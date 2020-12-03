Ein grüner, gerechter Übergang

Polen hat ein neues Gesetz über erneuerbare Energien. Das zieht internationale Investoren an und ebnet den Weg für die grüne Wende

Entlang der polnischen Ostseeküste wachsen derzeit auf 50 Kilometern insgesamt 29 Windräder aus dem Boden. Ihre schlanken, weißen Türme erheben sich über malerische Hügel mit Elchen, Hirschen und Kaninchen. Wenn die Windanlagen fertig sind, liefern sie sauberen Strom für 138 000 polnische Haushalte.