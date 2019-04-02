Unser Podcast „Future Europe“ wirft einen Blick in die Zukunft und zeigt, wie Unternehmen, Schulen und andere Teile der Gesellschaft sich für eine nachhaltige Welt rüsten. Alle Projekte, die wir in Future Europe vorstellen, werden von der EU bezuschusst oder von der Europäischen Investitionsbank als Bank der EU finanziert. Wir schildern, wie die Europäische Union den Weg in eine erfolgreiche, nachhaltige Zukunft ebnet.

Hören Sie jetzt, wie Innovatoren aus Österreich, Kroatien, Slowenien und Italien uns dem Fahren der Zukunft näherbringen und dabei auch noch Arbeitsplätze schaffen.