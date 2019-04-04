Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
UNIVERSITY OF CYPRUS II

Bessere Forschungs- und Lerneinrichtungen an der Universität Zypern

Das Darlehen finanziert den Ausbau und die Modernisierung der Universität Zypern. Dazu gehören Bauarbeiten auf dem Hauptcampus, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an anderen Universitätsstandorten sowie die Erhöhung von Energieeffizienz und Erdbebensicherheit.

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
18/12/2017
Betrag
EUR 162.000.000
Länder
Zypern
Sektor(en)
Bildung
Betrag
162.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 162.000.000 €
Bildung : 162.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2014 : 80.000.000 €
18/12/2017 : 82.000.000 €
Datenblätter
UNIVERSITY OF CYPRUS II
Übersicht
UNIVERSITY OF CYPRUS II
07/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF CYPRUS II
07/11/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - PV Plant - UNIVERSITY OF CYPRUS II
Zypern: Grundsteinlegung für neue Fakultät für Ingenieurwesen an der Universität Zypern in Anwesenheit von EIB-Präsident Hoyer
Zypern: EIB unterstützt erneut Wirtschaft und Bildung in Zypern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 August 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2014
20140303
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNIVERSITY OF CYPRUS II
University of Cyprus
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 162 million
EUR 216 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Second phase Investment Programme for the extension and development of the University of Cyprus campus.

The next phase of building development and refurbishment will be implemented over the coming years to ensure that the buildings are of high quality and enhance the research, teaching and social learning space in the University. The objectives are: • Support research and innovation, • Deliver a high quality student experience, • Invest to provide consistently high-quality infrastructure and equipment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the annexes I and II of the EIA Directive 2011/92/EU and therefore do not require a mandatory Environmental Impact Assessment. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

07/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF CYPRUS II
07/11/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - PV Plant - UNIVERSITY OF CYPRUS II
Übersicht
UNIVERSITY OF CYPRUS II
Datenblätter
UNIVERSITY OF CYPRUS II
Zypern: Grundsteinlegung für neue Fakultät für Ingenieurwesen an der Universität Zypern in Anwesenheit von EIB-Präsident Hoyer
Zypern: EIB unterstützt erneut Wirtschaft und Bildung in Zypern

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF CYPRUS II
Datum der Veröffentlichung
8 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55889614
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140303
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Nicht-technische Zusammenfassung - PV Plant - UNIVERSITY OF CYPRUS II
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55928756
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140303
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
07/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF CYPRUS II
07/11/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - PV Plant - UNIVERSITY OF CYPRUS II
Übersicht
UNIVERSITY OF CYPRUS II
UNIVERSITY OF CYPRUS II
Zypern: Grundsteinlegung für neue Fakultät für Ingenieurwesen an der Universität Zypern in Anwesenheit von EIB-Präsident Hoyer
Zypern: EIB unterstützt erneut Wirtschaft und Bildung in Zypern

Zypern: Grundsteinlegung für neue Fakultät für Ingenieurwesen an der Universität Zypern in Anwesenheit von EIB-Präsident Hoyer
Zypern: EIB unterstützt erneut Wirtschaft und Bildung in Zypern
UNIVERSITY OF CYPRUS II
Übersicht
UNIVERSITY OF CYPRUS II
07/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF CYPRUS II
07/11/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - PV Plant - UNIVERSITY OF CYPRUS II

Wie und warum

Mehr Innovationen, mehr Jobs

Warum

  • Wissenswirtschaft im Bildungswesen
  • Kohäsion – Zypern auf den Stand anderer EU-Volkswirtschaften bringen
  • Klimaschutz durch Energieeffizienz
  • Besonderer Beitrag zum strategischen Ziel der Kommission, Migration nach der Finanzkrise vorzubeugen

Wie

  • Bestehende Einrichtungen zu klein für wachsende Studierendenzahl. Universität Zypern kann nur ein Drittel der Bewerbenden zulassen. Projekt schafft Platz für diese Studierenden und ermöglicht es ihnen, in Zypern zu bleiben und die Wissenswirtschaft des Landes auszubauen
  • Ausbau der Forschungseinrichtungen stärkt Zypern als Forschungsstandort
  • Mehr Bildung führt zu mehr Innovation und geringerer Arbeitslosigkeit
  • Durch energieeffiziente Bauweise kann Universität Strombedarf allein aus Sonnenenergie decken

Zypern Entwicklung weltweit

Wirkung

Hochmoderne Einrichtungen für Medizin und Ingenieurwissenschaften

Die Zahl der Studierenden an der Universität Zypern ist in den letzten 15 Jahren von 486 rasant auf über 10 000 gestiegen. Nun gibt es gute Einrichtungen für alle:

  • eine neue Bibliothek, die „Halle des Wissens“, die allen offen steht
  • eine hochmoderne ingenieurwissenschaftliche Fakultät mit Forschungseinrichtungen für Verkehr, Energie und Wasserwirtschaft
  • dank Energieeffizienzmaßnahmen kann die Universität Zypern als erste Hochschuleinrichtung vollständig auf Sonnenenergie setzen
  • eine eigene medizinische Fakultät

 

"Das Projekt an der Universität ist eines der wichtigsten und größten der letzten fünf Jahre. Dafür sind wir sehr dankbar und schauen optimistisch in die Zukunft."
Savia Orphanidou

Wirtschaftsreferentin im zyprischen Finanzministerium

75 %

der Kosten durch EIB-Mittel gedeckt

Finanzierung von acht großen Bauprojekten

Chance im eigenen Land für zyprische Studierende

1,75 Mrd. EUR

EIB-Finanzierungen in Zypern

für mehrere Projekte, unter anderem für neue Krankenhäuser und Kraftwerke

Die internationale Finanzkrise hatte die Wirtschaft des Inselstaats in die Knie gezwungen und dazu geführt, dass junge Menschen für sich in Zypern keine Zukunft sahen.

Wirtschaftsstudent Andreas Antonopoulos erinnert sich genau: „Wir sahen keinen Sinn darin, im eigenen Land zu studieren. Sicher würden wir später nicht genug verdienen. Zudem war fraglich, ob wir nach dem Studium überhaupt Arbeit finden würden.“

“But then things began to change. I’m forever grateful that such opportunities are now available closer to home.”

Andreas was able to study in Cyprus thanks to the expansion of the University, with EIB backing. Across Cyprus, the EU bank invested a total of €1.75 billion in a range of projects, from new hospitals to power stations.


Hören Sie in unseren Podcast „Future Europe“, was Studierende, Lehrende und Forschende über die Wirkung unserer Finanzierung für ihre Uni denken.

"Die Universität kann jetzt neue Pläne schmieden und eine Vision für ihr künftiges Wachstum entwickeln. Aus der Krise erwachsen plötzlich neue Chancen. Ich denke, die Universität ist ein Ort, der den Menschen Hoffnung gibt und an dem sie etwas aus sich machen können."
Christina Marina Zachariadou Sierepekli

Planungsbüro der Universität

Ein großes Projekt für eine kleine Insel

"Ich finde die Arbeit sehr spannend ... Es ist ein einzigartiges Projekt in Zypern – vielleicht sogar in Europa."
Constantinos Kythreotis

Bauingenieur, Zypern

Constantinos Kythreotis beaufsichtigte früher die Straßeninstandhaltung und kleinere Bauprojekte in Paphos. Für einen Bauingenieur war das keine sehr schwierige Arbeit. Wegen der Finanzkrise gab es für ihn jedoch keine großen Bauvorhaben mehr. Er war froh, die Stelle zu haben, denn durch die Krise waren viele Fachkräfte ohne Job oder arbeiteten im Ausland.

2017 übernahm Kythreotis dann das Uniprojekt. Er leitet das Team aus Architekten, Ingenieurinnen und Vermessungstechnikern, die die 55 Millionen Euro teure Fakultät für Ingenieurwesen an der Universität Zypern bauen. Er liebt die Herausforderung.

„Ich finde die Arbeit sehr spannend“, sagt der 40-Jährige aus Nikosia. „Es ist ein einzigartiges Projekt in Zypern – vielleicht sogar in Europa. Das Gebäude ist das größte, das jemals in Zypern für Lehre und Forschung gebaut wurde.“

Die Universität Zypern baut ihren Campus aus, insbesondere ihre Einrichtungen für lukrative Forschungsaktivitäten.

„Nach der Krise war es im Tief- und Hochbausektor besonders schwer“, so Kythreotis. „Das Uniprojekt schuf viele Arbeitsplätze und ermöglichte vielen Menschen im eigenen Land bei ihren Familien zu bleiben.“

DR

Investitionen in Bildung

"Nun kommen Menschen aus ganz Europa, aus China, Brasilien und aus den USA zu uns ..."
Demetrios Eliades

Forscher am KIOS Research and Innovation Center of Excellence

Lösungen auf allen Bildungsebenen kosten Geld, nicht nur im Hochschulbereich. Aber es wird viel zu wenig in Bildung investiert.

Laut Schätzung der Bertelsmann-Stiftung würde die Ausstattung von Schulen in der EU mit digitaler Infrastruktur, Netzanschlüssen und Geräten für einen Grundschüler jährlich 584 Euro und für einen Schüler der Sekundarstufe 825 Euro kosten. In der Europäischen Union gibt es 24,5 Millionen Schülerinnen und Schüler an Grundschulen und 36 Millionen an weiterführenden Schulen. Die Kosten für digitale Ausrüstung lägen bei 44 Milliarden Euro. Zudem müssten die Geräte alle fünf Jahre ersetzt werden. Wartung und Support für Digitales dürften weitere 261 Euro je Grundschüler und 402 Euro je Schüler der Sekundarstufe kosten.

In vielen Ländern ist der Bildungshaushalt sehr knapp bemessen. An deutschen Schulen erhöhte sich der Investitionsrückstau von 42,8 Milliarden Euro im Jahr 2018 auf 44,2 Milliarden Euro im Jahr 2020. In Ländern mit niedrigem und niedrigem mittlerem Einkommen waren vor der Pandemie jährliche Neuinvestitionen von 148 Milliarden Euro nötig, um bis 2030 eine allgemeine Schulbildung in Vor-, Grund- und Sekundarschule zu gewährleisten.

Die EIB kann bei diesen Investitionen helfen. Zwischen der Jahrtausendwende und 2021 hat die Bank 47 Milliarden Euro für Bildungsprojekte vergeben. Zuletzt lag der Schwerpunkt auf digitalen Projekten wie der Digitalisierung von Schulen in Serbien oder der Bereitstellung von Computern für Studierende in Marokko.

4 April 2019

Wie wir in Zukunft lernen

Von großen Hochschulprojekten bis hin zu wissenschaftlichen Lernspielen – die Zukunft des Lernens
Gesundheit und Life Sciences Allgemeine und berufliche Bildung Finnland Luxemburg Zypern Portugal Europäische Union Innovation Digitalisierung und technologische Innovation Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
14 Mai 2019

Mein neuer Job: Ein europäisches Projekt für Zypern

Nach der Finanzkrise braucht Zypern unbedingt Arbeitsplätze. Der Ausbau der Universität Zypern schafft Jobs im Baugewerbe und bringt wichtige Forschungsgelder ins Land
Allgemeine und berufliche Bildung Zypern Europäische Union Innovation Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
6 Dezember 2018

Universität bringt Zypern wieder in Schwung

EIB-Darlehen an zyprische Universität ermöglicht jungen Menschen in Zypern, nach der Finanzkrise die Zukunft ihres Landes vor Ort mitzugestalten
Gesundheit und Life Sciences Allgemeine und berufliche Bildung Zypern Europäische Union Innovation Digitalisierung und technologische Innovation Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
UNIVERSITY OF CYPRUS II
UNIVERSITY OF CYPRUS II
07/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF CYPRUS II
07/11/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - PV Plant - UNIVERSITY OF CYPRUS II
Zypern: Grundsteinlegung für neue Fakultät für Ingenieurwesen an der Universität Zypern in Anwesenheit von EIB-Präsident Hoyer
Zypern: EIB unterstützt erneut Wirtschaft und Bildung in Zypern

