The project will finance a 94 MW onshore wind farm located in the northern part of Poland in Pomeranian Voivodship, approximately 50 km from the coastline of the Bay of Gdansk.
The project will contribute to environmental and security of energy supply objectives. The project is located in a Cohesion priority region. It is therefore eligible under Article 309 (a) projects for developing less-developed regions and (c) common interest. The financing of this project would contribute to the EIB's lending priority policy on social cohesion, renewable energy and climate action.
Windfarms falls under Annex II of Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) according to which the Member States shall determine whether the project shall be made subject to an assessment based on defined criteria. According to national legislation, windfarms exceeding certain criteria are subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA). This was the case for the project. The environmental studies for the EIA process were undertaken and the competent authorities have granted approval containing requirements to mitigate environmental impacts accordingly. Residual impacts were classified of small magnitude and low significance.
The project will be operating without exclusive or special rights within the meaning of the EU Utilities Directive 2004/17/EC c.q. 2014/25/EU hence private sector procurement procedures will apply. Equipment and works will be purchased through at least two contracts ?one for supply and installation of turbines, others for infrastructure works (Balance of Plant), electrical works etc.
Aktuelles und Storys
Ein grüner, gerechter Übergang
Warum
- Wir dürfen Strom nicht mehr aus Kohle, sondern nur noch aus erneuerbaren Quellen produzieren – das gebietet der Klimaschutz
- Einkommensschwache, von der Kohle abhängige Regionen brauchen neue Wirtschaftszweige, damit sie beim Übergang der EU in eine klimaneutrale Wirtschaft nicht die Verlierer sind
Wie
- Windparks erzeugen emissionsfrei Strom
- Das Projekt schafft in einer kohleabhängigen Kohäsionsregion Jobs im grünen Energiesektor
