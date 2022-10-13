Weniger CO2 durch Mini-Lautsprecher

"USound hat die nächste Integrationsstufe in der Audiobranche erklommen."
Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
USound is an Austrian company active in the development of MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) technologies for audio applications. The fabless company offers its silicon-based speakers to be integrated into a variety of personal electronic devices, enabling their miniaturisation and lower power consumption.
The objectives of the EIB financing are to support the company to mitigate the impact from the COVID-19 pandemic and to execute its growth investments, mainly in research and development (R&D) and commercial expansion.
The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as research and development by providing tailored venture debt financing to an innovative start-up in the area of MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) technologies for audio applications, enabling miniaturisation and lower power consumption of audio devices such as smartphones and wearables.
The project entails positive knowledge spillovers related to audio technologies, MEMS and integrated circuit design, strengthening EU innovation in key enabling technologies.
EIB's financial contribution facilitates the SME's sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.
The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).
The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Über das Projekt
Wie und warum
Von der Mechanik zur Mikroelektronik
Warum
- Bei Audiobauteilen in Smartphones, Tablets und Kopfhörern ist die digitale Elektronik noch nicht angekommen
- Bauteile in diesem Bereich gelten als „technologisch veraltet“
- Jetzt kommen die ersten mikroelektromechanischen Lautsprecher
Wie
- USound setzt auf Silizium statt Spulen. Das macht die Lautsprecher leichter und kleiner.
- TMicro-Lautsprecher verwenden MEMS-Technologie.
- Mikroelektromechanische Systeme (MEMS) kombinieren mechanische und elektrische Bauteile und werden nach Methoden der Halbleiterfertigung hergestellt.
- Um Schall abzustrahlen, muss Luft bewegt werden. Die kleine MEMS-Struktur ist mit einer Membran verbunden, die diese Bewegung auf eine größere Oberfläche überträgt und sie dadurch verstärkt.
Video abspielen
0:47
"Die Europäische Investitionsbank hat unserem Wachstum enormen Schub verliehen, und das mitten in einer Pandemie."
Medien zum Thema
Podcast: Eine energieeffiziente Zukunft
Infrastrukturlösungen: Innovation für saubere Energien
Podcast: Der digitale Klimakampf
Der Klang der Brille
Projekte und Storys zum Thema
Das fehlende Puzzleteil für Europas Energiewende
Nur mit massiven Investitionen in die Stromnetze kann Europa seine Klimaziele erreichen und bezahlbaren grünen Strom für alle anbieten
Zypern fängt die Sonne ein
Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen
Von Koffein zu Kilowatt
Wegweisende Initiative in Griechenland gilt als weltweit erste Energie-Genossenschaft in Frauenhand
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.