Hoffnung für kleine Betriebe in Italien

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project will support financing of eligible investments promoted by small and medium sized enterprises (SMEs) and midcaps in Italy, with particular focus on those affected by the COVID-19 crisis.
The aim is to enhance access to finance for small/medium projects carried out by SMEs and midcaps, also in the form of networks.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
n/a
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Über das Projekt
Wie und warum
Eine rasche Antwort
Warum
- Italien beklagte unter allen EU-Ländern die meisten Coronatoten
- Kleine Betriebe brauchten rasch Liquidität, um die Krise zu überstehen
Wie
- Cassa Depositi e Prestiti stellt Partnerbanken Liquiditätslinien für kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung
- Die Kredite decken den Betriebskapitalbedarf von Unternehmen, die im Lockdown ausgebremst wurden
Video abspielen
2:03
"Wir stehen kleinen und kleinsten Betrieben in Italien zur Seite."
Medien zum Thema
Mode aus Orangenfasern
Ein echter Fonds von Frauen für Frauen
Projekte und Storys zum Thema
The missing link in Europe’s energy transition
Electricity grids need significant investment if Europe wants to meet climate goals and offer affordable green power to everyone
Zurück auf die Schiene
Die Bahnstrecke Durrës–Rrogozhina in Albanien ist Teil eines 1 500 Kilometer langen Schienennetzes, das die Adria mit dem Schwarzen Meer verbindet.
Zypern fängt die Sonne ein
Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.