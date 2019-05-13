Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)

Batterien auf Rädern

Wachstumshilfe für innovatives Unternehmen, das E-Autos Strom speichern lässt

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
07/08/2020
Betrag
EUR 15.000.000
Länder
Deutschland, Niederlande, Frankreich
Sektor(en)
Energie
Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 2.875.000 €
Frankreich : 2.875.000 €
Deutschland : 9.250.000 €
Energie : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/08/2020 : 2.875.000 €
7/08/2020 : 2.875.000 €
7/08/2020 : 9.250.000 €
Datenblätter
NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Übersicht
NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Related public register
28/11/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB vergibt 15 Millionen Euro an The Mobility House für intelligente Ladetechnologie
Story zum Projekt
Kaffee kochen mit grünem Strom aus dem Auto

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/08/2020
20180604
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
THE MOBILITY HOUSE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 31 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the growth of the company in the energy storage and vehicle-to-grid sectors in the period 2020-2023.

The company provides innovative charging and energy storage solutions for the mobility and energy industries. Its proprietary technology digital platform allows the integration of electric vehicles (EVs) into the power grid to charge and discharge their batteries along with stationary battery storage assets. This requires the aggregation and leverage of the energy storage potential of pools of EVs batteries as stationary storage devices in order to provide energy and power services to the electricity grid and thereby enabling "internet of storage" solutions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns the installation of smart charging devices in residential and commercial/industrial facilities. As per Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, an EIA is not required for this project. E&S related topics will be investigated at appraisal.

The promoters have been assessed by the EIB as being private companies not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
28/11/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB vergibt 15 Millionen Euro an The Mobility House für intelligente Ladetechnologie

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Datum der Veröffentlichung
3 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130222049
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180604
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Environmental and Social Completion Sheet - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
223763116
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180604
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB vergibt 15 Millionen Euro an The Mobility House für intelligente Ladetechnologie
Story zum Projekt
Kaffee kochen mit grünem Strom aus dem Auto

Aktuelles und Storys

Related public register
28/11/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NEW CHARGING AND ENERGY STORAGE SOLUTIONS (EDP)

Über das Projekt

Wie und warum

Elektroautos im Netz

Warum

  • Erneuerbarer Strom schwankt eher wetter- als nachfragebedingt. Batterien in Elektroautos sorgen für einen Ausgleich und nutzen grünen Strom besser
  • Stromer reduzieren den CO2-Ausstoß des Verkehrs. Bidirektionales Laden macht Elektroautos noch nachhaltiger und wettbewerbsfähiger
  • Innovatives europäisches Tech-Start-up sorgt für nachhaltigeren Verkehr und schafft Jobs 

Wie

  • Mit innovativer Technologie speisen Elektroautos Strom ins Netz ein oder bedienen sich daraus. Als fahrende Batterien stabilisieren sie das Netz, ein Ausbau ist deshalb weniger dringend
  • Die Technologie macht Stromer zu aktiven Mitspielern im Netz und verbessert ihre CO2-Bilanz deutlich
  • The Mobility House wurde 2009 gegründet und hat rund 160 Beschäftigte in Deutschland, der Schweiz und den USA

Sektoren und Länder

Frankreich Deutschland Niederlande Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie

Wirkung

Grünere Autos, effizientere Netze

  • Die EIB-Mittel fördern in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und weiteren europäischen Ländern erneuerbare Energien, indem E-Autos als Energiespeicher im Netz genutzt werden und die Elektromobilität günstiger wird
  • Die herstellerneutrale und offene Technologie hat sich bereits bewährt: In mehreren zukunftsorientierten Anwendungen demonstriert sie den Nutzen von Elektroautos im Energiesystem, senkt die CO2-Emissionen deutlich und bringt E-Auto-Besitzern Geld
Unser Lade- und Energiemanagement senkt die Netzausbaukosten um bis zu 70 Prozent. So stabilisieren wir die Stromversorgung und verbessern die CO2-Bilanz von Elektroautos um fast 100 Prozent.
Thomas Raffeiner

CEO, The Mobility House

70%

geringere Kosten für Netzausbau

Video abspielen

1:54

custom-preview

Story

Kaffee kochen mit sauberem Strom aus dem Auto

"Wir wollen eine emissionsfreie Zukunft, und bidirektionales Laden hilft uns auf dem Weg dorthin."
Thomas Raffeiner

CEO, The Mobility House

Thomas Raffeiner ist CEO von The Mobility House. Sein Münchener Unternehmen hat eine Lösung entwickelt, mit der sich Strom aus geparkten Elektroautos ins Stromnetz einspeisen oder daheim nutzen lässt. Die Rede ist vom „bidirektionalen Laden“, das als wichtiger Schritt zur Energiewende gilt.

„Unser Lade- und Energiemanagement senkt die Netzausbaukosten um bis zu 70 Prozent. So stabilisieren wir die Stromversorgung und verbessern die CO2-Bilanz von Elektroautos um fast 100 Prozent“, erklärt Raffeiner. „Wir wollen eine emissionsfreie Zukunft, und bidirektionales Laden hilft uns auf dem Weg dorthin.“

ChargePilot, die Lade- und Energiemanagement-Lösung des Unternehmens, basiert auf einer Architektur mit offenen Schnittstellen, in der Ladeprozesse je nach Netzbedarf intelligent aus der Ferne gesteuert werden können. Die Software erfasst Stromspitzen und Schwachlastzeiten, sodass die Nutzerinnen und Nutzer je nach Energiebedarf entscheiden, ob und wann sie ihre Batterien laden oder entladen.

Überschüssiger Strom fließt ins Netz zurück und hilft, die Ladekosten und Netzleistung zu optimieren. Selbst geparkte Elektrofahrzeuge treiben diese Revolution mit voran, weil sie als temporäre Energiespeicher fungieren.

The Mobility House
"Finanzierungsprogramme wie „InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor“ oder die CEF-Fazilität „Mobilität der Zukunft“ geben der EIB als der Klimabank Europas die richtigen Werkzeuge an die Hand, um innovative Unternehmen wie The Mobility House zu unterstützen."
Marc Agrain

Kreditreferent, Europäische Investitionsbank

ChargePilot steuert das bidirektionale Laden

81,7%

Der Verkauf von E-Autos in Europa

stieg im ersten Quartal 2020 um 81,7 Prozent

The Mobility House trägt mit seiner Technologie dazu bei, dass sich Elektrofahrzeuge in der Breite durchsetzen, und integriert sie kosteneffizient ins europäische Stromnetz. Das System unterstützt Vehicle-to-Grid(V2G)- und Vehicle-to-Home(V2G)-Anwendungen.  

ChargePilot, die Lade- und Energiemanagement-Lösung des Unternehmens, basiert auf einer Architektur mit offenen Schnittstellen, in der Ladeprozesse je nach Netzbedarf intelligent aus der Ferne gesteuert werden können. Die Software erfasst Stromspitzen und Schwachlastzeiten, sodass die Nutzerinnen und Nutzer je nach Energiebedarf entscheiden, ob und wann sie ihre Batterien laden oder entladen.

Überschüssiger Strom fließt ins Netz zurück und hilft, die Ladekosten und Netzleistung zu optimieren. Selbst geparkte Elektrofahrzeuge treiben diese Revolution mit voran, weil sie als temporäre Energiespeicher fungieren.

Und: The Mobility House hat bewiesen, dass man mit grünem Strom aus geparkten E-Autos sogar Kaffee kochen kann.

©Antonie Kerwien/The Mobility House

Medien zum Thema

13 Mai 2019

Mein neuer Job: Elizabeta und die saubere kroatische Autoindustrie

In Kroatien waren Jobs Mangelware. Elizabeta Žalac dachte daher, sie müsse ihre Heimat verlassen, um Arbeit zu finden. Aber dank einer EU-Finanzierung konnte die begabte junge Ingenieurin im Land bleiben.
Kroatien Europäische Union Innovation Digitalisierung und technologische Innovation Energie
13 Dezember 2018

Österreich bei Autoforschung in der Pole-Position

Österreichische Antriebsforschung für Elektroautos schützt Klima und fördert Innovation, ebenso wie Hybridfahrzeuge und autonom fahrende Autos
Mobilität Verkehr Österreich Europäische Union Innovation Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
Projekte und Storys zum Thema

7 Oktober 2025

VP Vigliotti at MED9: EIB backed its pledge to support sustainable future for European agriculture with new multi-billion financing opportunities

European Investment Bank Group (EIB) Vice-President Gelsomina Vigliotti reaffirmed the Group’s steadfast commitment to advancing a sustainable, innovative, and resilient agricultural sector across the European Union by creating new multi-billion euro financing opportunities for EU farmers. 

Agroindustry Agriculture and bioeconomy
3 Oktober 2025

Women Climate Leaders Network mid-year meeting reflects on Europe’s green and inclusive future

The Women Climate Leaders Network (WCLN) convened its mid-year hybrid meeting in Brussels, bringing together its members – women business leaders from all 27 EU Member States -  EU policymakers and expert guests, to advance Europe’s green transition for strengthening our competitiveness.

Diversity and gender
2 Oktober 2025

EIB-Gruppe ernennt erste Ombudsperson – weitere Stärkung von Verantwortlichkeit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz

Als unabhängiger, neutraler Ansprechpartner wird Bálint Balassa Beschäftigte bei der vertraulichen Lösung von Konflikten unterstützen.

Weitere Veröffentlichungen