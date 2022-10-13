Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

USOUND (EGF VD)

Weniger CO2 durch Mini-Lautsprecher

Eine österreichische Hightechfirma präsentiert den kleinsten Lautsprecher der Welt – mit digitaler Technologie, die 80 Prozent Strom einspart

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
23/07/2021
Betrag
EUR 7.500.000
Länder
Österreich
Sektor(en)
Industrie
Mehr

Unterzeichnung(en)

Betrag
7.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 7.500.000 €
Industrie : 7.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/07/2021 : 7.500.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
USOUND (EGF VD)
Andere Links
Übersicht
USOUND (EGF VD)
Related public register
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - USOUND (EGF VD)
Related public register
12/06/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - USOUND (EGF VD)
Story zum Projekt
Der Klang der Brille

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Oktober 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2021
20210236
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
USOUND (EGF VD)
USOUND GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 33 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

USound is an Austrian company active in the development of MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) technologies for audio applications. The fabless company offers its silicon-based speakers to be integrated into a variety of personal electronic devices, enabling their miniaturisation and lower power consumption.

The objectives of the EIB financing are to support the company to mitigate the impact from the COVID-19 pandemic and to execute its growth investments, mainly in research and development (R&D) and commercial expansion.

Additionality and Impact

The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as research and development by providing tailored venture debt financing to an innovative start-up in the area of MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) technologies for audio applications, enabling miniaturisation and lower power consumption of audio devices such as smartphones and wearables.

The project entails positive knowledge spillovers related to audio technologies, MEMS and integrated circuit design, strengthening EU innovation in key enabling technologies.

EIB's financial contribution facilitates the SME's sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.

Weitere Unterlagen
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - USOUND (EGF VD)
12/06/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - USOUND (EGF VD)
Link zum projekt
Übersicht
USOUND (EGF VD)
Andere Links
Datenblätter
USOUND (EGF VD)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - USOUND (EGF VD)
Datum der Veröffentlichung
12 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
240314242
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20210236
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - USOUND (EGF VD)
Datum der Veröffentlichung
12 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
247487903
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210236
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - USOUND (EGF VD)
Related public register
12/06/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - USOUND (EGF VD)
Andere Links
Übersicht
USOUND (EGF VD)
Datenblätter
USOUND (EGF VD)
Story zum Projekt
Der Klang der Brille

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Story zum Projekt
Der Klang der Brille
Andere Links
Datenblätter
USOUND (EGF VD)
Übersicht
USOUND (EGF VD)
Related public register
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - USOUND (EGF VD)
Related public register
12/06/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - USOUND (EGF VD)

Über das Projekt

Wie und warum

Von der Mechanik zur Mikroelektronik

Warum

  • Bei Audiobauteilen in Smartphones, Tablets und Kopfhörern ist die digitale Elektronik noch nicht angekommen
  • Bauteile in diesem Bereich gelten als „technologisch veraltet“
  • Jetzt kommen die ersten mikroelektromechanischen Lautsprecher

Wie

  • USound setzt auf Silizium statt Spulen. Das macht die Lautsprecher leichter und kleiner.
  • TMicro-Lautsprecher verwenden MEMS-Technologie.
  • Mikroelektromechanische Systeme (MEMS) kombinieren mechanische und elektrische Bauteile und werden nach Methoden der Halbleiterfertigung hergestellt.
  • Um Schall abzustrahlen, muss Luft bewegt werden. Die kleine MEMS-Struktur ist mit einer Membran verbunden, die diese Bewegung auf eine größere Oberfläche überträgt und sie dadurch verstärkt.

Sektoren und Länder

Österreich Digitalisierung und technologische Innovation

Wirkung

Unzählige Anwendungen

Die MEMS-Lautsprecher von USound sind die seit Jahren wichtigste Entwicklung in der Audiobranche

  • Besonders dünn und leicht
  • 50 Prozent weniger Platzverbrauch und größerer Frequenzbereich (Bandbreite)
  • Wettbewerbsfähiger Preis
  • Produktion in Europa, hauptsächlich in Italien
  • Klarer und präziser Klang
  • 80 Prozent weniger Energieverbrauch als herkömmliche Lautsprecher
"USound hat die nächste Integrationsstufe in der Audiobranche erklommen."
Trudpert Schelb

Branchenexperte der Europäischen Investitionsbank

Video abspielen

0:47

custom-preview

Story

Halbleiter im Ohr

"Miniaturisierte Geräte durch MEMS-Technologie von USound"

Silizium ist ein vielseitiges Material mit elektrischen und mechanischen Eigenschaften. Mikroelektronik basiert in der Regel auf Siliziumchips, die in hoch skalierbaren Halbleiterverfahren hergestellt werden. MEMS-Technologien wie Sensoren und Aktoren kombinieren mithilfe dieser Verfahren elektrische und mechanische Funktionen.

USounds Idee daher: Mikrolautsprecher auf der Basis von Halbleitertechnologie bauen. MEMS-Lautsprecher lassen sich vor allem da gut verbauen, wo Minimaldesign und ein geringer Energieverbrauch gefragt sind, etwa in Audiobrillen, drahtlosen Ohrhörern und Hörgeräten.

"Die Europäische Investitionsbank hat unserem Wachstum enormen Schub verliehen, und das mitten in einer Pandemie."
Ferruccio Bottoni

Mitgründer und CEO von USound

Mit den Augen hören

USound

Gemeinsam mit Unternehmen aus aller Welt entwickelt USound modernste Audiogeräte. Focally bringt gerade die weltweit erste Augmented-Reality-Brille mit komplett durchsichtigem Vollfarb-Mikro-LED-Display und MEMS-Lautsprechern von USound auf den Markt.

Luxshare-ICT, einer der größten Zulieferer der globalen Unterhaltungselektronikmarken, hat USound als strategischen Lieferanten von MEMS-Lautsprechern für sein neues ultrakompaktes Hybrid-Audiomodul ausgewählt, das 2023 in die Massenproduktion geht.

USound hat kürzlich auch einen neuen Audioverstärker auf den Markt gebracht, der die Akkulaufzeit von Hörgeräten und intelligenten Brillen erhöht. Als nächstes soll der Verstärker in Masse produziert werden und in Geräten wie Kopfhörern, Mobiltelefonen, Tablets und Fernsehern zum Einsatz kommen.

Die Digitalisierung hilft auch im Kampf gegen den Klimawandel. Mit künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge lassen sich Sachen wiederverwenden, die wir heute wegwerfen.

"Was USound von Teenagern lernte"

Medien zum Thema

13 Oktober 2022

Podcast: Eine energieeffiziente Zukunft

Energieeffiziente Klimalösungen könnten Emissionen senken und die Erderwärmung bremsen. Dazu müssen wir auch unsere Gebäude ändern. Wir zeigen Ihnen wie
Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
20 September 2022

Infrastrukturlösungen: Innovation für saubere Energien

Wir brauchen deutlich mehr saubere Energien, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen. Diese Innovationen könnten dabei helfen.
20 Oktober 2022

Podcast: Der digitale Klimakampf

Bei Kreislauflösungen für das Klima geht es um mehr als nur Recycling. Künstliche Intelligenz und Internet der Dinge: Über Digitalisierung lassen sich Dinge wiederverwenden, die wir heute wegwerfen
Stadtentwicklung Mobilität Verkehr Energieeffizienz Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
10 Dezember 2021

Der Klang der Brille

Austrian high-tech company USound pioneers the world’s smallest loudspeakers based on a piezoelectric technology that requires 80% less power, using a Micro-Electro-Mechanical System (MEMS).
EGF Covid-19 Österreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation
Links
Datenblätter
USOUND (EGF VD)
Übersicht
USOUND (EGF VD)
Related public register
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - USOUND (EGF VD)
Related public register
12/06/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - USOUND (EGF VD)
Story zum Projekt
Der Klang der Brille

Projekte und Storys zum Thema
23 September 2025

Das fehlende Puzzleteil für Europas Energiewende

Nur mit massiven Investitionen in die Stromnetze kann Europa seine Klimaziele erreichen und bezahlbaren grünen Strom für alle anbieten

Strom Spanien Belgien Polen Frankreich Europäische Union Energie
11 September 2025

Zypern fängt die Sonne ein

Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen

Umwelt Gesundheit und Life Sciences Klima Technologie Entwicklungslösungen Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
4 September 2025

Von Koffein zu Kilowatt

Wegweisende Initiative in Griechenland gilt als weltweit erste Energie-Genossenschaft in Frauenhand

KMU Klima Energieumwandlung Griechenland Europäische Union Klima und Umwelt Energie

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen