Bessere Forschungs- und Lerneinrichtungen an der Universität Zypern

Constantinos Kythreotis beaufsichtigte früher die Straßeninstandhaltung und kleinere Bauprojekte in Paphos. Für einen Bauingenieur war das keine sehr schwierige Arbeit. Wegen der Finanzkrise gab es für ihn jedoch keine großen Bauvorhaben mehr. Er war froh, die Stelle zu haben, denn durch die Krise waren viele Fachkräfte ohne Job oder arbeiteten im Ausland.

2017 übernahm Kythreotis dann das Uniprojekt. Er leitet das Team aus Architekten, Ingenieurinnen und Vermessungstechnikern, die die 55 Millionen Euro teure Fakultät für Ingenieurwesen an der Universität Zypern bauen. Er liebt die Herausforderung.

„Ich finde die Arbeit sehr spannend“, sagt der 40-Jährige aus Nikosia. „Es ist ein einzigartiges Projekt in Zypern – vielleicht sogar in Europa. Das Gebäude ist das größte, das jemals in Zypern für Lehre und Forschung gebaut wurde.“

Die Universität Zypern baut ihren Campus aus, insbesondere ihre Einrichtungen für lukrative Forschungsaktivitäten.

„Nach der Krise war es im Tief- und Hochbausektor besonders schwer“, so Kythreotis. „Das Uniprojekt schuf viele Arbeitsplätze und ermöglichte vielen Menschen im eigenen Land bei ihren Familien zu bleiben.“