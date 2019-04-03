Von der Resteverwertung bis hin zu Lasern, die Sonnenblumenkerne sortieren: Wir sagen Ihnen, wie Essen in Zukunft produziert wird – und wie es schmecken könnte
In dieser Sonderausgabe unseres Podcasts „Future Europe“ sprechen wir über neue Wege im Umgang mit Nahrungsmitteln. Projekte aus ganz Europa zeigen, wie es besser geht.
Erfahren Sie:
- wie sich mit Kunstdünger Energie sparen lässt
- wie viel ein Sonnenblumenkern wiegt
- wie ein Projekt, das die Nahrungsabfälle halbiert, auch dem Gemeinwohl dient
- und was mit dem Rest der Tomate passiert, der nicht auf Ihrem Burger landet
Unser Podcast „Future Europe“ wirft einen Blick in die Zukunft und zeigt, wie Unternehmen, Schulen und andere Teile der Gesellschaft sich für eine nachhaltige Welt rüsten. Alle Projekte, die wir in Future Europe vorstellen, werden von der EU bezuschusst oder von der Europäischen Investitionsbank als Bank der EU finanziert. Wir schildern, wie die Europäische Union den Weg in eine gute, nachhaltige Zukunft ebnet.
Hören Sie jetzt, wie Innovatoren aus Bulgarien, den Niederlanden und Dänemark Nahrungsmittel nachhaltig produzieren und dabei auch noch Arbeitsplätze schaffen.