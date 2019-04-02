Ende der Reichweitenangst und offene Mautsysteme – so soll Autofahren sicherer und nachhaltiger werden
In dieser Sonderausgabe unseres Podcasts „Future Europe“ sprechen wir darüber, wie sich das Autofahren in Zukunft verändern wird und wie Projekte in ganz Europa diesen Wandel mitgestalten.
Erfahren Sie:
- wie Unternehmen neue Elektroautos und autonomes Fahren testen
- wie offene Mautsysteme Kraftstoff sparen und den Verkehr sicherer machen
- wie sich das schnellste Elektroauto der Welt anhört
- und was ein italienisches Unternehmen gegen die „Reichweitenangst“ von E-Mobilisten tut
Unser Podcast „Future Europe“ wirft einen Blick in die Zukunft und zeigt, wie Unternehmen, Schulen und andere Teile der Gesellschaft sich für eine nachhaltige Welt rüsten. Alle Projekte, die wir in Future Europe vorstellen, werden von der EU bezuschusst oder von der Europäischen Investitionsbank als Bank der EU finanziert. Wir schildern, wie die Europäische Union den Weg in eine erfolgreiche, nachhaltige Zukunft ebnet.
Hören Sie jetzt, wie Innovatoren aus Österreich, Kroatien, Slowenien und Italien uns dem Fahren der Zukunft näherbringen und dabei auch noch Arbeitsplätze schaffen.