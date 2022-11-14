Rund 600 Millionen Menschen in Subsahara-Afrika haben keinen Strom, obwohl netzunabhängige Solarlösungen in den letzten zehn Jahren auf dem Vormarsch sind.

In Benin haben nur 40 Prozent der Bevölkerung Zugang zu Strom, wobei eine erhebliche Kluft zwischen Städten (70 Prozent) und Dörfern (18 Prozent) besteht. Fünf Millionen Menschen müssen ohne auskommen. Nur zehn Prozent der Haushalte nutzen derzeit netzautarke Lösungen.

„Mehr als eine Million Haushalte haben allein in Benin keinen Zugang zu einer modernen und nachhaltigen Stromversorgung“, erzählt Hendrik Engelmann-Pilger, Senior Economist in der Abteilung Energiewendeprogramme der Europäischen Investitionsbank. „Meistens wird dann mit Kerosinlampen, Kerzen, Taschenlampen und Generatoren Licht gemacht oder das Handy geladen. Das ist teuer, schlecht für Gesundheit und Umwelt und oft ineffizient.“

Saubere und nachhaltige Energiequellen wie Solargeräte und Solar-Home-Systeme für stromlose Haushalte sind teure Investitionen, vor allem für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen. ENGIE Energy Access, der führende Anbieter von Pay-as-you-go-Modellen (PAYGO) und Mininetz-Lösungen in Afrika, sorgt für Abhilfe.

Bei Pay as you go werden kleine Zahlungen für einen Tag oder eine Woche getätigt, bis der volle Preis gezahlt ist und die Systeme dauerhaft freigeschaltet sind. Diese Bezahllösung macht eine moderne Grundversorgung mit Strom erschwinglicher. Die Kundinnen und Kunden müssen nicht vorab die gesamten Kosten für das Solarsystem einschließlich Solarmodulen, Batteriespeicher, Lampen und optionaler Zusatzausstattung stemmen. Sie können ihre Ausrüstung über viele Jahre abzahlen – 20 Cent pro Tag reichen schon aus.

Langfristig sorgt eine zuverlässige und erschwingliche Stromversorgung dafür, dass weniger Schadstoffe wie Kerosin eingeatmet werden, günstiger Licht zur Verfügung steht, Handys geladen und Kleingeräte betrieben werden können.