CDP EPIDEMIC RESPONSE FOR SMES AND MIDCAPS

Hoffnung für kleine Betriebe in Italien

Die Europäische Investitionsbank und die italienische Förderbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) vergaben 1,5 Milliarden Euro zu günstigen Zinsen und mit langen Laufzeiten an kleine und mittlere Unternehmen sowie für Midcaps in allen produktiven Sektoren.

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
04/06/2020
Betrag
EUR 865.000.000
Länder
Italien
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Unterzeichnung(en)

Betrag
865.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 865.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 865.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/06/2020 : 865.000.000 €
Veröffentlichungsdatum
15 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/06/2020
20200261
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CDP EPIDEMIC RESPONSE FOR SMES AND MIDCAPS
CASSA DEPOSITI E PRESTITI,ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1500 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support financing of eligible investments promoted by small and medium sized enterprises (SMEs) and midcaps in Italy, with particular focus on those affected by the COVID-19 crisis.

The aim is to enhance access to finance for small/medium projects carried out by SMEs and midcaps, also in the form of networks.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

n/a

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Über das Projekt

Wie und warum

Eine rasche Antwort

Warum

  • Italien beklagte unter allen EU-Ländern die meisten Coronatoten
  • Kleine Betriebe brauchten rasch Liquidität, um die Krise zu überstehen

Wie

  • Cassa Depositi e Prestiti stellt Partnerbanken Liquiditätslinien für kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung
  • Die Kredite decken den Betriebskapitalbedarf von Unternehmen, die im Lockdown ausgebremst wurden

Sektoren und Länder

Italien

Wirkung

Hilfe für Unternehmen in der Coronakrise

  • 6 000 kleine Betriebe in Italien erhalten durchschnittlich je 250 000 Euro
  • Diese hohe Zahl wurde erreicht, weil auch kleine Banken die EIB-Mittel weiterreichen

Video abspielen

2:03

custom-preview

Story

Bank der EU hilft in der Pandemie

"250 000 Euro für jeden kleinen Betrieb"
 
"Die EIB stellte insgesamt 1,5 Milliarden Euro für kleine Betriebe in Italien bereit – ihre erste Covid-19-Soforthilfe und die größte Finanzierung der Bank der EU für ein einzelnes Land in der Pandemie"

Drei Jahrzehnte lang war Giuliano Annigliato mit seinen Werbeagenturen A&C Network und Uno Outdoor erfolgreich. Mit einer seiner cleveren Ideen spart er Neapel und anderen Städten Geld bei der Restaurierung ihrer Denkmäler. Dann brach Covid-19 über Italien herein – und auch über Annigliatos Firma. Denn die meisten seiner Kunden kamen aus dem Bekleidungssektor, einem der größten Krisenverlierer.

DR

Neue Hoffnung brachte ein Kredit über 2,3 Millionen Euro von der Monte dei Paschi di Siena, der ältesten Bank der Welt. Möglich wurde er durch eine Zusammenarbeit der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der italienischen Förderbank Cassa Depositi e Prestiti. Dabei stellte die EIB insgesamt 1,5 Milliarden Euro für kleine Betriebe in Italien bereit – ihre erste Covid-19-Soforthilfe und die größte Finanzierung der Bank der EU für ein einzelnes Land in der Pandemie.

Werbeplakate in Neapel finanzieren Denkmalsanierung

Unternehmen wie Burger Italy, Lui Jo und die Wäschemarke Enrico Coveri haben Neapels Obelisken, Brunnen und Denkmäler als vorübergehendes „Schaufenster“ für sich entdeckt. Und die Stadt holt mit den Plakaten die Kosten für die Sanierung wieder herein.

Auf dem Höhepunkt der ersten Pandemiewelle hatte Annigliato kaum noch Aufträge. Auch sein Notgroschen hätten seine 36 Beschäftigten nicht lange über Wasser gehalten.  Einige musste er vorübergehend beurlauben.

Ende April, als alles über ihm zusammenzubrechen schien, erhielt Annigliato endlich dringend benötigte Liquidität. Ein Kredit der EIB über die CDP und die Monte dei Paschi di Siena machte es möglich.  Mit diesem finanziellen Polster konnte er einen großen Onlineauftrag der französischen Kultmarke Rossignol annehmen. „Das war ein Geschenk des Himmels“, erinnert sich Annigliato. In seiner Stimme schwingt Freude mit, aber auch die Erleichterung eines Mannes, der am Abgrund stand.

DR
"Wir stehen kleinen und kleinsten Betrieben in Italien zur Seite."
Claudia Barone

Kreditreferentin, Europäische Investitionsbank

Stärkung der Unternehmensplattform

Die EIB unterstützt die Unternehmensplattform der CDP mit Krediten zu günstigen Konditionen, und die CDP leitet diese Gelder über Finanzpartner wie die Monte dei Paschi di Siena an Geschäftsleute wie Annigliato weiter.

Mit der CDP als Partner kann die EIB Firmen fördern, die sie normalerweise nicht erreichen würde, weil sie zu klein oder zu risikoreich sind. Und da die CDP nicht gewinnorientiert ist, reicht sie die günstigen Zinsen der EIB ohne Aufschlag an Kleinunternehmer wie Annigliato weiter.

Wir vergeben Darlehen an Finanzinstitute, die diese Mittel an Endkreditnehmer weiterleiten. So kommen KMU und Midcaps leichter an günstige Kredite.

Was unsere Durchleitungsdarlehen für kleine Unternehmen auszeichnet:

  • Attraktive Zinsen: Wir geben die günstigen Zinsen, zu denen wir Mittel am Markt aufnehmen, an unsere Kunden weiter
  • Lange Laufzeiten: Unsere Konditionen berücksichtigen die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Projekte
  • Signalwirkung: Die Finanzierung durch die EIB gilt oft als Gütesiegel; das hilft, weitere Investoren zu gewinnen

Sie benötigen als KMU oder Midcap-Unternehmen einen Kredit?

Wir profitieren vom Know-how, von der Expertise und von der Nähe unserer Partner zu den Projekten.

Unsere Partnerinstitute in Ihrem Land.

"Möglich wurde der Kredit durch eine Zusammenarbeit der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der italienischen Förderbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP)"

Medien zum Thema

6 Januar 2022

Mode aus Orangenfasern

Orange Fiber stellt aus Orangentrester Stoffe für Luxusbekleidung her
EIB-Institut Institutional KMU Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie
14 Dezember 2021

Ein echter Fonds von Frauen für Frauen

Ein afrikanischer Eigenkapitalfonds mit Genderfokus zeigt: In Frauen investieren zahlt sich aus
KMU Diversität und Geschlechterfragen Sambia Nigeria Ghana Südafrika Simbabwe Lesotho Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit
