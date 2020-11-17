Wie wir BioNTech beim ersten Coronaimpfstoff halfen

Der BioNTech-Kredit zeigt, wie wichtig Venture Debt einer öffentlichen Bank gerade für Unternehmen im Bereich Infektionskrankheiten ist, um den schwierigen Sprung in spätere Entwicklungsphasen zu schaffen. Der Privatsektor scheut Investitionen in diesem Bereich, weil es oft um Start-ups geht, die noch nicht viel vorzuweisen haben. Und niemand weiß, ob sie mit ihren Innovationen letztlich Erfolg haben.

Die EIB hatte BioNTech im Dezember 2019 bereits einen Kredit über 50 Millionen Euro für die Forschung an Krebstherapien gewährt und war vom dortigen Team beeindruckt. Den neuen Kredit über 100 Millionen Euro genehmigte die EIB im Juni 2020 in Rekordzeit: In zwei Monaten wurde das Verfahren durchgezogen, das normalerweise über ein Jahr dauert. Die Mittel fließen in die klinische Prüfung und die Produktion von Impfstoffen. Hinter dem Kredit stehen das Programm „InnovFin – Eigenkapital für betriebliche Forschung“ und der Europäische Fonds für strategische Investitionen. Damit kann die EIB eine EU-Haushaltsgarantie für innovative und risikoreiche Projekte nutzen.

„Besser geht es nicht“, sagt Gergely Krajcsi, der als Kreditreferent bei der EIB an der Finanzierung beteiligt war. „Am besten helfen wir im Kampf gegen Covid-19, wenn wir Unternehmen fördern, die neue Impfstoffe, Therapien oder Diagnostika entwickeln. Wir haben alles getan, was wir konnten, um diesen Impfstoff zu ermöglichen.“