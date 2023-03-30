„Wenn Sie in den Favelas nach oben schauen, sehen Sie diesen Kabelsalat an den Strommasten“, erklärt Martina Cimarosa, die als Associate Investment Officer bei der Europäischen Investitionsbank einen Kredit für den Netzausbau von Enel São Paulo mitbetreut hat. „Da ist wirklich viel zu tun. Der Kredit für Enel São Paulo dient vor allem dazu, die Servicequalität zu verbessern. Geplant sind neue Netzleitungen und zusätzliche Ausrüstung für mehr Effizienz.“

Womit niemand gerechnet hatte: Das Projekt hat auch einen sozialen Nutzen. Vor allem für Frauen.

„Die verschiedenen Facetten des Projekts überraschten uns selbst“, erzählt Moa Westman, Gender-Expertin bei der Europäischen Investitionsbank. „Eigentlich ging es darum, die Stromverteilung in den Favelas stabiler und zuverlässiger zu machen. Aber dann stellten wir fest, dass die meisten Haushalte von Frauen geführt werden. Damit bekam das Projekt eine Genderkomponente und trägt nun auch zur sozialen Teilhabe bei.“

Von der Europäischen Investitionsbank bekam Enel São Paulo ein Darlehen über 200 Millionen US-Dollar. Mit dem Geld will das Unternehmen die Netzverluste verringern und die Energieversorgung in der Region São Paulo zuverlässiger machen.

Lesen Sie mehr über die Elektrikerinnen-Kurse in Brasilien

Weniger Stromverluste und mehr gelebte Bürgerrechte

Brasilien ist mit rund 36 Prozent der größte Energieverbraucher in Südamerika. Doch der Stromdiebstahl liegt landesweit bei 15 Prozent, im Norden sogar über 50 Prozent. Allein 2020 entstand dadurch ein Schaden von 6,5 Milliarden Real (rund 1,15 Millionen Euro).

In Randgebieten untersucht Enel São Paulo zunächst den sozialen und wirtschaftlichen Kontext. Dazu sucht das Unternehmen Community-Leader und bindet sie in sein „Leadership Network“ ein, um herauszufinden, was die Menschen brauchen und wo es hakt.

Dann analysiert Enel die täglichen Gewohnheiten und den Energieverbrauch der Bewohnerinnen und Bewohner.

Anschließend klären die Leader über die Risiken illegaler Leitungen auf und sensibilisieren für den sicheren, verantwortungsvollen Umgang mit Strom.

Enel São Paulo hilft den Menschen auch, Strom zu sparen – mit neuen Elektroinstallationen, moderneren Lampen und energieeffizienteren Kühlschränken.

„Indem wir die Favelas legal an das Stromnetz anschließen, verringern wir unsere Netzverluste, für die sonst unsere zahlenden Kunden aufkommen müssen“, erklärt Marcia Massotti, bei Enel Brasilien für Nachhaltigkeit zuständig. „Wenn wir die Menschen legal versorgen, haben wir auch weniger Netzausfälle durch illegale Leitungen, die Kurzschlüsse verursachen.“

Aber warum sollten sich die Menschen für einen legalen Anschluss interessieren, wenn sie den Strom auch gratis haben können? Geringverdiener, die unter einem bestimmten Verbrauch bleiben, bekommen den Strom zum vergünstigten „Sozialtarif“.