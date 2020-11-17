Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)

Wie wir BioNTech beim ersten Coronaimpfstoff halfen

EIB förderte Entwicklung und Herstellung des ersten Impfstoffs gegen das SARS-CoV-2-Virus

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
10/06/2020
Betrag
EUR 50.000.000
Länder
Deutschland
Sektor(en)
Dienstleistungen
Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 50.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/06/2020 : 25.000.000 €
10/06/2020 : 25.000.000 €
Deutschland: Investitionsplan für Europa - EIB gibt BioNTech Fremdkapitalfinanzierung von bis zu 100 Millionen Euro zur Entwicklung und Herstellung eines COVID-19-Impfstoffs
Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/06/2020
20200325
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
BIONTECH SE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The promoter is a biopharmaceutical company at the forefront of developing next generation immunotherapies. The project supports the development of a prophylactic vaccine against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The investment plan includes R&D expenditures for the development of the product and the design and construction a of large-scale facility for the commercial manufacturing of the vaccine.

The promoter is leveraging its vaccine platform to focus on developing a potent, efficacious, safe SARS-CoV-2 vaccine that could be manufactured rapidly, thereby ensuring a market supply for a substantial proportion of the population. Furthermore, the project is expected to have a positive impact on the sustainable growth and employment of the company. The EIB's services will assess the promoter's research, development and innovation (RDI) strategy, organisation and the expected quality and soundness of the investment during the appraisal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in RDI that are expected to be carried out in the promoter's existing facilities or other research centres already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Additional capital expenditures investments could also be expected to be made into the of an existing manufacturing facility to allow large scale production, this aspect of the project falls under the annex II of the EIA directive (2014/52/EU), referring to the manufacture of pharmaceutical products. Full environmental details will be verified during appraisal, including evidence of any screening by the competent authorities.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
28/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
22/07/2020 - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Datum der Veröffentlichung
28 Aug 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130006338
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200325
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
scoreboard - ANTIVIRAL VACCINE RDI (COVID-19)
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132123725
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20200325
Letzte Aktualisierung
22 Jul 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Über das Projekt

Wie und warum

Hilfe im Kampf gegen Covid-19 und Förderung von Innovation

Warum

  • Wichtiger Bestandteil der Pandemieantwort
  • Unterstützt europäische Lieferkette für moderne Impfstoffe
  • Stärkt Forschung, Entwicklung, Innovation und Kompetenzen in Europa

Wie

  • Nur begrenzte Marktmittel im Kampf gegen Infektionskrankheiten Stabile langfristige Finanzierungen der EIB ermöglichen schnelle Antwort auf die Pandemie
  • Modernere Produktionsanlagen für Massenproduktion von Coronaimpfstoffen
  • Wachstumsförderung für innovative Biotechfirma sichert qualifizierte Jobs und europäisches Know-how in einem Schlüsselsektor

Sektoren und Länder

Deutschland Digitalisierung und technologische Innovation

Wirkung

Milliarden von Impfstoffdosen

Ein im Juni 2020 unterzeichneter 100-Millionen-Euro-Kredit finanzierte die Forschung und Entwicklung sowie moderne Produktionsanlagen für den Coronaimpfstoff von BioNTech.

"Zwei Milliarden Dosen wurden bislang weltweit ausgeliefert."

VIDEO ABSPIELEN

1:14

custom-preview

Story

Ein bahnbrechender Coronaimpfstoff

"Wir haben alles getan, was wir konnten, um diesen Impfstoff zu ermöglichen."
Gergely Krajcsi

Kreditreferent, Europäische Investitionsbank

Der BioNTech-Kredit zeigt, wie wichtig Venture Debt einer öffentlichen Bank gerade für Unternehmen im Bereich Infektionskrankheiten ist, um den schwierigen Sprung in spätere Entwicklungsphasen zu schaffen. Der Privatsektor scheut Investitionen in diesem Bereich, weil es oft um Start-ups geht, die noch nicht viel vorzuweisen haben. Und niemand weiß, ob sie mit ihren Innovationen letztlich Erfolg haben.

Die EIB hatte BioNTech im Dezember 2019 bereits einen Kredit über 50 Millionen Euro für die Forschung an Krebstherapien gewährt und war vom dortigen Team beeindruckt. Den neuen Kredit über 100 Millionen Euro genehmigte die EIB im Juni 2020 in Rekordzeit: In zwei Monaten wurde das Verfahren durchgezogen, das normalerweise über ein Jahr dauert. Die Mittel fließen in die klinische Prüfung und die Produktion von Impfstoffen. Hinter dem Kredit stehen das Programm „InnovFin – Eigenkapital für betriebliche Forschung“ und der Europäische Fonds für strategische Investitionen. Damit kann die EIB eine EU-Haushaltsgarantie für innovative und risikoreiche Projekte nutzen.

„Besser geht es nicht“, sagt Gergely Krajcsi, der als Kreditreferent bei der EIB an der Finanzierung beteiligt war. „Am besten helfen wir im Kampf gegen Covid-19, wenn wir Unternehmen fördern, die neue Impfstoffe, Therapien oder Diagnostika entwickeln. Wir haben alles getan, was wir konnten, um diesen Impfstoff zu ermöglichen.“

Ein bahnbrechender Coronaimpfstoff
BioNTech
"BioNTech ist wirklich spannend. Eine forschungsstarke europäische Biotech-Firma, die jetzt beim Impfstoff ganz vorne mit dabei ist und die wir schon vorher unterstützt haben."
Cristina Niculescu

Gesundheitsexpertin, Europäische Investitionsbank

Der Weg zum Impfstoff gegen Covid-19

Özlem Türeci und ihr Mann Uğur Şahin gründeten ein eigenes Unternehmen, um bei der Entwicklung von Therapien und Innovationen schneller voranzukommen. Mit BioNTech sind die beiden nun zum Vorbild für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geworden, die auch unternehmerisch durchstarten wollen. Ab Januar richtete BioNTech seine Forschung auf einen Covid-19-Impfstoff. Das Management rief das Projekt „Lightspeed“ ins Leben und stimmte sein Team auf ein hartes Jahr ein.

Viele sagten ihren Skiurlaub ab. Ab sofort wurde im Schichtbetrieb Tag und Nacht gearbeitet, auch am Wochenende ging die Arbeit weiter. All dies, um ein Projekt zu beschleunigen, das normalerweise viele Jahre braucht. BioNTech arbeitete mit dem Pharmakonzern Pfizer zusammen, der seine Kapazität und Kompetenz in klinischen Studien und im Vertrieb einbringt.

Warum die EIB unkonventionelle Ideen unterstützt

„In vielen Firmen ist das Management ganz schön von sich eingenommen. Bei BioNTech war das überhaupt nicht so“, erinnert sich EIB-Gesundheitsexpertin Cristina Niculescu. Von Anfang an war klar: Dieses Unternehmen ist anders. Das Gründerpaar trat sehr bescheiden auf, beeindruckte aber mit wissenschaftlichem Know-how.

„Zu Beginn der Pandemie mussten wir in der Bank noch richtige Lobbyarbeit für die neuen mRNA-Impfstoffe von BioNTech machen.  Das würde funktionieren, da waren wir sicher. Wenn etwas eine Chance hatte, dann BioNTech. Es würde uns nicht wundern, wenn die mRNA-Impfstoffe noch gegen viele weitere Krankheiten eingesetzt werden können, etwa gegen Krebs“, meint Niculescu.

Medien zum Thema

17 November 2020

BioNTech im Kampf gegen das Coronavirus ganz vorne

EIB-gefördertes deutsches Unternehmen meldet hohe Wirksamkeit von Covid-19-Impfstoff in klinischen Tests
Gesundheit und Life Sciences Covid-19 Technologie Deutschland Europäische Union Innovation Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
6 Dezember 2021

Gesundheitslösungen: Die nächste Pandemie kommt bestimmt

Regierungen, Wissenschaft, Gesundheitssektor, Finanz- und Entwicklungsinstitutionen sollten schon jetzt Lehren aus Corona ziehen und neue Standards für die Pandemievorsorge festlegen
Gesundheit und Life Sciences Covid-19 Deutschland Europäische Union Soziale Infrastruktur
2 Dezember 2021

Gesundheitslösungen: Von der Pandemie kalt erwischt

In einer Pandemie kommt es auf eine schnelle Diagnostik an. Erste Grundlagen dafür haben wir in der Coronakrise geschaffen – jetzt heißt es dranbleiben und in Innovationen investieren, die uns für das nächste Mal rüsten
KMU Gesundheit und Life Sciences Covid-19 Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
Projekte und Storys zum Thema
23 September 2025

The missing link in Europe’s energy transition

Electricity grids need significant investment if Europe wants to meet climate goals and offer affordable green power to everyone

Electricity Spain Belgium Poland France European Union Energy
11 September 2025

Zypern fängt die Sonne ein

Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen

Umwelt Gesundheit und Life Sciences Klima Technologie Entwicklungslösungen Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
28 Juli 2025

Belgien: Neues Büro der EIB-Gruppe für engere Kooperation mit der Wirtschaft

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) hat ein neues Büro in Brüssel eröffnet. Damit will sie gezielt strategische Finanzierungen und nachhaltiges Wachstum in Belgien fördern und der dynamischen und innovativen Wirtschaft des Landes einen zusätzlichen Schub geben. Das neue Büro befindet sich in den Räumlichkeiten der Ständigen Vertretung der EIB-Gruppe bei der EU. Leiter des neuen Belgienbüros wird Torsten Brand, der sowohl die deutsche als auch die belgische Staatsbürgerschaft hat und seit zehn Jahren für die EIB tätig ist. Die in Luxemburg ansässige EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, bekräftigt mit dem Schritt ihr Engagement für Belgiens Wirtschaft. Sie will die Zusammenarbeit mit Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen im Land weiter vertiefen.

Belgien Europäische Union

Thumbnail: Förderung innovativer Medizintechnik – der Covid-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer
Förderung innovativer Medizintechnik – der Covid-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer
Learn more
Thumbnail: Innovative Medizintechnologie im Kampf gegen Covid-19
Innovative Medizintechnologie im Kampf gegen Covid-19
Learn more
Thumbnail: EIB fördert Forschung an Malariaimpfstoff
EIB fördert Forschung an Malariaimpfstoff
Learn more

