Batterien auf Rädern

Thomas Raffeiner ist CEO von The Mobility House. Sein Münchener Unternehmen hat eine Lösung entwickelt, mit der sich Strom aus geparkten Elektroautos ins Stromnetz einspeisen oder daheim nutzen lässt. Die Rede ist vom „bidirektionalen Laden“, das als wichtiger Schritt zur Energiewende gilt.

„Unser Lade- und Energiemanagement senkt die Netzausbaukosten um bis zu 70 Prozent. So stabilisieren wir die Stromversorgung und verbessern die CO 2 -Bilanz von Elektroautos um fast 100 Prozent“, erklärt Raffeiner. „Wir wollen eine emissionsfreie Zukunft, und bidirektionales Laden hilft uns auf dem Weg dorthin.“

ChargePilot, die Lade- und Energiemanagement-Lösung des Unternehmens, basiert auf einer Architektur mit offenen Schnittstellen, in der Ladeprozesse je nach Netzbedarf intelligent aus der Ferne gesteuert werden können. Die Software erfasst Stromspitzen und Schwachlastzeiten, sodass die Nutzerinnen und Nutzer je nach Energiebedarf entscheiden, ob und wann sie ihre Batterien laden oder entladen.

Überschüssiger Strom fließt ins Netz zurück und hilft, die Ladekosten und Netzleistung zu optimieren. Selbst geparkte Elektrofahrzeuge treiben diese Revolution mit voran, weil sie als temporäre Energiespeicher fungieren.