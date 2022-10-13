Weniger CO2 durch Mini-Lautsprecher

Gemeinsam mit Unternehmen aus aller Welt entwickelt USound modernste Audiogeräte. Focally bringt gerade die weltweit erste Augmented-Reality-Brille mit komplett durchsichtigem Vollfarb-Mikro-LED-Display und MEMS-Lautsprechern von USound auf den Markt.

Luxshare-ICT, einer der größten Zulieferer der globalen Unterhaltungselektronikmarken, hat USound als strategischen Lieferanten von MEMS-Lautsprechern für sein neues ultrakompaktes Hybrid-Audiomodul ausgewählt, das 2023 in die Massenproduktion geht.

USound hat kürzlich auch einen neuen Audioverstärker auf den Markt gebracht, der die Akkulaufzeit von Hörgeräten und intelligenten Brillen erhöht. Als nächstes soll der Verstärker in Masse produziert werden und in Geräten wie Kopfhörern, Mobiltelefonen, Tablets und Fernsehern zum Einsatz kommen.

Die Digitalisierung hilft auch im Kampf gegen den Klimawandel. Mit künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge lassen sich Sachen wiederverwenden, die wir heute wegwerfen.