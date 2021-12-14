Chika Russell war gerade sechs, als sie von Nigeria nach England zog. Was jedoch blieb, war die Liebe zur nigerianischen Küche – zu den landestypischen Köstlichkeiten, die Frauen daheim am Straßenrand verkauften: frittierte Kochbananen, die dort „Dodo“ heißen, geröstete Süßkartoffeln und „Epa“, die kleinen, würzigen Erdnüsse. Diese Kindheitserinnerungen gaben später den Anstoß zu einer Geschäftsidee.

Irgendwann wurde Russell bewusst, dass es in Großbritannien kaum afrikanische Spezialitäten zu kaufen gab. 2014 gründete sie nach sieben Jahren in der Finanzbranche ihre eigene Firma CHIKA’S, die nigerianische Snacks aus eigener Herstellung auf dem britischen Markt anbietet. Dazu arbeitet die junge Unternehmerin direkt mit lokalen Gruppen in Nigeria zusammen und kauft ihre Zutaten in ganz Afrika ein.

„Ich wollte etwas machen, das anderen Menschen hilft, aber auch als Geschäftsfrau erfolgreich sein“, sagt Russell.

Snacks4Change ist ihr Weg, den Frauen etwas zurückzugeben, die sie einst inspirierten. Die Initiative in Partnerschaft mit World Vision will bis 2025 insgesamt 38 000 Mädchen Zugang zu Bildung verschaffen und in den nächsten zehn Jahren in ganz Afrika Schulen bauen.

Zu den Investoren, die CHIKA’S mit Kapital unterstützen, zählt der Alitheia IDF – ein afrikanischer Fonds mit Genderfokus, der von den Gründungspartnerinnen Tokunboh Ishmael und Polo Leteka geleitet wird. An dem Pionierfonds beteiligt sich auch die Europäische Investitionsbank mit 24,6 Millionen US-Dollar. Mit ihrem Beitrag erreichte der Alitheia im November 2021 sein Zielvolumen von 100 Millionen US-Dollar. Die Bank der EU investiert damit erstmals in einen Private-Equity-Fonds, der sich auf frauengeführte kleine und mittelgroße Unternehmen in Afrika konzentriert.

Mehr als nur ein Traum

Der Alitheia arbeitet seit April 2020 mit CHIKA’S zusammen. „Tokunboh Ishmael war sehr direkt“, erzählt Russell. „Sie sagte zu mir: ‚Ihre Träume gefallen mir, aber Sie müssen auch Geld verdienen‘. Ich fand es gut, dass sie kein Blatt vor den Mund nahm. Wir kamen schnell zur Sache und haben keine Zeit verschwendet. Das war mir sehr recht!“

Mit dem Wachstumskapital des Fonds baut Russell eine Fertigungsstätte in Nigeria auf. Anfang 2022 soll sie in Betrieb gehen und 320 Menschen Arbeit geben, 70 Prozent davon Frauen. Das Werk soll Snacks für den nigerianischen und westafrikanischen Markt produzieren. Die Produkte werden also in Nachbarländer exportiert und schaffen auch dort neue Jobs. Außerdem kann Russell mithilfe des Alitheia das Team und Vertriebsnetz von CHIKA’S UK ausbauen und damit auf der britischen Insel schneller wachsen.