VARJO (EGF VD)

Virtuelles Teleportieren wird Realität

Das finnische Metaversum-Unternehmen Varjo wagt sich mit Virtual Reality auf neues Terrain und reduziert damit Dienstreisen und Emissionen

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
03/11/2021
Betrag
EUR 20.000.000
Länder
Finnland
Sektor(en)
Dienstleistungen
Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 20.000.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/11/2021 : 20.000.000 €
Datenblätter
VARJO (EGF VD)
Übersicht
VARJO (EGF VD)
Beam mich hoch, Scotty

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Dezember 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/11/2021
20210232
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VARJO (EGF VD)
VARJO TECHNOLOGIES OY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 47 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Varjo is a Finnish company founded in 2016, that develops human-eye resolution virtual and mixed reality headsets. Varjo's products are specifically designed to meet high demanding enterprise use cases in various areas including training and simulation, design and engineering, research and medical.

The project aims to help Varjo mitigate the impacts of the COVID-19 pandemic, mainly by supporting the company's investments in research, development and innovation to execute on and scale up its growth strategy.

Additionality and Impact

Varjo is a Finnish company founded in 2016, that develops human-eye resolution virtual and mixed reality headsets. Varjo's products are specifically designed to meet high demanding enterprise use cases in various areas including training and simulation, design and engineering, research and medical.


The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as innovation and digitalisation by providing tailored venture debt financing to an innovative start-up developing high definition Virtual Reality (VR) / Extended Reality (XR) hardware and software for industrial use. The project entails positive knowledge spill-overs related to VR/XR technologies, benefiting business and research partners and strengthening the capabilities for digital technologies in the EU.


EIB's financial contribution facilitates the SME's sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.


EIB Venture Debt financing is a highly differentiated form of non-dilutive growth financing which entails large amounts, long availability period and long maturities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project.

30/11/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VARJO (EGF VD)
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - VARJO (EGF VD)
Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VARJO (EGF VD)
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141627912
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210232
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Environmental and Social Completion Sheet - VARJO (EGF VD)
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
226623385
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20210232
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Über das Projekt

Wie und warum

Weniger Emissionen durch Geschäftsreisen

Warum

  • Um Geschäftsreisen überflüssig zu machen und Emissionen einzusparen
  • Zur Unterstützung innovativer Unternehmen in Sektoren, die für die Zukunft Europas strategisch wichtig sind
  • Damit Varjo mit Branchengiganten wie Meta, Google und Microsoft mithalten kann

Wie

  • Mit einem Venture-Debt-Darlehen von 20 Millionen Euro von der EIB (Venture Debt ist ein eigenkapitalähnlicher Kredit, für den die Unternehmensgründer keine Anteile abgeben müssen)
  • Mit der Varjo-Technologie lassen sich die Emissionen von Reisenden drastisch reduzieren, weil sie von ihrem Wohnzimmer aus an Sitzungen oder Konferenzen am anderen Ende der Welt teilnehmen können
  • Statt mehrere Tage dauern Entwurfsprüfungen nur noch wenige Stunden

Sektoren und Länder

Finnland Digitalisierung und technologische Innovation

Wirkung

In vielen Sektoren

  • Die Varjo-Technologie wird in vielen Bereichen eingesetzt, von der Bühnengestaltung und Bauprojekten bis hin zur chirurgischen Ausbildung und Flugsimulation
  • Das Unternehmen arbeitet mit Airbus und Boeing zusammen. Im Jahr 2021 erteilte die Agentur für Flugsicherheit der EU die Zulassung für die erste VR-basierte Flugausbildung – mit einem Headset von Varjo
  • Besonders gefragt ist Varjos Mixed-Reality-Hard- und Software in der Automobilindustrie
"Mit unserer Technologie können Sie Ihre Umgebung in 3D erfassen und dann andere Personen in diesen Raum einladen."
Urho Konttori

Mitbegründer und CTO von Varjo

"Varjo verwischt die Grenze zwischen Science-Fiction und Realität"
Francisco Alves da Silva

Kreditreferent bei der EIB

VIDEO ABSPIELEN

2:32

title of the video - preview

Story

Cyberpunk-CEO

"Das Beste daran ist, dass Sie diese 3D-Realität gemeinsam bearbeiten und verändern können, so wie Sie es mit einem Foto oder Video tun würden."
Urho Konttori

Mitbegründer und CTO von Varjo

Urho Konttori wuchs in Helsinki auf, nur zwei Kilometer vom heutigen Varjo-Hauptsitz entfernt. Er liebte Rollenspiele wie Shadowrun und Science-Fiction-Romane. „Am meisten beeinflusste mich in dieser Zeit das Buch ‚Neuromancer‘ von William Gibson.“ Der Cyberpunk-Roman handelt von einem Hacker, der mithilfe eines am Kopf befestigten Geräts in den Cyberspace eindringt. Klingt vertraut?

30 Jahre später ist aus der Fiktion Realität geworden. Konttori ist der CEO von Varjo, einem weltweit führenden Anbieter von Virtual- und Mixed-Reality-Hardware und -Software. Die Headsets von Varjo bieten die höchste Auflösung auf dem Markt.

Aber Unternehmen lassen sich nur schwer überzeugen, etwas zu kaufen, das sie nicht sehen können. Pandemiebedingt abgesagte Messen und weltweite Lockdowns machten es Varjo schwer, seine Lösungen neuen Kunden vorzustellen. Gleichzeitig schoss die Nachfrage nach besseren Remote-Collaboration-Tools in die Höhe.

Dann sprang die Europäische Investitionsbank in die Bresche.

Varjo
"Alles, was ein Mensch sich vorstellen kann, werden andere Menschen verwirklichen."
Jules Verne

Was ist Extended Reality?

Unter Extended Reality versteht man jede Technologie, die unsere physische Realität durch Hinzufügen digitaler Elemente verändert. Es ist ein Oberbegriff, der alles von Augmented bis Virtual Reality abdeckt:

  • Augmented Reality findet in der realen Welt statt, aber die digitalen Informationen werden virtuell wie ein Overlay hinzugefügt.
  • Virtual Reality lässt Sie in eine vollständig virtuelle Welt eintauchen.
  • Mixed Reality ist eine Mischung aus erweiterter und virtueller Realität, bei der digitale und physische Objekte nebeneinander existieren und interagieren.
VARJO

Was ist Venture Debt?

Venture Debt ist ein Kredit an Frühphasen-Unternehmen, damit diese zwischen ihren Eigenkapitalrunden liquide bleiben. Normalerweise wird Venture Debt nicht langfristig vergeben, sondern innerhalb von 18 Monaten zurückgezahlt, manchmal auch nach zwei bis drei Jahren. Private Venture-Debt-Geber (Fonds oder Banken) erwarten eine Rückzahlung meist aus den Erlösen der nächsten Finanzierungsrunde. Die Vergabe von Venture Debt bleibt meist eng mit Risikokapitalfinanzierungen (Venture Capital) verzahnt, und nicht selten erhält ein wachsendes Unternehmen mehrfach solche Kredite.

Medien zum Thema

22 Juni 2022

Beam mich hoch, Scotty

Finnisches Metaversum-Unternehmen Varjo ermöglicht virtuelles Teleportieren mit innovativer VR-Technologie
Risikokapital und Eigenkapital EGF Risikokapital Venture Debt Covid-19 Finnland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation
25 Mai 2022

Was ist Venture Debt?

Venture Debt ist ein Kredit an Frühphasen-Unternehmen, damit diese zwischen ihren Eigenkapitalrunden liquide bleiben. Die Bank der EU beantwortet alle Ihre Fragen zum Thema.
Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Venture Debt Digitalisierung und technologische Innovation
Varjo’s VR and XR devices
VARJO (EGF VD)
©VARJO

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

