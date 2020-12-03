Entlang der polnischen Ostseeküste wachsen derzeit auf 50 Kilometern insgesamt 29 Windräder aus dem Boden. Ihre schlanken, weißen Türme erheben sich über malerische Hügel mit Elchen, Hirschen und Kaninchen. Wenn die Windanlagen fertig sind, liefern sie sauberen Strom für 138 000 polnische Haushalte.

Gebaut werden sie vom litauischen Energiekonzern Ignitis, der an den Börsen in Vilnius und London notiert ist. Diana Kazakevic, bei Ignitis für die Region Polen zuständig: „Ich bin sehr stolz auf unseren Windpark. Er zeigt, dass Natur und Stromerzeugung nebeneinander bestehen können. Bisher ging Strom in Polen allzu oft zulasten der Natur.“

Die Windparks von Ignitis im polnischen Pommern sind Teil der landesweiten Umstellung auf saubere Energie. Noch erzeugt Polen seinen Strom fast ausschließlich mit umweltschädlicher Kohle. Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat 2020 in Polen drei Kredite für Windparks und einen für Solarstrom unterzeichnet. Roland Schulze, bei der EIB mit CO 2 -armen Energietechnologien befasst: „In puncto Klimawandel steht Polen unter Druck. Die Europäische Investitionsbank ist ganz vorne mit dabei, um dem Land bei der Umstellung seines Energiesektors zu helfen.“

Als die polnische Regierung vor zwei Jahren die Rechtsvorschriften für Energieverträge änderte, wurden Investitionen in erneuerbare Energien attraktiver. Nach dem neuen Gesetz geben die Unternehmen in ihrem Angebot den Preis an, zu dem sie ihren Strom verkaufen wollen. Sinkt der Marktpreis, haben sie eine Preisgarantie. Steigt er, führen sie die Differenz an den Staat ab.

Neue Erneuerbare-Energien-Projekte in Polen

Das Ignitis-Projekt gehört zu den ersten, die nach dem neuen Gesetz realisiert werden. „Für Investitionen in erneuerbare Energien ist Polen jetzt fast das neue Mekka“, erklärt Kazakevic. Von der Europäischen Investitionsbank bekam das Unternehmen knapp 60 Millionen Euro für das Projekt. „Für uns ein klares Zeichen, dass wir Partner haben, die auf grüne Nachhaltigkeit setzen“, fügt sie hinzu. Das Darlehen ist durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), der Finanzierungssäule der Investitionsoffensive für Europa, abgesichert.

2020 unterzeichnete die EIB noch weitere Verträge für Erneuerbare-Energien-Projekte in Polen: