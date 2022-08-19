Endlich fließendes Wasser in Senegal

"Ich bin stolz, an einem Projekt mitzuarbeiten, das vulnerablen Gruppen in Senegal hilft."
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Projet de renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable des villes de Saint-Louis, Kaolack et Kolda et appui à la campagne nationale de branchements sociaux en réponse à la crise sanitaire COVID-19.
Le projet vise à améliorer de façon durable l'accès universel à une eau potable de qualité, ce qui aura un fort impact social (en particulier pour les personnes vulnérables) et permettra une croissance économique plus inclusive. Le projet s'inscrit également dans le cadre de la réponse nationale face à la crise sanitaire liée au COVID-19, en soutenant les mesures d'hygiène imposées par la survenue de la pandémie telles que le lavage des mains.
Le projet sera bénéfique en matière d'environnement à travers la gestion durable des ressources en eau, ainsi que du point de vue de la santé publique. Les impacts environnementaux ont été identifiés dans les études d'impacts environnementaux et sociaux (EIES) préliminaires. Ces dernières seront finalisées lors des études d'exécution. Les mesures d'atténuation appropriées seront incluses dans le plan associé de gestion environnementale et sociale (PGES), dont la mise en œuvre incombera aux entreprises de travaux.
La Banque exigera que le Promoteur s'assure que la mise en œuvre du projet est réalisée conformément au Guide de Passation des Marchés de la Banque.
Klimafeste Wasserversorgung
Warum
- Bevölkerungswachstum und schwere Dürren bringen Senegal mit seinen knappen Wasserressourcen immer stärker unter Druck
- Gibt es in kleineren Städten kein Wasser, wandern Menschen ab – in der Hoffnung, anderswo ein besseres Leben zu finden
- Die Wassernot verschärft Probleme durch Krankheiten, die über Luft oder Wasser übertragen werden
Wie
- Nach Abschluss des Projekts wird Saint-Louis im Norden Senegals eine neue Trinkwasseraufbereitungsanlage, Speicherbecken und ein größeres Leitungsnetz haben
- Ähnliches ist auch für Kolda und Kaolack in der Mitte und im Süden des Landes geplant
- Das Projekt hilft, den steigenden Wasserbedarf zu decken, und baut soziale Unterschiede ab
"Wir hatten das Glück, einen verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben."
Infrastrukturlösungen: Abwasser als Ressource
Podcast: Die Not mit dem Wasser
Gegen den Regen
