Gratisstrom für Favelas

Brasilien ist mit rund 36 Prozent der größte Energieverbraucher in Südamerika. Doch der Stromklau verursachte allein 2020 einen Schaden von 6,5 Milliarden Real (rund 1,15 Millionen Euro).

In Randgebieten der großen Städte untersucht Enel São Paulo zunächst den sozialen und wirtschaftlichen Kontext. Dazu sucht das Unternehmen Community-Leader und bindet sie in sein „Leadership Network“ ein, um herauszufinden, was die Menschen brauchen und wo es hakt.

Dann analysiert Enel die täglichen Gewohnheiten und den Energieverbrauch der Bewohnerinnen und Bewohner. Anschließend klären die Leader über die Risiken illegaler Leitungen auf und sensibilisieren für den sicheren, verantwortungsvollen Umgang mit Strom.

Enel São Paulo hilft den Menschen auch, Strom zu sparen – mit neuen Elektroinstallationen, moderneren Lampen und energieeffizienteren Kühlschränken.