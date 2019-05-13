Batterien auf Rädern

Unser Lade- und Energiemanagement senkt die Netzausbaukosten um bis zu 70 Prozent. So stabilisieren wir die Stromversorgung und verbessern die CO2-Bilanz von Elektroautos um fast 100 Prozent.
Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
The project will finance the growth of the company in the energy storage and vehicle-to-grid sectors in the period 2020-2023.
The company provides innovative charging and energy storage solutions for the mobility and energy industries. Its proprietary technology digital platform allows the integration of electric vehicles (EVs) into the power grid to charge and discharge their batteries along with stationary battery storage assets. This requires the aggregation and leverage of the energy storage potential of pools of EVs batteries as stationary storage devices in order to provide energy and power services to the electricity grid and thereby enabling "internet of storage" solutions.
The project concerns the installation of smart charging devices in residential and commercial/industrial facilities. As per Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, an EIA is not required for this project. E&S related topics will be investigated at appraisal.
The promoters have been assessed by the EIB as being private companies not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Über das Projekt
Wie und warum
Elektroautos im Netz
Warum
- Erneuerbarer Strom schwankt eher wetter- als nachfragebedingt. Batterien in Elektroautos sorgen für einen Ausgleich und nutzen grünen Strom besser
- Stromer reduzieren den CO2-Ausstoß des Verkehrs. Bidirektionales Laden macht Elektroautos noch nachhaltiger und wettbewerbsfähiger
- Innovatives europäisches Tech-Start-up sorgt für nachhaltigeren Verkehr und schafft Jobs
Wie
- Mit innovativer Technologie speisen Elektroautos Strom ins Netz ein oder bedienen sich daraus. Als fahrende Batterien stabilisieren sie das Netz, ein Ausbau ist deshalb weniger dringend
- Die Technologie macht Stromer zu aktiven Mitspielern im Netz und verbessert ihre CO2-Bilanz deutlich
- The Mobility House wurde 2009 gegründet und hat rund 160 Beschäftigte in Deutschland, der Schweiz und den USA
Video abspielen
1:54
"Finanzierungsprogramme wie „InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor“ oder die CEF-Fazilität „Mobilität der Zukunft“ geben der EIB als der Klimabank Europas die richtigen Werkzeuge an die Hand, um innovative Unternehmen wie The Mobility House zu unterstützen."
Medien zum Thema
Mein neuer Job: Elizabeta und die saubere kroatische Autoindustrie
Österreich bei Autoforschung in der Pole-Position
Projekte und Storys zum Thema
VP Vigliotti at MED9: EIB backed its pledge to support sustainable future for European agriculture with new multi-billion financing opportunities
European Investment Bank Group (EIB) Vice-President Gelsomina Vigliotti reaffirmed the Group’s steadfast commitment to advancing a sustainable, innovative, and resilient agricultural sector across the European Union by creating new multi-billion euro financing opportunities for EU farmers.
Women Climate Leaders Network mid-year meeting reflects on Europe’s green and inclusive future
The Women Climate Leaders Network (WCLN) convened its mid-year hybrid meeting in Brussels, bringing together its members – women business leaders from all 27 EU Member States - EU policymakers and expert guests, to advance Europe’s green transition for strengthening our competitiveness.
EIB-Gruppe ernennt erste Ombudsperson – weitere Stärkung von Verantwortlichkeit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz
Als unabhängiger, neutraler Ansprechpartner wird Bálint Balassa Beschäftigte bei der vertraulichen Lösung von Konflikten unterstützen.
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.