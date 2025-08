Giuliano Annigliato liebte es als Kind, an den Fernsehknöpfen zu spielen und zwischen den zwei damals einzigen Fernsehkanälen hin- und herzuschalten. Damit war sein Weg ins Lokalradio und Lokalfernsehen im Arbeiterviertel Bagnoli am Rand von Neapel wahrscheinlich vorgezeichnet.

Annigliato erinnert sich noch heute daran – wie auch an den tödlichen Herzinfarkt seines Vaters. Das war ein schwerer Schlag für den damals 19-Jährigen. Die Fabrik, in der sein Vater gearbeitet hatte, bot ihm einen Job an, aber er lehnte ab: „Nein danke. Ich gehe meinen eigenen Weg.“ Und das tat er auch: Nach zehn Jahren im Mediengeschäft gründete er die Werbeagenturen A&C Network und Uno Outdoor.

Drei Jahrzehnte lang war Annigliato mit seinem Geschäft erfolgreich. Mit einer seiner cleveren Ideen spart er Neapel und anderen Städten Geld bei der Restaurierung ihrer Denkmäler. Doch dann brach im März 2020 Covid-19 über Italien herein – und auch über Annigliatos Firma. Denn die meisten seiner Kunden kamen aus dem Bekleidungssektor, einem der größten Krisenverlierer.