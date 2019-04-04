Unser Podcast „Future Europe“ wirft einen Blick in die Zukunft und zeigt, wie Unternehmen, Schulen und andere Teile der Gesellschaft sich für eine nachhaltige Welt rüsten. Alle Projekte, die wir in Future Europe vorstellen, werden von der EU bezuschusst oder von der Europäischen Investitionsbank als Bank der EU finanziert. Wir schildern, wie die Europäische Union den Weg in eine gute, nachhaltige Zukunft ebnet.

Hören Sie jetzt, was muntere und ziemlich schlaue Kinder aus Finnland, Zypern, Luxemburg und Portugal dazu meinen – und was die Menschen sagen, die ihnen schon heute eine solche Bildung der Zukunft bieten.