Ich war hin und weg. Gleichzeitig wunderte ich mich, warum diese Papaya so viel besser schmeckte als die, die man normalerweise zu kaufen bekommt. Also sah ich mir die Website von CrowdFarming genauer an und hörte mir sogar deren Podcasts über nachhaltige Landwirtschaft an. Dabei erfuhr ich, dass die Europäische Investitionsbank, bei der ich arbeite, CrowdFarming mit einem sogenannten Venture-Loan von 15 Millionen Euro unterstützt, besichert durch InvestEU. Nun war klar, wo ich mehr zum Thema erfahre.

Digitale Pioniere

Als die Brüder Gabriel und Gonzalo Úrculo die Orangenplantage ihres Großvaters im spanischen Valencia erbten, riet ihnen die Familie, das Verlustunternehmen zu verkaufen. Aber sie wollten es noch einmal versuchen.

Wie ihr Großvater verkauften sie ihre Produkte zunächst an Zwischenhändler wie Genossenschaften und Großabnehmer. Aber mit den Einnahmen konnten sie ihre Kosten nicht decken. Deshalb richteten sie eine Website ein und boten ihre Produkte über „Naranjas del Carmen“ in Europa direkt an. Auf diesem Weg verkauften sie ihr Obst zunächst an Freunde in Deutschland und Österreich. Doch durch Mundpropaganda nahm das Geschäft rasch Fahrt auf. Und als dann die Deutsche Welle über den Obstgarten berichtete, gingen die Bestellungen durch die Decke. Die Nachfrage war so groß, dass Naranjas del Carmen kaum noch hinterherkam.

Bald meldeten sich andere Landwirte der Region. Sie hatten davon gehört und wollten nun ebenfalls einen Online-Verkauf aufbauen. Die Brüder Úrculo hatten eine große Marktlücke gefunden: Landwirte und Verbraucher, die den Direktvertrieb suchen. 2017 gründeten sie zusammen mit Juliette Simonin und Moises Calviño das Unternehmen CrowdFarming, um die Dienstleistungen, die Naranjas del Carmen im Laufe der Jahre entwickelt hatte, anderen Landwirten anzubieten: Software, Webdesign, Logistik, Kundenservice, Marketing und fachliche Unterstützung für den Direktvertrieb.

„CrowdFarming ist ein One-Stop-Shop für Landwirte, die ihren eigenen Direktvertrieb aufbauen wollen“, erklärt Román Martínez de Aragón, bei CrowdFarming für die Strategie zuständig. „Wir kümmern uns um diesen komplexen Teil. So können sich die Landwirte ganz auf Anbau und Ernte konzentrieren.“

CrowdFarming hilft der Landwirtschaft in Europa bei der Digitalisierung. Denn die Branche setzt sich hauptsächlich aus kleinen Erzeugern zusammen, die oft nicht die Mittel und das Know-how für den Onlinevertrieb haben.

Beim Direktvertrieb haben Landwirte auch mehr Einfluss auf die Preise. „Normalerweise werden ihnen die Preise von den Supermärkten diktiert. Aber jetzt können sie sie selbst festlegen. Das ist ein Paradigmenwechsel in der Branche“, so Jérôme Marcelino, der als Kreditreferent bei der Europäischen Investitionsbank die Finanzierung auf den Weg brachte.

Lecker und gut für unseren Planeten

An CrowdFarming sind nur Landwirte beteiligt, die schon Bioware produzieren oder auf bio umstellen wollen. Sie werden sorgfältig von Agrarwissenschaftlern ausgewählt, die sicherstellen, dass die Betriebe in puncto Nachhaltigkeit, Qualität und Produktion höchsten Standards entsprechen.

Als María Martínez Hijano aus Malaga 2017 in vierter Generation einen Bauernhof übernahm, überzeugte sie ihre Familie, auf bio umzustellen. Ab 2020 verkaufte sie über die Plattform von CrowdFarming Mangos. Mit beachtlichem Erfolg. „Mit innovativen Ideen haben wir den Anbau umgestellt, sodass er immer besser mit der Natur in Einklang steht“, erklärt Hijano. „Wir haben stabile Preise und können die Ernte planen. Das geben wir an unsere Kunden weiter. Dazu bekommen sie Produkte bester Qualität und wissen genau, wo das Obst herkommt.“

Im Gegensatz zu manchen Supermärkten werden die Produkte bei CrowdFarming nicht wochenlang gelagert und müssen auch nicht mit Chemikalien gegen Pilzbefall besprüht werden. Stattdessen lassen die Erzeuger das Obst und Gemüse bis zur Reife auf dem Feld und ernten es erst kurz vor dem Versand. In der konventionellen Landwirtschaft wird geerntet, wenn es für Händler und Supermärkte passt. Anschließend liegen die Produkte oft monatelang in Reifekammern oder Kühlhäusern.

CrowdFarming sorgt nicht nur für schmackhafte Produkte, sondern schafft auch Arbeit in der Landwirtschaft. Normalerweise ernten die Betriebe einmal pro Jahr und liefern ihre Produkte dann an Zwischenhändler. Mit CrowdFarming müssen sie mehrere Ernten planen.