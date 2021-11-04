Der Atlantik an der Nordküste Portugals ist ein Wind- und Wellenparadies für Surferinnen und Surfer aus aller Welt, aber mit seinen starken Winterstürmen auch eine Herausforderung für Schiffe. Dank höchster Ingenieurskunst steht dort nun Europas erster schwimmender Windpark.

Nur 20 Kilometer von der Stadt Viana do Castelo entfernt thronen drei Turbinen mit 80-Meter-Rotoren 210 Meter über dem Meer – höher als ein 60-stöckiger Wolkenkratzer. Damit sind sie die bisher größten Windkraftanlagen auf Schwimmplattformen.

Was vor zehn Jahren quasi undenkbar war, ist heute Realität: WindFloat Atlantic liefert seit Juli 2020 Strom für über 60 000 Verbraucherinnen und Verbraucher.

2024 ist der Offshore-Windpark bereits das vierte Jahr in Betrieb und versorgt jährlich 25 000 Haushalte in Portugal mit sauberem Strom. Gleichzeitig wird die Energieproduktion Jahr für Jahr gesteigert: 2023 erzeugte die Anlage 80 Gigawattstunden.

WindFloat Atlantic startete als Joint Venture von EDP Renováveis, Repsol, Engie und Principle Power und erhielt ein 60-Millionen-Euro-Darlehen von der EIB. Der Windpark spart pro Jahr bis zu 33 000 Tonnen CO 2 ein.

Schwimmende Windparks schaffen mehr

Für José Pinheiro, Projektleiter von WindFloat Atlantic, haben schwimmende Windparks viele Vorteile. Vor allem gibt es für sie mehr Wind. Und im Gegensatz zu Onshore-Windparks keine Hindernisse. Der Wind weht also ziemlich gleichmäßig und ist sogar weniger turbulent als an Land, auch wenn man das auf See nicht vermuten würde.

„Generell gilt: Je weiter draußen, desto mehr Wind“, erklärt er. Weniger Turbulenzen bedeuten „weniger Schäden und eine geringere Materialermüdung“.