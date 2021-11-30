Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
EGGTRONIC (EGF VD)

Revolutionäre Leistungselektronik für weniger CO2

Ein italienisches Start-up zählt mit seinen Lösungen für Leistungselektronik, Stromrichter und kabelloses Laden zu den innovativsten Firmen der Welt. Das CO2-Einsparpotenzial ist enorm

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
18/11/2021
Betrag
EUR 7.500.000
Länder
Italien
Sektor(en)
Industrie
Italien: EIB finanziert innovative Technologien des italienischen Unternehmens Eggtronic
Vom Bastler zum Innovator

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Mai 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/11/2021
20210055
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EGGTRONIC (EGF VD)
EGGTRONIC ENGINEERING SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 18 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Eggtronic is an Italian start-up specialised in power electronics and, more specifically, in power conversion and wireless power. The company's technologies enable better energy efficiency and compactness in applications for consumer electronics, home appliances, data centers, electric and hybrid vehicles, smart grids and others.

The objectives of the EIB financing are to support the company to mitigate the impact of the COVID-19 pandemic and to execute its growth investments, mainly in research and development (R&D) and commercial expansion.

Additionality and Impact

The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as innovation and digitalisation by providing tailored venture debt financing to an innovative start-up in the area of developing power conversion/wireless power solutions and acting as a driver of innovation in the power electronics sector.

The project entails positive knowledge spill-overs related to the development of energy efficient power conversion and wireless power applications in millions of devices, which enables significant reductions in power consumption and related greenhouse gas emissions, and hence strengthens the EU&#39;s innovative position in power electronics markets.

EIB&#39;s financial contribution facilitates the SME&#39;s sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA).

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.

Kommentar(e)

No issue

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Über das Projekt

Wie und warum

Praktisch für die Menschen, gut für die Umwelt

Warum

  • Gängige Stromrichter für die Energiespeicherung stoßen in puncto Effizienz, Leistung, Kosten und Größe an ihre Grenzen
  • Innovative Bauweise der Stromrichter reduziert Schaltverluste
  • Elektronische Geräte sollen so energieeffizient wie möglich werden
  • Kleinere Geräte, von Ladegeräten für Smartphones oder Laptops bis hin zu Stromrichtern für Elektro- und Hybridfahrzeuge

Wie

  • Eggtronic hat die Architektur der elektronischen Schaltkreise geändert, um Schaltverluste zu verringern
  • Die Leistung jedes Transistors wird erhöht
  • Mit den flachen, kabellosen Ladegeräten von Eggtronic lassen sich alle Geräte in jeder Position energieeffizient laden

Sektoren und Länder

Italien Digitalisierung und technologische Innovation

Wirkung

Mehr Leistung und weniger Energieverluste

Die kabellosen Ladegeräte von Eggtronic erreichen eine Effizienz von bis zu 95 Prozent, während herkömmliche Ladegeräte mit Kabel 70 Prozent schaffen

  • Das weltweit kleinste und effizienteste Netzteil hat eine um 50 Prozent kürzere Ladezeit als Standardgeräte
  • Bessere CO2-Bilanz wegen höherer Energieeffizienz
  • Das Netzteil für TV-Panels spart mehr als 40 Millionen Tonnen CO2 ein; das entspricht fast 600 Millionen Bäumen pro Jahr
  • Kabellose Ladegeräte mit einem Wirkungsgrad von 95 Prozent, d. h. nur 5 Prozent Leistungsverlust gegenüber 30 Prozent bei Ladegeräten mit Kabel
"Die Leistungselektronik ist der unsichtbare Freund und Helfer, der die Welt zum Laufen bringt"
Igor Spinella

Gründer und Chef des Elektronikunternehmens Eggtronic

Video abspielen

0:47

custom-preview

Story

Energieeffiziente Elektronik

"Die Geräte von Eggtronic sind gut fürs Klima und für verschiedene Anwendungen wie das Laden von Elektrofahrzeugen nutzbar."
Eggtronic

Eggtronic wurde 2012 in Modena gegründet und arbeitete anfangs mit einer Handvoll Leute in einer Garage. Doch die innovative Leistungselektronik des Gründers wurde als dermaßen revolutionär eingestuft, dass der niederländische Konzern Tom Tom 2019 in Eggtronic investierte. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt über 340 Patente.

Eggtronic steckt das Geld in die Erforschung und Entwicklung von Produkten, die Europa bei seinen Klimazielen helfen, etwa in Energiespeicherlösungen (Pumpspeicher, Druckluft und Schwungräder).

"Eggtronic hat sehr innovative Produkte in einem Bereich mit enormem Potenzial entwickelt"
Fabrizio Morgera

EIB-Kreditreferent, der das Projekt betreute

Energiespeicher und Stromrichter

Eggtronic

Zum Gamechanger auf dem Weg zu Netto-Null könnten Neuerungen bei der Energiespeicherung werden.

Stromrichter sind das Rückgrat eines jeden Energiespeichersystems. Sie regeln den bidirektionalen Stromfluss zum und vom Speichersystem.

Die Eggtronic-Stromrichter mit einer Leistung von 10 W bis 10+ kW erhöhen die Energieeffizienz, haben weniger Einzelkomponenten und leisten so einen Beitrag zur globalen Klimaneutralität.

Wir brauchen Batterien für den Übergang zu sauberer Energie und zu stationärer Energiespeicherung. Ohne diese Schlüsseltechnologie ist emissionsarme Mobilität nicht möglich.

Langfristig dürften Batterien wesentlich dafür sorgen, die Schwankungen von erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Solarkraft aufzufangen. Sie speichern überschüssigen Strom und geben ihn bei hoher Nachfrage wieder ab. Und das geht so.

 

"Mit dem EIB-Kredit können wir den Blick jetzt wieder in die Zukunft richten"
Igor Spinella

Gründer und CEO von Eggtronic

Medien zum Thema

30 November 2021

Vom Bastler zum Innovator

Von der Garagenfirma zum technischen Vorreiter: Italienisches Unternehmen könnte mit seiner energieeffizienten Elektronik große Mengen an CO2-Emissionen sparen
EGF Covid-19 Energieeffizienz Italien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Energie
13 Oktober 2022

Podcast: Eine energieeffiziente Zukunft

Energieeffiziente Klimalösungen könnten Emissionen senken und die Erderwärmung bremsen. Dazu müssen wir auch unsere Gebäude ändern. Wir zeigen Ihnen wie
Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
20 September 2022

Infrastrukturlösungen: Innovation für saubere Energien

Wir brauchen deutlich mehr saubere Energien, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen. Diese Innovationen könnten dabei helfen.
20 Oktober 2022

Podcast: Der digitale Klimakampf

Bei Kreislauflösungen für das Klima geht es um mehr als nur Recycling. Künstliche Intelligenz und Internet der Dinge: Über Digitalisierung lassen sich Dinge wiederverwenden, die wir heute wegwerfen
Stadtentwicklung Mobilität Verkehr Energieeffizienz Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
23 September 2025

Das fehlende Puzzleteil für Europas Energiewende

Nur mit massiven Investitionen in die Stromnetze kann Europa seine Klimaziele erreichen und bezahlbaren grünen Strom für alle anbieten

Strom Spanien Belgien Polen Frankreich Europäische Union Energie
11 September 2025

Zypern fängt die Sonne ein

Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen

Umwelt Gesundheit und Life Sciences Klima Technologie Entwicklungslösungen Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
4 September 2025

Von Koffein zu Kilowatt

Wegweisende Initiative in Griechenland gilt als weltweit erste Energie-Genossenschaft in Frauenhand

KMU Klima Energieumwandlung Griechenland Europäische Union Klima und Umwelt Energie

