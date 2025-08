„Das ist die Zukunft“

Mitte Oktober 2022 standen bereits 1 100 Stromer in 70 italienischen Städten im Dienst der Post, u. a. in Turin, Florenz, Triest, Bologna, Neapel und natürlich Rom.

Der Strom für die Fahrzeuge kommt aus erneuerbaren Quellen. Das bedeutet: weniger Luftverschmutzung, Treibhausgase und Lärm und 3 000 Tonnen weniger CO 2 -Emissionen pro Jahr – also in etwa die Emissionen, die 3 000 Passagiere auf einem Flug von Paris nach New York und zurück erzeugen.

Poste Italiane will aber noch mehr für die Umwelt tun und zieht das EIB-Darlehen deshalb auch für seine IT-Plattform heran. Die innovative Plattform optimiert die Route der Briefträgerinnen und Briefträger nach Postaufkommen, Entfernung, Straßenart, Verkehr und Paketvolumen. Die Reichweite der E-Fahrzeuge und die verfügbaren Ladestationen fließen ebenfalls in die Routenplanung ein.