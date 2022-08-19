Endlich fließendes Wasser in Senegal

Schon vor dem Morgengrauen steht Marie Sall auf, um eine Tonne mit Wasser zu füllen, damit die siebenköpfige Familie für den Tag genug zu trinken hat und sich waschen kann. Aber in Pikine, einem Stadtteil von Saint-Louis, kommt schon seit Wochen nichts mehr aus dem Wasserhahn. „Ich wünschte, wir hätten irgendwann ein bisschen mehr Komfort“, sagt die Senegalesin. „Einfach nur fließendes Wasser – das wäre schön.“

Neue Hoffnung weckt jetzt ein Kredit der Europäischen Investitionsbank über 64,5 Millionen Euro an Senegal, zu dem ein EU-Zuschuss von 5,55 Millionen hinzukommt. Damit sollen Sall und alle anderen Menschen, die in Saint-Louis, Kaolack und Kolda leben, endlich eine stabile Trinkwasserversorgung erhalten.

