang mit Schulungen und Beratung zur Seite
