15 Millionen Euro fließen in die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von CrowdFarming

Das in Spanien ansässige Unternehmen, das auch in Frankreich, Deutschland, Österreich und Italien stark vertreten ist, ermöglicht den Direktvertrieb von Lebensmitteln zwischen Agrarbetrieben und Verbrauchern in der EU

Die Finanzierung fördert die EU-Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ für ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem

Garantie aus dem InvestEU-Programm, das zusätzliche Investitionen von über 372 Milliarden Euro in Europa anschieben soll

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit CrowdFarming einen Venture Loan in Höhe von 15 Millionen Euro unterzeichnet. Über die Online-Plattform können europäische Agrarbetriebe ihre Produkte direkt an Endverbraucherinnen und -verbraucher verkaufen. Das Darlehen fördert die Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten (FEI) des Unternehmens. CrowdFarming will seinen digitalen Marktplatz verbessern und Tools entwickeln, die europaweit eine nachhaltige Landwirtschaft sowie nachhaltige und faire Lebensmittelversorgungsketten fördern.

Auf der CrowdFarming-Plattform verkaufen derzeit mehr als 300 Landwirtinnen und Landwirte aus 13 europäischen Ländern direkt an Endverbraucher. Bei diesem innovativen System legen die Landwirte ihre Preise selbst fest, und die Kunden bekommen frische, biologische und saisonale Lebensmittel direkt vom Bauernhof nach Hause geliefert. CrowdFarming stellt den Landwirtschaftsbetrieben Website und Logistik zur Verfügung, bietet Schulungen an und unterstützt sie bei Kundenservice und Marketing. Ausgewählt werden die Betriebe von Agronomen, um sicherzustellen, dass sie die höchsten Nachhaltigkeits-, Qualitäts- und Produktionsstandards anwenden. Sie müssen biologische oder regenerative Landwirtschaft betreiben oder zumindest darauf umstellen. CrowdFarming ist inzwischen ein wichtiger Vertriebskanal für fortschrittliche Agrarbetriebe, die sich mit regenerativer Landwirtschaft für Umwelt und Artenvielfalt einsetzen.

Die Finanzierung der EIB wird den Übergang zu nachhaltigen, effizienten und fairen Lebensmittelversorgungsketten sowie zur nachhaltigen und regenerativen Landwirtschaft in Europa beschleunigen. Das CrowdFarming-Modell verkürzt die Lieferkette vom Erzeuger zum Verbraucher, da Zwischenhandel und Lagerhaltung entfallen. Das Ergebnis im Vergleich zum herkömmlichen System sind frischere, unbehandelte Lebensmittel, weniger Lebensmittelabfälle und CO 2 -Emissionen sowie ein geringerer Energieverbrauch.

Dank des Darlehens entstehen auch rund 200 neue direkte Arbeitsplätze, denn im Investitionszeitraum 2023–2026 werden hoch qualifizierte Ingenieurinnen und Ingenieure für das Innovationsteam sowie landwirtschaftliche Fachkräfte und andere Fachleute hauptsächlich in ländlichen Gebieten Spaniens eingestellt.

Die Finanzierung fällt innerhalb des InvestEU-Programms unter das Fenster Forschung, Innovation und Digitalisierung. Sie unterstützt den grünen und digitalen Wandel in Europa und steht in Einklang mit der EU-Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ für ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem.

Die Vereinbarung wurde in Madrid von EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix und dem CEO von CrowdFarming Gonzalo Úrculo unterzeichnet.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Wir freuen uns sehr, CrowdFarming bei der Umsetzung seines innovativen und nachhaltigen Geschäftsmodells für den landwirtschaftlichen Direktvertrieb zur Seite zu stehen. Mit unserem Darlehen helfen wir nicht nur, europaweit frische Bio-Lebensmittel direkt vom Hof auf den Tisch zu bringen. Wir treiben auch den Übergang zu einer nachhaltigeren und effizienteren Lebensmittelversorgungskette voran, ganz in Einklang mit den grünen und digitalen Zielen der EU. Gerne unterstützen wir die FEI-Aktivitäten dieses innovativen Unternehmens unter dem InvestEU-Programm – für eine nachhaltigere Landwirtschaft, mehr Beschäftigung und höheres Wirtschaftswachstum in ländlichen Gebieten der Europäischen Union.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „Das InvestEU-Programm sorgt maßgeblich dafür, dass Unternehmen in ganz Europa Zugang zu Finanzierungen erhalten. Mit diesem Darlehen fördern wir Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass sich immer mehr spanische Betriebe für ein nachhaltiges, innovatives und effizientes Lebensmittelsystem einsetzen. Diese Initiative zeigt beispielhaft, wie wir unsere Umweltziele erreichen und die Wettbewerbsfähigkeit der EU steigern können.“

Gonzalo Úrculo, CEO und Mitgründer von CrowdFarming: „Wir sind überzeugt, dass der Direktvertrieb von Bio-Produkten der Schlüssel für eine nachhaltigere Lebensmittelkette in Europa ist. Der Direktvertrieb hat viele Vorteile: Agrarbetriebe erzielen fairere Preise, Kunden erhalten frischere Lebensmittel, und die Umwelt profitiert durch kürzere Transportwege und den Wegfall unnötiger Verpackungen. Direkte Kommunikationskanäle zwischen Landwirten und Verbrauchern schaffen ein stärkeres Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln und reduzieren die Ästhetik-Ansprüche an das von uns konsumierte Obst und Gemüse. Mithilfe der Europäischen Investitionsbank können wir unsere Dienstleistungen für den Direktvertrieb landwirtschaftlicher Produkte ausweiten und dazu beitragen, dass sich dieses Nischenmodell europaweit zu einer echten alternativen Absatzform entwickelt.“

Die EIB bietet eine breite Palette von Produkten, darunter auch die eigenkapitalähnlichen Venture Loans. Ein Venture Debt ist ein Kredit an Frühphasen-Unternehmen, damit diese zwischen ihren Eigenkapitalrunden liquide bleiben. Unternehmen, die einen Venture-Debt-Kredit der EIB in Anspruch nehmen wollen, müssen beweisen, dass sie innovativ sind und den Markt mit disruptiven Ideen aufrütteln – oder dies zumindest planen. Dabei ist den langfristigen strategischen Zielen der EU Rechnung zu tragen.

Hintergrundinformationen

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

CrowdFarming ist Europas führende Plattform für den Direktvertrieb von Bio-Lebensmitteln. Das Unternehmen wurde 2017 von Juliette Simonin, Moisés Calviño und den Brüdern Gabriel und Gonzalo Úrculo gegründet. Über die Plattform verkaufen aktuell mehr als 300 Agrarbetriebe ihre Bioerzeugnisse an mehr als 500 000 Familien in Europa. Das Unternehmen stellt den Landwirtinnen und Landwirten alle notwendigen Tools für den Aufbau eines eigenen Direktvertriebs zur Verfügung, und die Verbraucher können hochwertige ökologische und regenerative Erzeugnisse direkt vom Hof beziehen. CrowdFarming hat mit seinem Modell in der Landwirtschaft Pionierarbeit geleistet: Verbraucherinnen und Verbraucher können ihren Anteil an der Ernte eines Agrarbetriebs zu einem fairen Preis erwerben. Damit unterstützt das Unternehmen den Direktvertrieb in Europa mit einem Win-Win-Win-Modell, denn Landwirte, Verbraucherinnen, Umwelt und die Gesellschaft profitieren gleichermaßen.