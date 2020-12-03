Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
LE POMERANIA WIND FARM

Ein grüner, gerechter Übergang

Saubere Energie in einer kohleabhängigen Kohäsionsregion.

Projektstatus
Erste Unterzeichnung
Unterzeichnet
09/03/2020
Betrag
EUR 59.816.377,62
Länder
Polen
Sektor(en)
Energie
Unterzeichnung(en)

Betrag
59.816.377,62 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 59.816.377,62 €
Energie : 59.816.377,62 €
Unterzeichnungsdatum
9/03/2020 : 59.816.377,62 €
Datenblätter
LE POMERANIA WIND FARM
Übersicht
LE POMERANIA WIND FARM
Polen: EIB finanziert ersten Windpark der Ignitis-Gruppe mit 60 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/03/2020
20180740
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LE POMERANIA WIND FARM
UAB IGNITIS GRUPE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 258 million (EUR 60 million)
PLN 581 million (EUR 134 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance a 94 MW onshore wind farm located in the northern part of Poland in Pomeranian Voivodship, approximately 50 km from the coastline of the Bay of Gdansk.

The project will contribute to environmental and security of energy supply objectives. The project is located in a Cohesion priority region. It is therefore eligible under Article 309 (a) projects for developing less-developed regions and (c) common interest. The financing of this project would contribute to the EIB's lending priority policy on social cohesion, renewable energy and climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Windfarms falls under Annex II of Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) according to which the Member States shall determine whether the project shall be made subject to an assessment based on defined criteria. According to national legislation, windfarms exceeding certain criteria are subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA). This was the case for the project. The environmental studies for the EIA process were undertaken and the competent authorities have granted approval containing requirements to mitigate environmental impacts accordingly. Residual impacts were classified of small magnitude and low significance.

The project will be operating without exclusive or special rights within the meaning of the EU Utilities Directive 2004/17/EC c.q. 2014/25/EU hence private sector procurement procedures will apply. Equipment and works will be purchased through at least two contracts ?one for supply and installation of turbines, others for infrastructure works (Balance of Plant), electrical works etc.

Weitere Unterlagen
15/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LE POMERANIA WIND FARM
15/12/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LE POMERANIA WIND FARM - Streszczenie w języku niespecjalistycznym
15/12/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LE POMERANIA WIND FARM - Raport o oddziaływania na środowisko
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - LE POMERANIA WIND FARM
14/05/2020 - LE POMERANIA WIND FARM
Übersicht
LE POMERANIA WIND FARM
Datenblätter
LE POMERANIA WIND FARM
Polen: EIB finanziert ersten Windpark der Ignitis-Gruppe mit 60 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LE POMERANIA WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
8 Apr 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94479943
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180740
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LE POMERANIA WIND FARM - Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Datum der Veröffentlichung
9 Apr 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129369190
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180740
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LE POMERANIA WIND FARM - Raport o oddziaływania na środowisko
Datum der Veröffentlichung
9 Apr 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92571920
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180740
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Environmental and Social Completion Sheet - LE POMERANIA WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164055073
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180740
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
scoreboard - LE POMERANIA WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
13 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130644046
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180740
Letzte Aktualisierung
14 May 2020
Sektor(en)
Energie
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Übersicht
LE POMERANIA WIND FARM
Datenblätter
LE POMERANIA WIND FARM
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB finanziert ersten Windpark der Ignitis-Gruppe mit 60 Millionen Euro

Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB finanziert ersten Windpark der Ignitis-Gruppe mit 60 Millionen Euro
Datenblätter
LE POMERANIA WIND FARM
Übersicht
LE POMERANIA WIND FARM
Wie und warum

Ein grüner, gerechter Übergang

Warum

  • Wir dürfen Strom nicht mehr aus Kohle, sondern nur noch aus erneuerbaren Quellen produzieren – das gebietet der Klimaschutz
  • Einkommensschwache, von der Kohle abhängige Regionen brauchen neue Wirtschaftszweige, damit sie beim Übergang der EU in eine klimaneutrale Wirtschaft nicht die Verlierer sind

Wie

  • Windparks erzeugen emissionsfrei Strom
  • Das Projekt schafft in einer kohleabhängigen Kohäsionsregion Jobs im grünen Energiesektor

Sektoren und Länder

Polen Klima und Umwelt Entwicklung weltweit Energie

Wirkung

Seite an Seite: Strom und Natur

  • Mit einer Leistung von bis zu 103 MW versorgen die finanzierten Windkraftanlagen zu Spitzenzeiten mehr als 60 000 Haushalte mit emissionsfreiem Strom
  • Die Investition fließt in eine Kohäsionsregion, die bislang von der Kohle abhängig war

60 000

Haushalte

erhalten zu Spitzenzeiten emissionsfreien Strom

Story

Schub für den Grünen Deal

138 000

polnische Haushalte

erhalten sauberen Strom

Polen hat ein neues Gesetz über erneuerbare Energien. Das zieht internationale Investoren an und ebnet den Weg für die grüne Wende

Entlang der polnischen Ostseeküste wachsen derzeit auf 50 Kilometern insgesamt 29 Windräder aus dem Boden. Ihre schlanken, weißen Türme erheben sich über malerische Hügel mit Elchen, Hirschen und Kaninchen. Wenn die Windanlagen fertig sind, liefern sie sauberen Strom für 138 000 polnische Haushalte.

Die Windparks von Ignitis in Pommern sind Teil der landesweiten Umstellung auf saubere Energie. Noch erzeugt Polen seinen Strom fast nur aus umweltschädlicher Kohle. Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat 2020 drei Kredite für Windparks und einen für Solarstrom in Polen unterzeichnet. Roland Schulze, EIB-Experte für CO2-arme Energietechnologien: „Polen steht durch den Klimawandel unter Druck. Die Europäische Investitionsbank tut sehr viel, um dem Land beim Umbau seiner Energieversorgung zu helfen.“

"Ich bin sehr stolz auf unseren Windpark. Er zeigt, dass Natur und Stromerzeugung nebeneinander bestehen können. Bisher ging Strom in Polen allzu oft zulasten der Natur."
Diana Kazakevic

Leiterin für die Region Polen, Ignitis-Gruppe

Neue Erneuerbare-Energien-Projekte in Polen

Das Ignitis-Projekt gehört zu den ersten, die von einem neuen Gesetz für grüne Energie profitieren. „Für Investitionen in Erneuerbare ist Polen jetzt fast das neue Mekka“, erklärt Diana Kazakevic. Sie ist bei der litauischen Ignitis-Gruppe, die an den Börsen in Vilnius und London notiert ist und den Windpark baut, für die Region Polen zuständig.

Ignitis

Die Europäische Kommission hat 2020 einen Klimaplan verkündet, der Europa bis 2050 emissionsneutral machen soll. Ihre Botschaft: Regionen, die derzeit noch von fossilen Brennstoffen abhängen, dürften beim Umstieg auf saubere Technologien nicht zurückgelassen werden.

3 Dezember 2020

Schub für den Grünen Deal

Polen hat ein neues Gesetz über Erneuerbare Energien. Das zieht internationale Investoren an und ebnet den Weg für die grüne Wende
Klima Klimaschutzfinanzierungen Solarkraft Polen Europäische Union Klima und Umwelt Energie
Datenblätter
LE POMERANIA WIND FARM
Übersicht
LE POMERANIA WIND FARM
Ignitis Group borrows EUR 60m from EIB for its first wind farm project in Poland
LE Pomerania Wind Farm
©Ignitis

Weitere Veröffentlichungen