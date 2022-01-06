Hoffnung für kleine Betriebe in Italien

Drei Jahrzehnte lang war Giuliano Annigliato mit seinen Werbeagenturen A&C Network und Uno Outdoor erfolgreich. Mit einer seiner cleveren Ideen spart er Neapel und anderen Städten Geld bei der Restaurierung ihrer Denkmäler. Dann brach Covid-19 über Italien herein – und auch über Annigliatos Firma. Denn die meisten seiner Kunden kamen aus dem Bekleidungssektor, einem der größten Krisenverlierer.

Neue Hoffnung brachte ein Kredit über 2,3 Millionen Euro von der Monte dei Paschi di Siena, der ältesten Bank der Welt. Möglich wurde er durch eine Zusammenarbeit der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der italienischen Förderbank Cassa Depositi e Prestiti. Dabei stellte die EIB insgesamt 1,5 Milliarden Euro für kleine Betriebe in Italien bereit – ihre erste Covid-19-Soforthilfe und die größte Finanzierung der Bank der EU für ein einzelnes Land in der Pandemie.

Werbeplakate in Neapel finanzieren Denkmalsanierung

Unternehmen wie Burger Italy, Lui Jo und die Wäschemarke Enrico Coveri haben Neapels Obelisken, Brunnen und Denkmäler als vorübergehendes „Schaufenster“ für sich entdeckt. Und die Stadt holt mit den Plakaten die Kosten für die Sanierung wieder herein.

Auf dem Höhepunkt der ersten Pandemiewelle hatte Annigliato kaum noch Aufträge. Auch sein Notgroschen hätten seine 36 Beschäftigten nicht lange über Wasser gehalten. Einige musste er vorübergehend beurlauben.

Ende April, als alles über ihm zusammenzubrechen schien, erhielt Annigliato endlich dringend benötigte Liquidität. Ein Kredit der EIB über die CDP und die Monte dei Paschi di Siena machte es möglich. Mit diesem finanziellen Polster konnte er einen großen Onlineauftrag der französischen Kultmarke Rossignol annehmen. „Das war ein Geschenk des Himmels“, erinnert sich Annigliato. In seiner Stimme schwingt Freude mit, aber auch die Erleichterung eines Mannes, der am Abgrund stand.