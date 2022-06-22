Virtuelles Teleportieren wird Realität

Urho Konttori wuchs in Helsinki auf, nur zwei Kilometer vom heutigen Varjo-Hauptsitz entfernt. Er liebte Rollenspiele wie Shadowrun und Science-Fiction-Romane. „Am meisten beeinflusste mich in dieser Zeit das Buch ‚Neuromancer‘ von William Gibson.“ Der Cyberpunk-Roman handelt von einem Hacker, der mithilfe eines am Kopf befestigten Geräts in den Cyberspace eindringt. Klingt vertraut?

30 Jahre später ist aus der Fiktion Realität geworden. Konttori ist der CEO von Varjo, einem weltweit führenden Anbieter von Virtual- und Mixed-Reality-Hardware und -Software. Die Headsets von Varjo bieten die höchste Auflösung auf dem Markt.

Aber Unternehmen lassen sich nur schwer überzeugen, etwas zu kaufen, das sie nicht sehen können. Pandemiebedingt abgesagte Messen und weltweite Lockdowns machten es Varjo schwer, seine Lösungen neuen Kunden vorzustellen. Gleichzeitig schoss die Nachfrage nach besseren Remote-Collaboration-Tools in die Höhe.

Dann sprang die Europäische Investitionsbank in die Bresche.