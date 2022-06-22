1966 startete die Besatzung des Raumschiffs Enterprise ins All – und in die amerikanischen Wohnzimmer. Star Trek sollte wie kaum eine andere Fernsehserie auch das wahre Leben beeinflussen.

Die Science-Fiction der Serie führte zu realen wissenschaftlichen Durchbrüchen. Ihre technischen Spielereien lieferten die Inspiration zu vielen modernen Geräten wie Handys, Tablets und Bluetooth-Headsets. Doch das berühmteste Star-Trek-Gerät muss noch entwickelt werden.

Oder existiert es doch schon? Das finnische Unternehmen Varjo bejaht das – es macht Teleportieren möglich.

Von der Fiktion zur Realität

Varjos Technologie ist wahrscheinlich nicht so, wie Sie sich das Teleportieren vorstellen. Es funktioniert ganz anders als in Star Trek. Niemand wird dematerialisiert und rematerialisiert sich anschließend an einem anderen Ort. Niemand geht wirklich auf eine Reise.

Aber wie funktioniert es?

„Mit unserer Technologie können Sie Ihre Umgebung in 3D erfassen und dann andere Personen in diesen Raum einladen“, sagt Urho Konttori, Mitbegründer und CTO von Varjo.

Und das geht nur mit dem von Varjo entwickelten Extended Reality Headset.