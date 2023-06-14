Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

CROWDFARMING (IEU G)

CrowdFarming: Direktvertrieb für nachhaltige Lebensmittel

Plattform sorgt für weniger Lebensmittelverluste und mehr Gewinn für Bio-Landwirte

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
19/07/2023
Betrag
EUR 15.000.000
Länder
Spanien
Sektor(en)
Dienstleistungen
Mehr

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 15.000.000 €
Dienstleistungen : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/07/2023 : 15.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
CROWDFARMING (IEU G)
Andere Links
Übersicht
CROWDFARMING (IEU G)
Related public register
31/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CROWDFARMING (IEU G)
Zugehörige Pressemitteilungen
InvestEU: EIB und CrowdFarming unterzeichnen Darlehen für nachhaltige Lebensmittelversorgungsketten in Europa
Story zum Projekt
Eine frische Idee
Übergeordnetes Projekt
TECHEU GREEN DEAL INNOVATIONS (INVESTEU VD) PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Oktober 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/07/2023
20220630
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CROWDFARMING (IEU G)
CROWDFARMING SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 38 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

CrowdFarming is a one-stop-shop platform for farmers seeking to sell directly to end-consumers without intermediaries. The investment programme addresses, among other activities, the further developments and enhancements of the digital marketplace, the integration of a broad and diversified range of payment methods to make user experience as frictionless as possible, the development of tools that foster order recurrence and promote transparency and sustainable agricultural practices, and the development of additional automation capabilities in logistics.

The project will finance mostly investments in research, development and innovation (RDI) activities, as well as the commercial growth of the company.

Additionality and Impact

The proposed operation is aligned with InvestEU objectives regarding the development, deployment and scaling-up of digital technologies and services and addresses the European Green Deal Innovations Main Policy Priority Area under the InvestEU Research, Innovation and Digitalisation Window (RIDW).

The project also supports the EIB's objective of innovation and digitalisation, as it supports the development and market introduction of specialized B2B2C digital products to allow farmers to sell their products directly to end-consumers, including logistics, marketing, customer-support, and an online marketplace.

The EIB financing addresses a financing market gap thanks to a combination of unique features such as a 3-year availability period associated with a long-term maturity date and a bullet repayment. This would enable the Borrower to focus on growing its business by deploying its technological and commercial roadmap.

The project will lead to the development and deployment of innovative product and process technologies with substantial environmental and social benefits, and it is aligned with the European Commission in its Farm to Fork strategy promoting organic food and enabling direct commercialization from farmers at a competitive price.


The project would not have been carried out (to the same extent) by the EIB without the InvestEU support.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The related activities will be performed in existing buildings with no relevant environmental impacts expected. The project does not fall under the environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending EIA Directive 2011/92/EU) therefore no EIA is required.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
14 Juni 2023
19 Juli 2023
Weitere Unterlagen
31/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CROWDFARMING (IEU G)
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
TECHEU GREEN DEAL INNOVATIONS (INVESTEU VD) PL
Link zum projekt
Übersicht
CROWDFARMING (IEU G)
Andere Links
Datenblätter
CROWDFARMING (IEU G)
Zugehörige Pressemitteilungen
InvestEU: EIB und CrowdFarming unterzeichnen Darlehen für nachhaltige Lebensmittelversorgungsketten in Europa

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CROWDFARMING (IEU G)
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
168723514
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220630
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
31/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CROWDFARMING (IEU G)
Andere Links
Übersicht
CROWDFARMING (IEU G)
Datenblätter
CROWDFARMING (IEU G)
Zugehörige Pressemitteilungen
InvestEU: EIB und CrowdFarming unterzeichnen Darlehen für nachhaltige Lebensmittelversorgungsketten in Europa
Story zum Projekt
Eine frische Idee
Übergeordnetes Projekt
TECHEU GREEN DEAL INNOVATIONS (INVESTEU VD) PL

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
InvestEU: EIB und CrowdFarming unterzeichnen Darlehen für nachhaltige Lebensmittelversorgungsketten in Europa
Story zum Projekt
Eine frische Idee
Andere Links
Datenblätter
CROWDFARMING (IEU G)
Übersicht
CROWDFARMING (IEU G)
Related public register
31/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CROWDFARMING (IEU G)
Übergeordnetes Projekt
TECHEU GREEN DEAL INNOVATIONS (INVESTEU VD) PL

Über das Projekt

Wie und warum

Win-Win für Landwirte und Verbraucher

Warum

  • Fairere Preise für Bäuerinnen und Bauern
  • Frischere Lebensmittel für Verbraucherinnen und Verbraucher
  • Besser für die Umwelt durch kürzere Transportwege und Lagerzeiten, weniger Lebensmittelverluste und unnötige Verpackung
  • Vorteile für Kleinbauern und ländliche Regionen und Kommunen

Wie

  • Vernetzt Konsumentinnen und Bauern und informiert über die genaue Herkunft der Lebensmittel
  • CrowdFarming-Plattform digitalisiert europäische Landwirtschaft und bietet Infos über Kunden und ihre Nachfrage
  • Verbraucher können Baum- oder Parzellenpaten werden und Bäuerinnen zusätzlich unterstützen

Sektoren und Länder

Spanien Spanien Digitalisierung und technologische Innovation

Wirkung

Frischere Lebensmittel, weniger Abfall

  • CrowdFarming überspringt Zwischenhändler und reduziert dadurch Lebensmittelverluste, CO2-Emissionen und Energieverbrauch
  • Plattform fördert biologische Anbaumethoden, die künstliche Pestizide und Düngemittel meiden
  • CrowdFarming unterstützt Landwirte beim Zugang zur Website und beim Vertrieb, Kundenservice und Marketing
  • Direktvertrieb gibt Landwirtinnen mehr Kontrolle über Preise

20 %

weniger Emissionen als beim Kauf im Supermarkt

Video abspielen

1:58

custom-preview

Story

Lecker und gut für unseren Planeten

Es ist selten, dass ein Projekt eine so greifbare Wirkung hat.
Alejandro Raboso Campos

Berater, EIB

CrowdFarming bietet 300 Bäuerinnen und Bauern aus 15 Ländern – hauptsächlich in Europa – eine Vertriebsplattform. Dort gibt es Obst, Gemüse und Produkte wie Honig oder Käse. Die Kundinnen und Kunden können sogar die Patenschaft für einen Baum, eine Parzelle oder ein Tier übernehmen und dann die Produkte beziehen.

Weil die Waren direkt vom Hof kommen, sind sie schneller beim Verbraucher, und weniger Lebensmittel verderben. Anders als in manchen Supermärkten werden Obst und Gemüse bei CrowdFarming nicht wochenlang gelagert und müssen auch nicht chemisch gegen Pilzbefall besprüht werden. Davon profitieren Landwirte und Verbraucherinnen gleichermaßen.

Die EIB hat einen eigenkapitalähnlichen Kredit – eine sogenannte Venture-Debt-Finanzierung – von 15 Millionen Euro für CrowdFarming bereitgestellt. Diese Mittel werden durch das InvestEU-Programm besichert und ermöglichen es der Plattform, mehr Verbraucher und Landwirtinnen zu erreichen.

CrowdFarming
Wir stehen voll und ganz hinter dem Konzept ‚Vom Hof auf den Tisch.‘
Cristina Domecq

CrowdFarming, Leiterin des Bereichs Nachhaltigkeit und Wirkung

Medien zum Thema

24 November 2022

Resistente Rüben

Ein französischer Pflanzenzüchter mit über 200 Jahren Familienwissen entwickelt klimawandelresistente Sorten, die mit weniger Pestiziden und Dünger auskommen
InvestEU Frankreich Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie
2 November 2023

Mit Technologie gegen Kükentöten

Niederländische Firma entwickelt kostengünstige Lösung, um noch vor dem Schlüpfen das Geschlecht von Küken zu bestimmen. Das könnte jährlich die Tötung von 6,5 Milliarden männlichen Küken vermeiden.
Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Venture Debt InvestEU Niederlande Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation
8 Oktober 2019

Klimalösungen: Klimaschutz geht durch den Magen

Um das Klima zu schützen, müssen wir Lebensmittel effizienter produzieren. Daten und Technologien können uns zu einer umweltfreundlicheren Ernährung verhelfen.
Brasilien Argentinien Lateinamerika und Karibik
2 Juni 2020

Gute Bakterien und geschmeidiger Mozzarella

Die Europäische Investitionsbank fördert Unternehmen, die nach Alternativen suchen, um Nutzpflanzen ohne herkömmliche Pestizide zu schützen – auch mit ungewöhnlichen Produkten.
Irland Dänemark Frankreich Europäische Union Innovation Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie
29 Januar 2020

Ein nachhaltiger und sozialer Supermarkt

Wie eine Mutter von drei Kindern die Menschen mit nachhaltigen Supermärkten begeistert – dank eines Nachhaltigkeitsdarlehens
Risikokapital und Eigenkapital Eigenkapitalfonds Risikokapital KMU Mikrofinanz Niederlande Europäische Union KMU Klima Klima und Umwelt
Links
Datenblätter
CROWDFARMING (IEU G)
Übersicht
CROWDFARMING (IEU G)
Related public register
31/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CROWDFARMING (IEU G)
Zugehörige Pressemitteilungen
InvestEU: EIB und CrowdFarming unterzeichnen Darlehen für nachhaltige Lebensmittelversorgungsketten in Europa
Story zum Projekt
Eine frische Idee

Projekte und Storys zum Thema
19 Dezember 2025

New green financing model launched in Serbia

In partnership with Serbia’s Ministry of Environmental Protection and the European Investment Bank’s EIB Global arm, the United Nations Development Programme (UNDP) has launched a new green financing model under the EU for Green Agenda in Serbia initiative.

Biotechnology TechEU Institutional European Commission Health and life sciences Partners Serbia EU enlargement countries Western Balkans Digitalisation and technological innovation Capital Markets Union Social infrastructure
18 Dezember 2025

Ilunion boosts environmental performance with EIB Advisory support

Spanish company saves on energy and water with EU advice, increasing its profits and the social impact of employing disabled people

Employment Water Institutional Wastewater Climate Advisory services Energy savings EIB policies Water, wastewater management Climate action Sustainability Spain European Union Climate and environment Social infrastructure Energy
17 Dezember 2025

Small businesses on the front lines of security

How EIB Group financing, funds and bank partnerships unlock growth for Europe’s defence SMEs, boosting innovation, resilience and security across the EU

Cybersecurity SMEs Technology European Union Digitalisation and technological innovation Security and defence

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen