Revolutionäre Leistungselektronik für weniger CO2

"Die Leistungselektronik ist der unsichtbare Freund und Helfer, der die Welt zum Laufen bringt"
Eggtronic is an Italian start-up specialised in power electronics and, more specifically, in power conversion and wireless power. The company's technologies enable better energy efficiency and compactness in applications for consumer electronics, home appliances, data centers, electric and hybrid vehicles, smart grids and others.
The objectives of the EIB financing are to support the company to mitigate the impact of the COVID-19 pandemic and to execute its growth investments, mainly in research and development (R&D) and commercial expansion.
The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as innovation and digitalisation by providing tailored venture debt financing to an innovative start-up in the area of developing power conversion/wireless power solutions and acting as a driver of innovation in the power electronics sector.
The project entails positive knowledge spill-overs related to the development of energy efficient power conversion and wireless power applications in millions of devices, which enables significant reductions in power consumption and related greenhouse gas emissions, and hence strengthens the EU's innovative position in power electronics markets.
EIB's financial contribution facilitates the SME's sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.
The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA).
The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.
No issue
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Praktisch für die Menschen, gut für die Umwelt
Warum
- Gängige Stromrichter für die Energiespeicherung stoßen in puncto Effizienz, Leistung, Kosten und Größe an ihre Grenzen
- Innovative Bauweise der Stromrichter reduziert Schaltverluste
- Elektronische Geräte sollen so energieeffizient wie möglich werden
- Kleinere Geräte, von Ladegeräten für Smartphones oder Laptops bis hin zu Stromrichtern für Elektro- und Hybridfahrzeuge
Wie
- Eggtronic hat die Architektur der elektronischen Schaltkreise geändert, um Schaltverluste zu verringern
- Die Leistung jedes Transistors wird erhöht
- Mit den flachen, kabellosen Ladegeräten von Eggtronic lassen sich alle Geräte in jeder Position energieeffizient laden
"Eggtronic hat sehr innovative Produkte in einem Bereich mit enormem Potenzial entwickelt"
