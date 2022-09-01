Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
PORTS OCCITANS

Wo Windräder schwimmen lernen

Ein südfranzösischer Hafen wird zum Logistik-Hub für zwei schwimmende Windparks im Mittelmeer

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
12/04/2021
Betrag
EUR 130.000.000
Länder
Frankreich
Sektor(en)
Verkehr
Mehr

Unterzeichnung(en)

Betrag
130.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 130.000.000 €
Verkehr : 130.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/04/2021 : 130.000.000 €
Story zum Projekt
Die EU liefert: Schwimmende Windparks in Frankreich

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 September 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/04/2021
20190354
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORTS OCCITANS
REGION OCCITANIE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 343 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension et aménagement des sites portuaires de Port-la-Nouvelle et de Sète-Frontignan.

Le projet contribuera aux objectifs stratégiques de la Région Occitanie pour le développement des Ports de Port-la-Nouvelle et de Sète-Frontignan, y compris en matière de transition énergétique. À Port-La Nouvelle, le projet financera la construction d'infrastructures supplémentaires pour augmenter la capacité et l'efficacité des opérations portuaires et pour soutenir le développement des activités d'énergies renouvelables (parcs éoliens offshore flottants et hydrogène vert). Sur le port de Sète, le projet augmentera la capacité et l'efficacité du terminal des ferries et renforcera également l'interopérabilité entre les modes de transport routier et ferroviaire et les activités portuaires. Le projet comprendra également une nouvelle drague hybride (à hydrogène et diesel) pour préserver les profondeurs d'eau dans les ports régionaux.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Conformité à la directive 2001/42 / CE relative à l'évaluation environnementale stratégique (EES), à la directive EIE 2011/92 / CE modifiée par 2014/52 / UE, à la directive Habitats 92/43 / CEE, à la directive Oiseaux 2009/147 / CE, la directive-cadre 2000/60 / CE sur l'eau (telle que modifiée), ainsi que les exigences en matière d'évaluation de la biodiversité, les questions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, les mesures d'atténuation / compensation et les plans de surveillance environnementale et sociale, seront évalués en détail lors de l'évaluation chaque composante du projet.

La Banque demandera au Promoteur de s'assurer que les contrats pour la mise en œuvre du projet ont été et seront passés conformément à la législation applicable en matière de passation des marchés de l'UE, à la directive 2014/25 / UE, ainsi qu'à la directive 92/13 / CEE, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'UE, avec la publication des avis de marché au Journal officiel de l'UE, en tant que de besoin.

Kommentar(e)

None

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Related public register
24/02/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 1 - Port La Nouvelle
Related public register
24/02/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTS OCCITANS - Etude d'Impact - Port de Sète
Related public register
24/02/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTS OCCITANS - Résumé non technique - Port de Sète
Related public register
24/02/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTS OCCITANS
Related public register
24/02/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 3 - Port La Nouvelle
Related public register
24/02/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 2 - Port La Nouvelle

Über das Projekt

Wie und warum

Ein Infrastruktur-Hub für schwimmende Windparks im Mittelmeer

Warum

  • Schwimmende Windkraft bringt Rückenwind für Europas grüne Wende
  • Die beiden Windparks erzeugen genug Energie für 400 000 Menschen, brauchen aber entsprechende Infrastruktur
  • In der Region Okzitanien dominieren traditionelle Branchen wie Landwirtschaft, Tourismus, Luft- und Raumfahrt. Jetzt sucht man neue wirtschaftliche Impulse

Wie

  • Durch den Umbau des Hafens Port-la-Nouvelle entstehen neue Flächen für Montage und Instandhaltung der riesigen Windräder. Diese werden später auf Schwimmer montiert und aufs Meer transportiert
  • Ein tieferes Hafenbecken und zusätzliche Terminals schaffen Platz für die Anlieferung und Lagerung der Windradteile
  • Die Region errichtet ein Drehkreuz für erneuerbare Energien auf der Grundlage sauberer Windkraft und steigt in grünen Wasserstoff ein

Sektoren und Länder

Frankreich Frankreich Entwicklung weltweit Energie Klima und Umwelt

Wirkung

Rückenwind für die Energiewende

Mit 150 Millionen Euro der Europäischen Investitionsbank baut die südfranzösische Region Okzitanien die Häfen in Sète und Port-la-Nouvelle um – zu Hubs für den Betrieb neuer schwimmender Windparks im Mittelmeer. In Port-la-Nouvelle soll die erste Bauphase 2023 abgeschlossen werden.

Die EIB unterstützt auch die beiden neuen Pilotparks für schwimmende Windkraft von Les Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion sowie EolMed.  Im April unterzeichnete sie einen Kredit von 85 Millionen Euro für EolMed, im Mai 75 Millionen Euro für Les Éoliennes Flottantes. Beide Kredite sind durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert.

Das Projekt erfordert eine völlig andere Infrastruktur und andere Abläufe als bisher.
Didier Cordorniou

Direktor für maritime Angelegenheiten der Region Okzitanien

Video abspielen

2:56

custom-preview

Story

Ein Drehkreuz für erneuerbare Energien

Die Region will Port-la-Nouvelle zum Hafen der Energiewende machen, nicht nur für Frankreich, sondern für das ganze Mittelmeer.
Julien Ciglar

Projektmanager für marine erneuerbare Energien der Agentur für Wirtschaftsentwicklung der Region Okzitanien

Der Umbau von Port-la-Nouvelle ist Teil der ehrgeizigen Energiestrategie der Region Okzitanien. Die Region hofft, von der Entwicklung zweier schwimmender Offshore-Windparks zu profitieren, die im Mittelmeer Energie für 400 000 Menschen erzeugen sollen.

Okzitanien hat eine der höchsten Arbeitslosenquoten im Land und will mit den erneuerbaren Energien frischen Wind in die Wirtschaft bringen. Bisher dominieren hier Landwirtschaft, Tourismus und weiter im Landesinneren die Luft- und Raumfahrttechnik.

Port-la-Nouvelle soll zu einem Hub für den Bau und die logistische Versorgung schwimmender Windparks im Mittelmeer ausgebaut werden. Und irgendwann will man mit der sauberen Energie von den Windparks auch grünen Wasserstoff produzieren.

Principle Power
Die neue Infrastruktur macht die Hafenwirtschaft und die Energieerzeugung grüner. Damit kommen wir dem Ziel der Klimaneutralität auf europäischer Ebene einen weiteren Schritt näher.
Shirley Moussavou

Kreditreferentin, Europäische Investitionsbank

Wie Windräder schwimmen lernen

Windräder sind monströse Stahlstrukturen, die Hunderte von Tonnen wiegen. An Land ragen sie wie Riesen aus der Landschaft heraus. Und auf dem Wasser? Stellen Sie sich einmal vor, solche Ungetüme in normalen Häfen zusammenzubauen. Und dann müssen die 100 Meter langen Türme und die 90-Meter-Rotorblätter noch auf eine schwimmende Plattform verladen und behutsam aufs offene Meer geschleppt werden.

In Port-la-Nouvelle geht das alles. Der Hafen liegt weniger als 20 Kilometer von den Windparks von Les Éoliennes Flottantes und EolMed entfernt. Durch die relativ kurze Entfernung zwischen Hafen und Windpark ist der Transport der Riesenräder weniger riskant.

Dafür wird der Hafen allerdings erst umgebaut. Hier entstehen:

  • eine stabile 250-Meter-Plattform für die schweren Kräne, damit die Schwimmkörper montiert und die Windräder daraufgesetzt werden können
  • neue Hafenmolen, um das Hafenbecken zu vergrößern und zu vertiefen, damit die Schwimmer verbunden werden können
  • zusätzliche Terminals mit 300 Metern Docks, um die Windräder zusammenzubauen und Teile zu lagern

Schwenk in Richtung grüner Wasserstoff

Ein weiterer Schwerpunkt ist der grüne Wasserstoff. 2019 beschloss die Region einen 150 Millionen Euro schweren Wasserstoffplan. Er sieht den Aufbau der nötigen Infrastruktur zur Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff vor – und seine Nutzung für die Busse und Züge der Region.

Damit verbunden ist das Projekt Corridor H2, ein geplanter Wasserstoff-Transportkorridor in Okzitanien, auf der Nord-Süd-Achse zwischen Mittelmeer und Nordsee. Die EIB unterstützt das Projekt mit 40 Millionen Euro.
Die Region könnte anderen Gegenden in Frankreich zeigen, wie man diese Projekte entwickelt.
José Rino

Experte für Luft- und Seeverkehr und innovative Verkehrskonzepte, Europäische Investitionsbank

Medien zum Thema

1 September 2022

Infrastrukturlösungen: Startrampe für schwimmende Windräder

Der südfranzösische Hafen Port-la-Nouvelle wird für 340 Millionen Euro umgebaut und soll als Hub für Erneuerbare künftig schwimmende Windparks versorgen.
Infrastruktur Verkehr Frankreich Europäische Union Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
12 Dezember 2022

Auftrieb für Windkraft

Turbinenhersteller Vestas investiert massiv in Forschung und Entwicklung, um die Leistung zu erhöhen und Windkraft in extremerer Umgebung zu nutzen.
Infrastruktur Klima Dekarbonisierung Dänemark Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt
4 November 2021

Windkraftwunder vor Portugals stürmischer Küste

In den stürmischen Winden und Wellen vor Portugals Nordatlantikküste erzeugen drei 210 Meter hohe schwimmende Windturbinen genug Strom für 60 000 Verbraucher.
Offshore-Windenergie Klima Erneuerbare Energien Portugal Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
16 November 2022

Die Antwort ist grün

Russlands Überfall auf die Ukraine hat Europa in eine Energiekrise gestürzt. Jetzt muss es für Europa heißen: Energieresilienz stärken und die grüne Wende beschleunigen.
Energieeffizienz Norwegen Schweden Island Finnland Dänemark Europäische Union EFTA-Länder Klima und Umwelt Energie
Projekte und Storys zum Thema
18 Dezember 2025

Ilunion boosts environmental performance with EIB Advisory support

Spanish company saves on energy and water with EU advice, increasing its profits and the social impact of employing disabled people

Employment Water Institutional Wastewater Climate Advisory services Energy savings EIB policies Water, wastewater management Climate action Sustainability Spain European Union Climate and environment Social infrastructure Energy
4 Dezember 2025

Wie sich EU-Firmen an den Klimawandel anpassen

Eine neue Umfrage der EIB-Gruppe zeigt: Weil die physischen und finanziellen Folgen des Klimawandels zunehmen, setzen EU-Unternehmen verstärkt auf grüne Investitionen.

Umwelt Klimawandel Klima Energieeinsparungen Erneuerbare Energien Wirtschaft Energieeffizienz Klimaschutz Emissionen Europäische Union Klima und Umwelt Energie
1 Dezember 2025

Frankreich: EIB und Crédit Agricole CIB sagen bis 2027 eine Milliarde Euro für die Windenergie zu

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Crédit Agricole CIB haben ein strategisches Abkommen zur Förderung der europäischen Windenergie unterzeichnet. Damit bekräftigen sie ihr starkes gemeinsames Engagement für die grüne Energiewende.

Klima Erneuerbare Energien Frankreich Europäische Union Klima und Umwelt Energie

Weitere Veröffentlichungen