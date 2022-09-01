Wo Windräder schwimmen lernen

Wirkung Rückenwind für die Energiewende

Mit 150 Millionen Euro der Europäischen Investitionsbank baut die südfranzösische Region Okzitanien die Häfen in Sète und Port-la-Nouvelle um – zu Hubs für den Betrieb neuer schwimmender Windparks im Mittelmeer. In Port-la-Nouvelle soll die erste Bauphase 2023 abgeschlossen werden.

Die EIB unterstützt auch die beiden neuen Pilotparks für schwimmende Windkraft von Les Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion sowie EolMed. Im April unterzeichnete sie einen Kredit von 85 Millionen Euro für EolMed, im Mai 75 Millionen Euro für Les Éoliennes Flottantes. Beide Kredite sind durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert.