Wo Windräder schwimmen lernen

Das Projekt erfordert eine völlig andere Infrastruktur und andere Abläufe als bisher.
Extension et aménagement des sites portuaires de Port-la-Nouvelle et de Sète-Frontignan.
Le projet contribuera aux objectifs stratégiques de la Région Occitanie pour le développement des Ports de Port-la-Nouvelle et de Sète-Frontignan, y compris en matière de transition énergétique. À Port-La Nouvelle, le projet financera la construction d'infrastructures supplémentaires pour augmenter la capacité et l'efficacité des opérations portuaires et pour soutenir le développement des activités d'énergies renouvelables (parcs éoliens offshore flottants et hydrogène vert). Sur le port de Sète, le projet augmentera la capacité et l'efficacité du terminal des ferries et renforcera également l'interopérabilité entre les modes de transport routier et ferroviaire et les activités portuaires. Le projet comprendra également une nouvelle drague hybride (à hydrogène et diesel) pour préserver les profondeurs d'eau dans les ports régionaux.
Conformité à la directive 2001/42 / CE relative à l'évaluation environnementale stratégique (EES), à la directive EIE 2011/92 / CE modifiée par 2014/52 / UE, à la directive Habitats 92/43 / CEE, à la directive Oiseaux 2009/147 / CE, la directive-cadre 2000/60 / CE sur l'eau (telle que modifiée), ainsi que les exigences en matière d'évaluation de la biodiversité, les questions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, les mesures d'atténuation / compensation et les plans de surveillance environnementale et sociale, seront évalués en détail lors de l'évaluation chaque composante du projet.
La Banque demandera au Promoteur de s'assurer que les contrats pour la mise en œuvre du projet ont été et seront passés conformément à la législation applicable en matière de passation des marchés de l'UE, à la directive 2014/25 / UE, ainsi qu'à la directive 92/13 / CEE, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'UE, avec la publication des avis de marché au Journal officiel de l'UE, en tant que de besoin.
Ein Infrastruktur-Hub für schwimmende Windparks im Mittelmeer
Warum
- Schwimmende Windkraft bringt Rückenwind für Europas grüne Wende
- Die beiden Windparks erzeugen genug Energie für 400 000 Menschen, brauchen aber entsprechende Infrastruktur
- In der Region Okzitanien dominieren traditionelle Branchen wie Landwirtschaft, Tourismus, Luft- und Raumfahrt. Jetzt sucht man neue wirtschaftliche Impulse
Wie
- Durch den Umbau des Hafens Port-la-Nouvelle entstehen neue Flächen für Montage und Instandhaltung der riesigen Windräder. Diese werden später auf Schwimmer montiert und aufs Meer transportiert
- Ein tieferes Hafenbecken und zusätzliche Terminals schaffen Platz für die Anlieferung und Lagerung der Windradteile
- Die Region errichtet ein Drehkreuz für erneuerbare Energien auf der Grundlage sauberer Windkraft und steigt in grünen Wasserstoff ein
Die neue Infrastruktur macht die Hafenwirtschaft und die Energieerzeugung grüner. Damit kommen wir dem Ziel der Klimaneutralität auf europäischer Ebene einen weiteren Schritt näher.
Infrastrukturlösungen: Startrampe für schwimmende Windräder
Auftrieb für Windkraft
Windkraftwunder vor Portugals stürmischer Küste
Die Antwort ist grün
